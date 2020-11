Faits saillants

Résultat opérationnel net par action de 2,78 $, une hausse de 46 % attribuable à de solides résultats de souscription dans l'ensemble des secteurs d'activité, ce qui s'explique en partie par les conditions météorologiques clémentes, ainsi qu'à de bons résultats de la distribution

ayant permis d'aider plus de 1,2 million de clients et totalisant plus 510 millions $ depuis le début de l'exercice, ce qui comprend un montant de 50 millions de dollars pour le programme, lancé récemment, destiné aux petites entreprises plus vulnérables RCPO de 16,9 % et une VCPA en hausse de 4 % pour le trimestre pour s'établir à 56,22 $

et une VCPA en hausse de 4 % pour le trimestre pour s'établir à 56,22 $ Bonne situation financière, grâce à une marge sur le capital total disponible de 1,9 milliard $ qui permettra d'absorber les futurs chocs et de saisir des occasions stratégiques

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nous étions en position de force lorsque la crise a commencé, ce qui nous a permis d'offrir des mesures d'allègement à plus de 1,2 million de clients, tout en protégeant nos employés et en maintenant d'excellents niveaux de service. Nos petites entreprises clientes ont été frappées de plein fouet par cette crise. C'est pourquoi nous continuons de leur apporter notre soutien grâce à des mesures d'allègement ciblées et à des politiques adaptées. Nous continuerons de les accompagner tout au long de la période de reprise économique. Ce trimestre, grâce à la résilience de nos activités, combinée aux avantages à long terme procurés par nos plans d'action ainsi qu'aux températures clémentes, nous avons enregistré de solides résultats de souscription. Forts de notre bilan, qui demeure bon, nous sommes prêts à absorber les futurs chocs et à saisir de nouvelles occasions stratégiques. »





Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2020 T3-2019 Variation Cumul

2020 Cumul 2019 Variation













Primes directes souscrites1 3 264 3 012 8 % 9 167 8 379 9 % Ratio combiné 87,1 % 92,3 % (5,2) pts 90,3 % 96,9 % (6,6) pts Produit net de souscription 369 198 86 % 812 236 n. s. Produit net des placements 143 146 (2) % 434 434 - % BAIIA tiré de la distribution et Autres 81 56 45 % 203 164 24 % Résultat opérationnel net 411 277 48 % 1 004 602 67 % Résultat net 334 187 79 % 704 514 37 % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA) 2,78 $ 1,91 $ 46 % 6,74 4,08 $ 65 % Résultat par action (RPA) 2,25 $ 1,26 $ 79 % 4,65 3,45 $ 35 % Rendement des capitaux propres pour les











12 derniers mois RCP opérationnel 16,9 % 12,4 % 4,5 pts





RCP 11,5 % 10,2 % 1,3 pt





Valeur comptable par action (en dollars) 56,22 51,20 10 %





Marge sur le capital total2 1 871 1 116 755





Ratio de la dette sur le capital total 21,2 % 19,3 % 1,9 pt







1) Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la section 20 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour de plus amples renseignements. La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2) Total du capital excédant les seuils d'intervention de la Société dans les entités réglementées (TCM 165 % à partir du 1er avril 2020, auparavant TCM 170 %, CFR 200 %) majoré de la trésorerie disponible dans les entités non réglementées. Voir la section 14 -Gestion du capital du rapport de gestion pour de plus amples renseignements.

Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,83 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la Société. Les dividendes sont payables le 31 décembre 2020 aux actionnaires inscrits le 15 décembre 2020.

En raison de son bon bilan, de son faible ratio de dividendes et de son résultat opérationnel résilient, Intact est en mesure de soutenir ses clients et de verser ses dividendes, tout en continuant d'investir dans sa stratégie.

Perspectives de l'industrie

Étant donné que le ratio combiné de l'industrie au Canada était supérieur à 100 % et que le RCP de l'industrie de 5 % était bien en deçà des moyennes historiques au S1-2020, nous nous attendons à ce que les mesures correctives de l'industrie reprennent une fois que se seront atténuées les répercussions de la crise de la COVID-19.

était supérieur à que le RCP de l'industrie de 5 % était bien en deçà des moyennes historiques au S1-2020, nous nous attendons à ce que les mesures correctives de l'industrie reprennent une fois que se seront atténuées les répercussions de la crise de la COVID-19. Les conditions de marché fermes en vigueur en assurance auto se sont assouplies, la fréquence des sinistres s'étant maintenue en deçà des niveaux historiques. Les conditions de marché fermes devraient se poursuivre en assurance des biens des particuliers et ont retrouvé leurs niveaux d'avant la crise en assurance des entreprises. Aux États-Unis, le durcissement des conditions de marché en assurance des entreprises devrait se poursuivre.

Rendement des activités d'assurance















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2020 T3-2019 Variation Cumul

2020 Cumul

2019 Variation













Primes directes souscrites1











Canada 2 724 2 491 9 % 7 745 7 071 10 % États-Unis 540 521 3 % 1 422 1 308 7 %

3 264 3 012 8 % 9 167 8 379 9 % Ratio combiné











Canada 86,0 % 91,8 % (5,8) pts 89,4 % 97,2 % (7,8) pts États-Unis 94,5 % 95,9 % (1,4) pt 96,0 % 94,9 % 1,1 pt

87,1 % 92,3 % (5,2) pts 90,3 % 96,9 % (6,6) pts Produit net de souscription











Canada 347 183 90 % 762 179 n. s. États-Unis 21 14 50 % 46 53 (13) % Siège social et autres 1 1 - % 4 4 - %

369 198 86 % 812 236 n. s. 1 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. Voir la section 6 - États-Unis du rapport de gestion pour de plus amples renseignements. Aux États-Unis, la variation (croissance) des PDS comme présentée est de 4 % pour le trimestre et de 9 % pour le cumul.

Les primes ont connu une croissance de 8 % pour le trimestre, reflétant une bonne croissance au Canada . Au Canada , la croissance des primes de 9 % pour le trimestre a été stimulée par de bons niveaux de rétention et de nouvelles affaires et tient compte de l'apport de l'acquisition de La Garantie. Aux États-Unis, la croissance du chiffre d'affaires de 4 %, ou de 3 % en devises constantes, compte tenu de l'apport de l'acquisition de La Garantie, s'explique par une baisse des volumes dans les secteurs d'activité touchés par la crise de la COVID-19 en dépit d'une bonne croissance interne dans les autres secteurs d'activité. Dans l'ensemble, les mesures de réduction des primes ont eu une incidence estimative de 5 points sur la croissance.

Secteurs d'activité

Assurance IARD - Canada

En assurance automobile des particuliers, la croissance des primes de 8 % pour le trimestre est attribuable à une forte progression des nouvelles affaires et à des niveaux de rétention élevés. Les mesures de réduction des primes ont eu une incidence estimative de 8 points sur la croissance pour le trimestre. Le ratio combiné s'est amélioré de 8,5 points par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent pour s'établir à 84,9 % au T3-2020. Le ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours s'est amélioré de 9,4 points par rapport à celui du T3-2019 pour atteindre 60,9 %, ce qui s'explique surtout par la baisse de la fréquence des sinistres attribuable à nos mesures d'amélioration de la rentabilité ainsi que par la diminution de la circulation, le tout contrebalancé en partie par la hausse de la gravité des sinistres et les mesures d'allègement. Les températures clémentes au cours du trimestre ont donné lieu à un ratio des sinistres liés aux catastrophes de 0,2 point.

Assurance IARD - États-Unis

La croissance des primes de 3 % en devises constantes pour se chiffrer à 540 millions $ au T3-2020, y compris un apport de 5 points de l'acquisition de La Garantie, tient compte d'une baisse des volumes dans les secteurs d'activité touchés par la crise de la COVID-19, comme le covoiturage et le divertissement, en dépit d'une bonne croissance interne dans les autres secteurs d'activité.

Placements

Le produit net des placements a reculé de 2 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent pour s'établir à 143 millions $ pour le trimestre, ce qui s'explique surtout par la baisse des rendements de réinvestissement, en partie contrebalancée par l'incidence de l'augmentation des actifs investis.

a reculé de 2 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent pour s'établir à 143 millions $ pour le trimestre, ce qui s'explique surtout par la baisse des rendements de réinvestissement, en partie contrebalancée par l'incidence de l'augmentation des actifs investis. Les pertes nettes, compte non tenu des obligations à la JVBRN, se sont élevées à 2 millions $ pour le trimestre. La dépréciation des titres de capitaux propres a été non significative.

Résultat net et RCP

Le résultat opérationnel net a progressé de 48 % pour s'établir à 411 millions $ au T3-2020, ce qui reflète la bonne croissance du produit net de souscription et du BAIIA tiré de la distribution et Autres.

a progressé de 48 % pour s'établir à 411 millions $ au T3-2020, ce qui reflète la bonne croissance du produit net de souscription et du BAIIA tiré de la distribution et Autres. Le résultat par action a augmenté de 79 % pour s'établir à 2,25 $ au T3-2020 sous l'effet de la croissance du résultat opérationnel net.

a augmenté de 79 % pour s'établir à 2,25 $ au T3-2020 sous l'effet de la croissance du résultat opérationnel net. Le RCP opérationnel pour les 12 derniers mois s'est amélioré de 4,5 points d'un exercice à l'autre pour s'établir à 16,9 % au 30 septembre 2020.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, la marge sur le capital total s'élevant à 1,9 milliard $. Le TCM au Canada est estimé à 205 %.

est estimé à 205 %. La valeur comptable par action d'Intact s'élevait à 56,22 $ au 30 septembre 2020, en hausse de 4 % depuis le 30 juin 2020, en raison du bon rendement opérationnel et de bons profits liés à la réévaluation à la valeur de marché des titres du portefeuille de placements.

d'Intact s'élevait à 56,22 $ au 30 septembre 2020, en hausse de 4 % depuis le 30 juin 2020, en raison du bon rendement opérationnel et de bons profits liés à la réévaluation à la valeur de marché des titres du portefeuille de placements. Le ratio de la dette sur le capital total s'est établi à 21,2 % au 30 septembre 2020, comparativement à 22,1 % au 30 juin 2020. Nous nous attendons à revenir à notre ratio cible de 20 % au cours des 6 à 12 prochains mois.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 20,825 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 17,65225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 4, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7 et un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9. Les dividendes sont payables le 31 décembre 2020 aux actionnaires inscrits le 15 décembre 2020.

Mise à jour sur les F&A

L'intégration de La Garantie, Frank Cowan et On Side avance comme prévu, et nous prévoyons toujours que ces acquisitions entraîneront une légère hausse de RONPA en 2020, puis une hausse d'environ 5 % d'ici 2021.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 2,01 $ et 2,13 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T3-2020 et les états financiers consolidés du T3-2020 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactcf.com.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord avec des primes annuelles totales de plus de 11 milliards $. La Société compte environ 16 000 employés qui sont au service de plus de 5 millions de clients, particuliers, entreprises et administrations publiques dans des bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact offre des produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs, par l'intermédiaire de belairdirect. Frank Cowan Company, agent général de premier plan, offre des programmes d'assurance pour les organismes publics au Canada, notamment des services de gestion des risques et des sinistres.

Aux États-Unis, Intact Insurance Solutions spécialisées fournit ses produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

Énoncés prospectifs

L'information présentée dans le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs. Ces énoncés peuvent comprendre, notamment, des énoncés concernant les sinistres, les sinistres liés aux catastrophes et les sinistres liés aux conditions météorologiques, l'incidence prévue sur le ratio combiné, y compris par action et par secteur d'activités, l'incidence prévue de la réglementation fiscale fédérale et provinciale applicable et à venir et l'incidence de l'apparition de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur la Société et des événements qu'elle engendre, ainsi que la réponse à cette crise. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des faits nouveaux prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son rendement ou ses réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les estimations relatives aux sinistres peuvent différer de façon importante des estimations actuelles en raison du caractère préliminaire de l'information disponible pour préparer les estimations, les estimations futures et le montant réel des sinistres associés aux événements décrits ci-dessus.

Les énoncés de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse sont visés par ces mises en garde et les mises en garde figurant dans le rapport de gestion du T3-2020 (y compris à la section « Gestion des risques » (sections 17 et 18)), dans le rapport de gestion annuel de 2019 et les notes 10 et 13 des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que dans la notice annuelle datée du 30 mars 2020. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur la Société, mais ils doivent être considérés. Bien que les énoncés de nature prospective soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés de nature prospective. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés de nature prospective pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs du présent communiqué de presse. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'il est requis par la loi.

