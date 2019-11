Intact Corporation financière annonce ses résultats du troisième trimestre de 2019

Faits saillants

Résultat opérationnel net par action de 1,91 $, en hausse de 18 %, grâce aux bons rendements dans tous les secteurs d'activité

grâce aux bons rendements dans tous les secteurs d'activité Croissance des primes de 11 % attribuable à des hausses de tarifs en Amérique du Nord et à la progression de la croissance des unités

attribuable à des hausses de tarifs en Amérique du Nord et à la progression de la croissance des unités Bon ratio combiné de 92,3 % alimenté par de solides résultats sous-jacents au Canada et une baisse des sinistres liés aux catastrophes

alimenté par de solides résultats sous-jacents au et une baisse des sinistres liés aux catastrophes Bonne situation financière, avec une marge sur le capital total de 1,1 milliard $ et un RCP opérationnel de 12 %

et un En bonne voie de clore l'acquisition de La Garantie et de Frank Cowan Company d'ici la fin de l'exercice

(TSX : IFC)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, le 5 nov. 2019 /CNW/ -

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nous avons affiché de bons résultats au troisième trimestre grâce à une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10 % et à un rendement au chapitre de la souscription égal ou légèrement supérieur à 90 %. Notre capacité d'augmenter à la fois nos tarifs et notre clientèle reflète les conditions favorables du marché dans tous nos secteurs d'activité. Alors que notre position concurrentielle s'améliore, nous continuons de miser sur la qualité de notre portefeuille et nous nous efforçons de ramener notre RCP à son niveau antérieur, soit autour de 15 %. Nous sommes ravis d'avoir réalisé l'acquisition de On Side, et la planification de l'intégration de La Garantie et de Frank Cowan Company est déjà bien entamée. Nous avons hâte d'accueillir nos nouveaux collègues au sein de l'équipe Intact. »

Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2019 T3-20182 Variation Cumul

2019 Cumul

20182 Variation













Primes directes souscrites1 3 012 2 708 11 % 8 379 7 698 8 % Ratio combiné 92,3 % 93,8 % (1,5) pt 96,9 % 96,3 % 0,6 pt Produit net de souscription 198 152 30 % 236 264 (11) % Produit net des placements 146 136 7 % 434 398 9 % BAIIA tiré de la distribution 56 41 37 % 164 133 23 % Résultat opérationnel net 277 237 17 % 602 558 8 % Résultat net 187 199 (6) % 514 463 11 % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA) 1,91 $ 1,62 $ 18 % 4,08 $ 3,80 $ 7 % Résultat par action (RPA) 1,26 $ 1,34 $ (6) % 3,45 $ 3,12 $ 10 % Rendement des capitaux propres pour

les 12 derniers mois











RCP opérationnel 12,4 % 11,6 % 0,8 pt





RCP 10,2 % 9,8 % 0,4 pt





Valeur comptable par action (en dollars) 51,20 $ 49,27 $ 4 %





Marge sur le capital total3 1 116 1 177 (61)





Ratio de la dette sur le capital total 19,3 % 21,7 % (2,4) pts











1) Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la section 16 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour de plus amples renseignements. La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. L'incidence des fluctuations des taux de change n'était pas significative pour nos résultats consolidés. L'incidence sur le rendement de nos activités aux États-Unis est présentée à la section Rendement des activités d'assurance ci-après 2) Pour plus de renseignements sur le reclassement des chiffres comparatifs, voir la section 14 - Changements à la présentation du rapport de gestion 3) Total du capital excédant les seuils d'intervention de la société dans les entités réglementées (TCM 170 %, CFR 200 %), majoré de la trésorerie disponible dans les entités non réglementées. Voir la section 12 - Gestion du capital du rapport de gestion pour de plus amples renseignements

Dividende

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,76 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la société. Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 20,825 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 27,08325 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 4, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6 et un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7. Les dividendes sont payables le 31 décembre 2019 aux actionnaires inscrits le 16 décembre 2019.

Perspectives de l'industrie sur 12 mois

Pour l'industrie de l'assurance IARD au Canada , nous prévoyons une croissance des primes de 8 % à 10 % . Les conditions très fermes du marché attribuables à la faible rentabilité de l'industrie dans tous les secteurs d'activité continuent d'exercer une pression à la hausse sur les tarifs.





, nous prévoyons une . Les conditions très fermes du marché attribuables à la faible rentabilité de l'industrie dans tous les secteurs d'activité continuent d'exercer une pression à la hausse sur les tarifs. En assurance des entreprises aux États-Unis , le marché se durcit. Nous prévoyons une croissance des primes d'environ 5 %.





, le marché se durcit. Nous prévoyons une Dans l'ensemble, le RCP de l'industrie au Canada devrait s'améliorer, mais demeurer sous sa moyenne à long terme de 10 % au cours des 12 prochains mois.

Rendement des activités d'assurance

(en millions de dollars canadiens,

sauf indication contraire) T3-2019 T3-2018 Variation Cumul

2019 Cumul

2018 Variation













Primes directes souscrites1











Canada 2 491 2 239 11 % 7 071 6 534 8 % États-Unis 521 469 10 % 1 308 1 164 9 %

3 012 2 708 11 % 8 379 7 698 8 %













Ratio combiné











Canada 91,8 % 93,9 % (2,1) pts 97,2 % 96,7 % 0,5 pt États-Unis 95,9 % 93,5 % 2,4 pts 94,9 % 94,2 % 0,7 pt

92,3 % 93,8 % (1,5) pt 96,9 % 96,3 % 0,6 pt













Produit net de souscription











Canada 183 129 54 179 204 (25) États-Unis 14 22 (8) 53 58 (5) Siège social et autres2 1 1 0 4 2 2

198 152 46 236 264 (28)















1 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. Voir la section 16 -Mesures financières non conformes aux

IFRS du rapport de gestion pour de plus amples renseignements. Aux États-Unis, la variation (croissance) des PDS comme présentée

était de 11 % pour le trimestre et de 12 % depuis le début de l'exercice 2 Reflète l'incidence de notre traité de réassurance catastrophes interne

La croissance des primes de 11 % pour le trimestre et de 8 % depuis le début de l'exercice, en devises constantes, reflète une bonne croissance dans l'ensemble des secteurs d'activité. Au Canada , la croissance du chiffre d'affaires a été de 11 %, reflétant la solidité soutenue des hausses de tarifs et l'amélioration de la croissance des unités. Dans un contexte de marché qui demeure très ferme, des hausses de tarifs moyennes de 7 % ont été enregistrées dans l'ensemble des secteurs d'activité. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % pour le trimestre (10 % en devises constantes) en raison de la forte croissance des nouvelles affaires et des hausses de tarifs.





Le ratio combiné de 92,3 % pour le trimestre s'est amélioré de 1,5 point par rapport à l'exercice précédent. Le ratio combiné de 91,8 % au Canada s'est amélioré de 2,1 points par rapport au T3-2018, reflétant le solide rendement en assurance automobile des particuliers et la baisse des sinistres liés aux catastrophes. Le ratio combiné de 95,9 % aux États-Unis s'est détérioré de 2,4 points, principalement en raison de l'augmentation du nombre de sinistres.





Depuis le début de l'exercice, le ratio combiné d'IFC de 96,9 % s'est légèrement détérioré, l'amélioration du rendement sous-jacent et la gestion des dépenses ayant été plus que contrebalancées par l'évolution moins favorable des sinistres des années antérieures.

Secteurs d'activité

Assurance IARD - Canada

En assurance automobile des particuliers , la croissance des primes a atteint 12 % pour le trimestre, ce qui s'explique par des hausses de tarifs et la progression de la croissance des unités dans des conditions de marché très fermes. Le ratio combiné s'est amélioré de 5,6 points par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 93,4 % au T3-2019. Le ratio de l'évolution des sinistres des années antérieures a été modéré. Le ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours a été bon, soit 70,3 %, ou une amélioration de 2,2 points par rapport à l'exercice précédent attribuable aux hausses de tarifs et à l'amélioration de la qualité du portefeuille soutenues par nos plans d'action.





En assurance des biens des particuliers , la croissance des primes de 8 % pour le trimestre s'explique par les hausses de tarifs dans des conditions de marché très fermes et l'amélioration de la croissance des unités. Le ratio combiné de 89,1 % a été solide, soutenu par un nombre de sinistres liés aux catastrophes inférieur à la moyenne, en partie contrebalancé par le niveau élevé de sinistres liés aux conditions météorologiques autres que des catastrophes.





En assurance des entreprises (biens et responsabilité et automobile), les primes ont augmenté de 13 % pour le trimestre grâce à la bonne performance de tous les secteurs attribuable aux hausses de tarifs déployées dans des conditions de marché très fermes. Le ratio combiné de 91,8 % pour le trimestre a été solide et s'est amélioré de 3,1 points par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par la diminution des sinistres liés aux catastrophes.





Le BAIIA tiré de la distribution a augmenté de 37 % pour atteindre 56 millions $ au T3-2019, propulsé par la progression des tarifs dans toutes les régions, ainsi que par les acquisitions de courtiers.

Assurance IARD - États-Unis



Les primes ont augmenté de 10 % en devises constantes pour s'établir à 521 millions $, grâce à la bonne performance des secteurs non visés par des plans d'amélioration de la rentabilité. La forte croissance des nouvelles affaires, les hausses de tarifs et l'augmentation des niveaux de rétention alimentent la croissance, les conditions du marché demeurant favorables et continuant de s'améliorer dans presque tous les secteurs.



Le ratio combiné de 95,9 % a été plus élevé de 2,4 points par rapport à l'exercice précédent en raison de l'augmentation du nombre de sinistres, qui fluctue d'un trimestre à l'autre.



En date du 1er juillet 2019, OneBeacon a abandonné l'unité d'exploitation Soins de santé représentant environ 75 millions $ US de PDS pour la période de 12 mois terminée le 30 juin 2019. Compte non tenu des résultats de cette unité d'exploitation, le ratio combiné depuis le début de l'exercice de 94,9 % se serait amélioré d'un peu plus de 2 points pour s'établir à 92,8 %.



Nous continuons de réaliser des progrès au chapitre de nos plans d'amélioration de la rentabilité et demeurons en bonne voie d'atteindre un ratio combiné durable égal ou légèrement supérieur à 90 % d'ici la fin de 2020.

Placements

Le produit net des placements pour le trimestre a augmenté de 7 % pour atteindre 146 millions $, ce qui reflète en grande partie l'augmentation des actifs investis et le calendrier des dividendes. Le produit net des placements depuis le début de l'exercice a augmenté de 9 % pour se chiffrer à 434 millions $, en raison essentiellement des rendements de réinvestissement plus élevés en 2018 et de l'augmentation des actifs investis.

Résultat net

Le résultat opérationnel net a progressé de 17 % pour s'établir à 277 millions $ (ou 1,91 $ par action), reflétant la croissance robuste du produit net de souscription, ainsi que la bonne croissance du BAIIA tiré de la distribution et du produit net des placements.





Le résultat par action s'est établi à 1,26 $, soit une diminution de 6 %, en raison d'éléments non opérationnels se rapportant en grande partie à la dépréciation des titres de capitaux propres.





Le RCP opérationnel pour les 12 derniers mois s'est établi à 12,4 % au 30 septembre 2019, en deçà de notre performance antérieure, en raison des conditions hivernales difficiles et des difficultés dans le secteur de l'assurance automobile des particuliers au S1-2019.

Bilan

La société était en bonne situation financière à la fin du trimestre, la marge sur le capital total atteignant 1,1 milliard $ et le TCM au Canada étant estimé à 195 %.



étant estimé à 195 %. La valeur comptable par action d'IFC s'établissait à 51,20 $ au 30 septembre 2019, en hausse de 4 % par rapport à il y a un an, surtout en raison de nos résultats.



d'IFC s'établissait à 51,20 $ au 30 septembre 2019, en hausse de 4 % par rapport à il y a un an, surtout en raison de nos résultats. Le ratio de la dette sur le capital total était de 19,3 %, en deçà de notre objectif de 20 %.

Mise à jour sur les fusions et acquisitions

Le 1 er octobre, nous avons finalisé l'acquisition de On Side Developments Ltd. (« Restauration On Side ») après avoir obtenu les approbations réglementaires requises. À compter du T4-2019, les résultats de Restauration On Side seront présentés aux postes BAIIA tiré de la distribution et Autres dans le rapport de gestion d'IFC.





octobre, nous avons finalisé l'acquisition de On Side Developments Ltd. (« Restauration On Side ») après avoir obtenu les approbations réglementaires requises. À compter du T4-2019, les résultats de Restauration On Side seront présentés aux postes BAIIA tiré de la distribution et Autres dans le rapport de gestion d'IFC. Le 15 août, nous avons annoncé l'acquisition de La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord et de Frank Cowan Company Limited (le « projet d'acquisition »). Au cours du trimestre, une partie du prix d'acquisition de 1 milliard $ ainsi que les frais de transaction connexes ont été financés au moyen d'un financement par actions ordinaires sous forme d'émission de reçus de souscription de 461 millions $. Le solde devrait être financé au moyen du capital excédentaire et de la dette à court terme après la clôture de l'acquisition.





Le projet d'acquisition progresse bien et est en voie de se conclure au T4-2019, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires habituelles. IFC a obtenu l'approbation du Bureau de la concurrence du Canada et des États-Unis, ainsi que celle du Bureau de la concurrence du Michigan , l'État dans lequel la filiale américaine de La Garantie est établie. Des demandes d'approbation ont été déposées auprès du BSIF et en sont à diverses étapes dans le processus d'approbation.





et des États-Unis, ainsi que celle du Bureau de la concurrence du , l'État dans lequel la filiale américaine de La Garantie est établie. Des demandes d'approbation ont été déposées auprès du BSIF et en sont à diverses étapes dans le processus d'approbation. La structure de financement du projet d'acquisition préserve la bonne situation de notre capital à la clôture de l'acquisition, soit une marge sur le capital estimative d'environ 1,3 milliard $, un TCM estimatif de 197 % et un ratio de la dette sur le capital total légèrement supérieur à 20 % à la fin de l'exercice.





Les transactions susmentionnées devraient entraîner une légère hausse du résultat opérationnel net par action (« RONPA »), soit une hausse du RONPA d'environ 5 % d'ici 2021.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 1,58 $ et 1,78 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés



Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T3-2019 et les états financiers consolidés du T3-2019 qui ont été publiés sur le site Web de la société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.



Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la société au www.intactcf.com.



Téléconférence



Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la société au www.intactcf.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 6 novembre 2019 à 14 h (HE) jusqu'au 13 novembre 2019 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 1-855-859-2056 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 8090287. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.



À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord avec des primes annuelles totales de plus de 10 milliards $. La société compte environ 14 000 employés à temps plein ou à temps partiel qui sont au service de plus de 5 millions de clients, particuliers, entreprises et administrations publiques dans des bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact offre des produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences de gestion générale.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans ce communiqué sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives de l'industrie de l'assurance IARD au Canada et aux États-Unis, les perspectives commerciales de la société, la date à laquelle le projet d'acquisition sera conclu, le moment où le financement du projet d'acquisition sera obtenu et les précisions sur ce financement, le paiement d'un montant équivalent au dividende sur les reçus de souscription de la société et les perspectives de croissance de la société. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents et sont fondés sur diverses hypothèses de nature générale ou spécifique qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels ou les événements pourraient différer de façon importante de nos attentes, telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs, en raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel les plus récents déposés par la société et dans le supplément de prospectus daté du 19 août 2019 relatif à l'émission des reçus de souscription de la société. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se concrétiseront et nous vous prions de ne pas vous y fier outre mesure. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Relations avec les médias: Stephanie Sorensen, Directrice principale des communications externes, 1-416-344-8027, stephanie.sorensen@intact.net; Relations avec les investisseurs: Ken Anderson, Premier vice-président associé, Relations avec les investisseurs et Trésorier du groupe, 1-855-646-8228, poste 87383, kenneth.anderson@intact.net

Related Links

www.intactfc.com