Intact Corporation financière annonce un don de 200 000 $ pour appuyer les efforts de secours en Ukraine

TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 200 000 $ au Fonds de secours: Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge pour appuyer les efforts d'aide en cours et d'autres activités humanitaires essentielles en Ukraine. Elle fera ce don au nom de ses sociétés au Canada, aux États-Unis et en Europe, y compris les entreprises du groupe RSA.

« C'est une période extrêmement difficile pour beaucoup de gens dans nos collectivités et nous sommes de tout cœur avec le peuple ukrainien et avec nos employés et nos courtiers partenaires ukrainiens au Canada et partout dans le monde », indique Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Demandes des médias : Kate Moseley-Williams, Directrice, Relations avec les médias, 416 341-1464, poste 42515, [email protected]; Demandes des investisseurs : Shubha Khan, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 416 341-1464, poste 41004, [email protected]