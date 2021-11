(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Faits saillants

RONPA de 2,87 $ attribuable à un bon rendement au chapitre de la souscription et la contribution de RSA

attribuable à un bon rendement au chapitre de la souscription et la contribution de RSA Croissance des primes de 68 % reflétant l'inclusion des résultats de RSA sur un trimestre complet et le maintien d'un bon rendement en assurance des entreprises

reflétant l'inclusion des résultats de RSA sur un trimestre complet et le maintien d'un bon rendement en assurance des entreprises Ratio combiné de 91,3 % attribuable au bon rendement dans l'ensemble des secteurs d'exploitation malgré l'incidence de 7,5 points du niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes

attribuable au bon rendement dans l'ensemble des secteurs d'exploitation malgré l'incidence de 7,5 points du niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes RCPO de 18,3 % avec une marge sur le capital total de 2,7 milliards $

avec une marge sur le capital total de 2,7 milliards $ RPA de 1,60 $ reflétant les bons résultats d'exploitation, atténués par une perte de placement et les coûts d'intégration

reflétant les bons résultats d'exploitation, atténués par une perte de placement et les coûts d'intégration Augmentation de 10 % du dividende trimestriel, qui est passé à 0,91 $ par action ordinaire

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - (TSX : IFC)

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Une fois de plus, la vigueur de notre entreprise a été évidente ce trimestre grâce à un solide rendement opérationnel à l'échelle de la plateforme et malgré un niveau élevé de catastrophes. Nos gens ont travaillé sans relâche pour aider les clients à repartir du bon pied, après de nombreux cas de conditions météorologiques difficiles. L'intégration de RSA progresse bien et des synergies sont réalisées conformément à nos prévisions. L'acquisition contribue déjà à la hausse du RONPA de 9 % depuis la clôture le 1er juin, et nous demeurons en bonne voie d'atteindre notre cible de croissance de 15 % à 19 % dans un délai de 36 mois. Grâce à la solidité et à la résilience de notre bilan et à la dynamique dans l'ensemble des secteurs, nous augmentons les dividendes versés aux porteurs de nos actions ordinaires pour une seizième année consécutive. »



Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2021 T3-2020 Variation Cumul 2021 Cumul 2020 Variation Primes directes souscrites1 5 447 3 264 68 % 12 266 9 167 35 % Ratio combiné 91,3 % 87,1 % 4,2 pts 89,3 % 90,3 % (1,0) pt Produit net de souscription 426 369 15 % 1 187 812 46 % Produit net des placements 191 143 34 % 486 434 12 % BAIIA tiré de la distribution et Autres 105 81 30 % 285 203 40 % Résultat opérationnel net 519 411 26 % 1 391 1 004 39 % Résultat net 300 334 (10) % 1 387 704 97 % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA) 2,87 $ 2,78 $ 3 % 8,56 $ 6,74 $ 27 % Résultat par action (RPA) 1,60 $ 2,25 $ (29) % 8,46 $ 4,65 $ 82 % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











Rendement des capitaux propres (RCP) opérationnel 18,3 % 16,9 % 1,4 pt





RCP 16,5 % 11,5 % 5,0 pts





Valeur comptable par action (en dollars) 79,21 $ 56,22 $ 41 %





Marge sur le capital total2 2 693 1 871 822





Ratio de la dette sur le capital total ajusté 23,9 % 21,2 % 2,7 pts







__________ 1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la section 23 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion du T3-2021 pour de plus amples renseignements. La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2 Voir la section 18 - Gestion du capital du rapport de gestion du T3-2021 pour de plus amples renseignements.

Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 0,08 $ par action du dividende trimestriel, lequel passe à 0,91 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la Société, ce qui représente une augmentation de 10 % et une seizième augmentation annuelle consécutive du dividende depuis notre PAPE en 2004.

Perspectives de l'industrie

La rentabilité de l'industrie canadienne s'est améliorée pour les 12 mois clos le 30 juin 2021, en partie grâce aux conditions météorologiques clémentes, à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures et à la diminution de la circulation sur les routes. Cependant, les ratios combinés élevés avant la pandémie, l'inflation potentielle et un contexte de relative faiblesse des taux d'intérêt contribuent au maintien des conditions favorables du marché.

En assurance des particuliers au Canada , nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens, tandis que les tarifs en assurance automobile restent modérés dans le contexte actuel.

, nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens, tandis que les tarifs en assurance automobile restent modérés dans le contexte actuel. En assurance des entreprises au Canada comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre.

comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre. Au Royaume-Uni, les conditions de marché fermes prévalent également en assurance des entreprises, et la croissance reste faible en assurance des particuliers dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouveaux règlements sur la tarification au T1-2022.

Résultats sectoriels















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2021 T3-2020 Variation Cumul 2021 Cumul 2020 Variation Primes directes souscrites Canada 3 564 2 724 31 % 8 740 7 745 13 % R.-U. et international 1 264 s. o. n. s. 1 264 s. o. n. s. États-Unis 619 540 21 % 1 528 1 422 16 % Siège social (RSA pour juin 2021) s. o. s. o. n. s. 734 s. o. n. s. Total 5 447 3 264 68 % 12 266 9 167 35 % Ratio combiné Canada 89,2 % 86,0 % 3,2 pts 87,6 % 89,4 % (1,8) pt R.-U. et international 93,9 % s. o. n. s. 93,9 % s. o. n. s. États-Unis 92,8 % 94,5 % (1,7) pt 93,0 % 96,0 % (3,0) pts Siège social (RSA pour juin 2021) s. o. s. o. n. s. 90,7 % s. o. n. s. Total 91,3 % 87,1 % 4,2 pts 89,3 % 90,3 % (1,0) pt Produit net de souscription Canada 356 347 9 1 012 762 250 R.-U. et international 72 s. o. 72 72 s. o. 72 États-Unis 30 21 9 81 46 35 RSA - Juin 2021 s. o. s. o. n. s. 57 s. o. 57 Réassurance collective, siège social et autres (32) 1 (33) (35) 4 (39) Total 426 369 57 1 187 812 375

Rendement des activités d'assurance

La croissance des primes de 68 % en devises constantes reflète surtout l'acquisition de RSA, qui a eu un apport de 61 points à la croissance. En assurance des entreprises, la croissance interne a été solide dans l'ensemble des secteurs.

reflète surtout l'acquisition de RSA, qui a eu un apport de 61 points à la croissance. En assurance des entreprises, la croissance interne a été solide dans l'ensemble des secteurs. Le ratio combiné de 91,3 % a été solide et tient compte de 365 millions $ (7,5 points) attribuables aux sinistres liés aux catastrophes, qui ont été bien supérieurs aux prévisions et ont touché l'ensemble des secteurs. Au Canada , le ratio combiné a été bon à 89,2 % en raison de l'amélioration du rendement sous-jacent. Au Royaume-Uni et à l'international, le ratio combiné a été solide à 93,9 % malgré l'incidence de 10,3 points des sinistres liés aux catastrophes. Aux États-Unis, le ratio combiné s'est fixé à 92,8 %, en raison aussi d'un bon rendement sous-jacent.

Secteurs d'activité

Assurance de dommages - Canada (tient compte des résultats de RSA au Canada)

En assurance automobile des particuliers , la croissance des primes de 27 % a été alimentée par l'acquisition de RSA, alors que nous continuons à évoluer dans un contexte de faibles hausses de tarifs. Le ratio combiné a été semblable à celui de l'exercice précédent, se fixant à 85,1 %, avec un bon rendement sous-jacent et une évolution favorable satisfaisante des sinistres des années antérieures.

, la croissance des primes de 27 % a été alimentée par l'acquisition de RSA, alors que nous continuons à évoluer dans un contexte de faibles hausses de tarifs. Le ratio combiné a été semblable à celui de l'exercice précédent, se fixant à 85,1 %, avec un bon rendement sous-jacent et une évolution favorable satisfaisante des sinistres des années antérieures. En assurance des biens des particuliers , l'augmentation des primes de 34 % s'explique principalement par l'acquisition de RSA et les conditions de marché toujours favorables. Le ratio combiné de 93,5 % a augmenté de 9,8 points par rapport à l'exercice précédent, compte tenu de la hausse de 15,3 points des sinistres liés aux catastrophes. Le rendement sous-jacent s'est amélioré de 4,4 points par rapport à il y a un an.

, l'augmentation des primes de 34 % s'explique principalement par l'acquisition de RSA et les conditions de marché toujours favorables. Le ratio combiné de 93,5 % a augmenté de 9,8 points par rapport à l'exercice précédent, compte tenu de la hausse de 15,3 points des sinistres liés aux catastrophes. Le rendement sous-jacent s'est amélioré de 4,4 points par rapport à il y a un an. En assurance des entreprises (assurance de dommages et assurance automobile), la croissance des primes de 33 % a été principalement stimulée par l'acquisition de RSA et les conditions de marché toujours fermes. Le ratio combiné de 91,2 % a augmenté de 1,8 point par rapport à il y a un an, l'amélioration du rendement sous-jacent ayant été contrebalancée par la hausse des commissions et la hausse de 2,7 points des sinistres liés aux catastrophes.

(assurance de dommages et assurance automobile), la croissance des primes de 33 % a été principalement stimulée par l'acquisition de RSA et les conditions de marché toujours fermes. Le ratio combiné de 91,2 % a augmenté de 1,8 point par rapport à il y a un an, l'amélioration du rendement sous-jacent ayant été contrebalancée par la hausse des commissions et la hausse de 2,7 points des sinistres liés aux catastrophes. Le BAIIA tiré de la distribution et Autres a connu une croissance de 30 % en raison de l'augmentation des produits tirés des commissions variables ainsi que d'acquisitions relutives et de la gestion continue des dépenses.

Assurance de dommages - Royaume-Uni et international

En assurance des particuliers , les primes se sont établies à 582 millions $, dans des conditions de marché concurrentielles en assurance automobile. Le ratio combiné de 97,9 % tient compte de 4,4 points attribuables ai niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes.

, les primes se sont établies à 582 millions $, dans des conditions de marché concurrentielles en assurance automobile. Le ratio combiné de 97,9 % tient compte de 4,4 points attribuables ai niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes. En assurance des entreprises, les primes se sont établies à 682 millions $ dans un contexte de conditions de marché difficiles qui se maintiennent. Le ratio combiné a été bon à 90,5 %, malgré l'incidence de 15,3 points des sinistres liés aux catastrophes, qui ont été bien supérieurs aux prévisions.

Assurance de dommages - États-Unis

En assurance des entreprises aux États-Unis, les primes ont connu une très bonne croissance de 21 % en devises constantes, reflétant les conditions de marché fermes et la bonne croissance des nouvelles affaires dans la plupart des secteurs d'activité. Le ratio combiné s'est amélioré de 1,7 point pour s'établir à 92,8 %, malgré l'incidence de 3,9 points des sinistres liés aux catastrophes découlant principalement de l'ouragan Ida, ce qui reflète les avantages tirés de nos mesures d'amélioration de la rentabilité.

Placements

Le produit net des placements s'est établi à 191 millions $ pour le trimestre, une augmentation de 34 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition de RSA. Si l'on exclut l'incidence de l'acquisition de RSA, le produit net des placements a été stable, reflétant l'incidence de la baisse des rendements de réinvestissement et de l'affaiblissement du dollar américain, le tout en partie contrebalancé par l'avantage de l'augmentation des actifs investis.

pour le trimestre, une augmentation de 34 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition de RSA. Si l'on exclut l'incidence de l'acquisition de RSA, le produit net des placements a été stable, reflétant l'incidence de la baisse des rendements de réinvestissement et de l'affaiblissement du dollar américain, le tout en partie contrebalancé par l'avantage de l'augmentation des actifs investis. Les pertes nettes, compte non tenu des obligations à la JVBRN, se sont élevées à 45 millions $ pour le trimestre, ce qui comprend une perte de 183 millions $ liée à un investissement de capital-risque, pour lequel nous avons comptabilisé un profit de 273 millions $ au T1-2021 par suite du PAPE de cette entreprise.

Résultat net et RCP

Le résultat opérationnel net s'est établi à 519 millions $, en hausse de 26 % par rapport à il y a un an, en raison de l'apport de RSA, ainsi que de la bonne croissance des résultats au chapitre de la souscription, des placements et de la distribution.

s'est établi à 519 millions $, en hausse de 26 % par rapport à il y a un an, en raison de l'apport de RSA, ainsi que de la bonne croissance des résultats au chapitre de la souscription, des placements et de la distribution. Le résultat par action s'est établi à 1,60 $ au T3-2021 sous l'effet de la bonne croissance du résultat opérationnel, atténuée par une perte liée à un investissement de capital-risque et les coûts d'intégration.

s'est établi à 1,60 $ au T3-2021 sous l'effet de la bonne croissance du résultat opérationnel, atténuée par une perte liée à un investissement de capital-risque et les coûts d'intégration. Le RCP opérationnel s'est amélioré de 1,4 point d'un exercice à l'autre pour s'établir à 18,3 % pour les 12 derniers mois clos le 30 septembre 2021, ce qui est supérieur à notre moyenne historique et reflète le bon rendement dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, la marge sur le capital total s'élevant à 2,7 milliards $ .

. La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 79,21 $ au 30 septembre 2021, en hausse de 41 % depuis le 30 septembre 2020, en raison des bons résultats et du financement de RSA.

(VCPA) d'Intact s'élevait à 79,21 $ au 30 septembre 2021, en hausse de 41 % depuis le 30 septembre 2020, en raison des bons résultats et du financement de RSA. Le ratio de la dette sur le capital total ajusté de 23,9 % au 30 septembre 2021 tient compte du financement et de la clôture de l'acquisition de RSA. Compte tenu du produit tiré de la vente de l'entreprise danoise de Codan prévu au S1-2022, nous estimons que le ratio de la dette sur le capital total ajusté reviendra à 20 % dans le délai prévu de 36 mois suivant la clôture.

Mise à jour sur l'acquisition de RSA

RSA a contribué pour 8 % à l'augmentation du RONPA au T3-2021 , portant à 9 % l'augmentation pour la période de quatre mois depuis la clôture. Étant donné les bons résultats d'Intact en général, une croissance immédiate se situant entre 7 % et 9 % démontre la qualité du portefeuille acquis. Nous avons très bon espoir d'atteindre la hausse ciblée de 7 % à 9 % dans la première année suivant la clôture et de 16 % à 19 % dans un délai de 36 mois.

, portant à 9 % l'augmentation pour la période de quatre mois depuis la clôture. Étant donné les bons résultats d'Intact en général, une croissance immédiate se situant entre 7 % et 9 % démontre la qualité du portefeuille acquis. Nous avons très bon espoir d'atteindre la hausse ciblée de 7 % à 9 % dans la première année suivant la clôture et de 16 % à 19 % dans un délai de 36 mois. Nous demeurons en bonne voie de réaliser des synergies annualisées avant impôts d'au moins 250 millions $ dans un délai de 36 mois à compter de la clôture .

. Les activités d'intégration avancent comme prévu. Au Canada , la conversion des polices selon les systèmes d'Intact est bien engagée. La rétention des clients est supérieure aux prévisions et les relations avec les courtiers et les partenaires à affinités sont très bonnes.

, la conversion des polices selon les systèmes d'Intact est bien engagée. La rétention des clients est supérieure aux prévisions et les relations avec les courtiers et les partenaires à affinités sont très bonnes. Au Royaume-Uni, nous poursuivons le plan d'amélioration de RSA et mobilisons des groupes de travail pour tirer parti de l'expertise d'Intact concernant la tarification dans le secteur de l'assurance automobile au Royaume-Uni, les processus de souscription et l'assurance des entreprises.

La planification de l'intégration des capacités de RSA à notre plateforme de solutions d'assurance spécialisées mondiale actuelle est bien engagée dans l'ensemble des zones géographiques.

La clôture de la vente annoncée de l'entreprise d'assurance de dommages de Codan Forsikring A/S à Alm. Brand A/S Group est en bonne voie d'être réalisée au S1-2022, ce qui représente un produit de 6,3 milliards DKK (environ 1,26 milliard $) pour la participation de 50 % d'Intact.

La convention de réassurance conclue le 27 juillet, qui fournit une protection contre l'évolution défavorable du passif des sinistres du secteur Royaume-Uni et international pour 2020 et pour les années de survenance antérieures, a été approuvée par les autorités de réglementation et sera comptabilisée au quatrième trimestre, avec prise d'effet le 6 octobre 2021.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7 et un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9. Les dividendes sont payables le 31 décembre 2021 aux actionnaires inscrits le 15 décembre 2021.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 1,04 $ et 1,75 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T3-2021 et les états financiers consolidés du T3-2021 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactcf.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416 764-8659 ou le 1 888 664-6392 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible du 10 novembre 2021 à 14 h (HE) au 17 novembre 2021 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416 764-8677 ou le 1 888 390-0541 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 107779. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la Société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, l'incidence de l'apparition de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur la Société et des événements qu'elle engendre, ainsi que la réponse à cette crise, l'acquisition de RSA, la vente de l'entreprise danoise de Codan Forsikring A/S (la « vente ») ainsi que la réalisation et le moment de réalisation de la vente. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 31 mars 2021 et ceux figurant dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2021 (notamment à la section 21 - Gestion des risques), dans le rapport annuel de 2020 (sections 28 à 33), dans les notes 10 et 13 des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et les autres facteurs de risque auxquels la Société est exposée dans le cadre de l'acquisition proposée de RSA, qui sont décrits aux pages 24 à 28 de la présentation de la Société intitulée « Création d'un assureur IARD de premier plan - Acquisition des activités canadiennes et britanniques et internationales de RSA », datée du 18 novembre 2020, et les facteurs de risque indiqués dans la déclaration d'acquisition d'entreprise datée du 16 juin 2021 qui a été publiée sur le site SEDAR au www.sedar.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Relations avec les médias, Jennifer Beaudry, Directrice, Relations avec les médias, 1 514 282-1914, poste 87375, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Maida Sit, Directrice principale, Relations avec les investisseurs, 1 416 341-1464, poste 45153, [email protected]

Liens connexes

www.intactfc.com