Faits saillants

Les PDS opérationnelles 1, 2 ont connu une croissance interne de 6 %, à l'exclusion des acquisitions et des activités abandonnées, grâce à la progression soutenue en assurance des particuliers.

ont connu une croissance interne de 6 %, à l'exclusion des acquisitions et des activités abandonnées, grâce à la progression soutenue en assurance des particuliers. Le ratio combiné 1 de 103,9 % tient compte de 22 points attribuables aux sinistres liés aux catastrophes, contrebalançant par ailleurs de bons rendements sous-jacents dans toutes les zones géographiques.

de 103,9 % tient compte de 22 points attribuables aux sinistres liés aux catastrophes, contrebalançant par ailleurs de bons rendements sous-jacents dans toutes les zones géographiques. Le résultat opérationnel net par action 1 s'est établi à 1,01 $ (et le RPA à 1,06 $), malgré des sinistres liés aux catastrophes de 5,03 $, grâce à une croissance à deux chiffres des produits de placement et de distribution.

s'est établi à 1,01 $ (et le RPA à 1,06 $), malgré des sinistres liés aux catastrophes de 5,03 $, grâce à une croissance à deux chiffres des produits de placement et de distribution. Le RCP opérationnel 1 est demeuré bon au cours des 12 derniers mois pour se chiffrer à 15,8 %, soit une augmentation de 4 points d'un exercice à l'autre, la VCPA 1 s'établissant à 90,60 $, soit une augmentation séquentielle de 3 %, malgré le contexte d'exploitation inhabituellement difficile.

est demeuré bon au cours des 12 derniers mois pour se chiffrer à 15,8 %, soit une augmentation de 4 points d'un exercice à l'autre, la VCPA s'établissant à 90,60 $, soit une augmentation séquentielle de 3 %, malgré le contexte d'exploitation inhabituellement difficile. Notre bilan a été bon et résilient, avec une marge sur le capital total1 de 2,6 milliards $ et un ratio de la dette sur le capital total ajusté1 de 20,3 %.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Les effets dévastateurs des événements météorologiques intenses survenus au cours du trimestre ont bouleversé la vie de dizaines de milliers de clients. Nos employés ont été sur place dès les premières heures qui ont suivi ces événements pour apporter une aide immédiate aux communautés touchées. Nous tirons parti de nos avantages concurrentiels, parmi lesquels On Side Après-Sinistre et les Centres de service Intact, pour réduire au minimum les pertes subies par nos clients. Dans ce contexte, nos activités ont fait preuve d'une grande résilience financière, reflétée par notre bonne situation de capital et un RCP opérationnel d'environ 15 % au cours des 12 derniers mois. C'est dans de telles situations difficiles que nous pouvons démontrer notre raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. »

Faits saillants consolidés

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2024 T3-2023 Variation Cumul 2024 Cumul 2023 Variation

Primes directes souscrites opérationnelles1, 2 6 207 5 925 4 % 17 972 16 960 5 %

Ratio combiné1 103,9 % 98,3 % 5,6 pts 94,2 % 95,6 % (1,4) pt

Produit net (perte nette) de souscription1 (215) 88 (344) % 925 666 39 %

Produit net des placements opérationnel 394 349 13 % 1 161 970 20 %

Produit tiré de la distribution1 132 116 14 % 401 358 12 %

Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs

d'actions ordinaires1 182 349 (48) % 1 695 1 301 30 %

Résultat net 212 163 30 % 1 643 800 105 %

Données par action (en dollars)













Résultat opérationnel net par action (RONPA)1, 3 1,01 $ 1,98 $ (49) % 9,49 $ 7,41 $ 28 %

Résultat par action (RPA) - dilué3 1,06 $ 0,83 $ 28 % 8,78 $ 4,19 $ 110 %

Valeur comptable par action1 90,60 $ 77,24 $ 17 %







Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois













RCP opérationnel1 15,8 % 12,0 % 3,8 pts







RCP ajusté1 16,7 % 10,6 % 6,1 pts







RCP1 13,8 % 7,8 % 6,0 pts







Marge sur le capital total1 2 566 2 841 (275)







Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 20,3 % 22,7 % (2,4) pts











Perspectives de l'industrie sur 12 mois

Nous prévoyons que les conditions de marché actuelles dans l'industrie de l'assurance persisteront, compte tenu du niveau élevé des récents sinistres liés aux catastrophes : En assurance automobile et des biens des particuliers, nous prévoyons une croissance des primes de 10 % à 13 %. En assurance des entreprises et en assurance spécialisée dans toutes les zones géographiques, les primes devraient augmenter d'environ 5 %.



_____________________________________________ 1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 14 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T3-2024 pour plus de détails. 2 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 3 Les données par action sont calculées en fonction du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué.



Résultats sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2024 T3-2023 Variation Cumul 2024 Cumul 2023 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1, 2 Canada 4 261 3 943 8 % 12 076 11 209 8 % RU&I3 1 075 1 157 (11) % 3 635 3 594 (2) % É.-U. 871 825 4 % 2 261 2 157 4 % Total 6 207 5 925 4 % 17 972 16 960 5 % Ratio combiné1 Canada 109,5 % 101,8 % 7,7 pts 95,4 % 97,3 % (1,9) pt RU&I3 91,9 % 92,5 % (0,6) pt 92,9 % 93,7 % (0,8) pt É.-U. 87,4 % 88,5 % (1,1) pt 88,0 % 89,6 % (1,6) pt Ratio combiné 103,9 % 98,3 % 5,6 pts 94,2 % 95,6 % (1,4) pt



Rendement consolidé pour le T3-2024

Dans l'ensemble, les PDS opérationnelles ont augmenté de 4 %, grâce à une croissance interne de 6 %, à l'exclusion des acquisitions et des activités abandonnées. Cette augmentation est attribuable aux hausses tarifaires et à la croissance des unités dans des conditions de marché fermes en assurance des particuliers. En assurance des entreprises, la croissance a été soutenue par des hausses tarifaires d'environ 5 %, les conditions du marché variant selon le secteur d'activité et la concurrence s'intensifiant pour les comptes importants.

Dans l'ensemble, le ratio combiné de 103,9 % a été élevé, tenant compte de 22 points attribuables aux sinistres liés aux catastrophes (environ 17 points de plus que les prévisions) découlant d'événements météorologiques difficiles qui ont principalement touché le secteur d'exploitation Canada. Nos résultats reflètent par ailleurs un bon rendement sous-jacent (à l'exclusion des sinistres liés aux catastrophes et à l'évolution des sinistres des années antérieures) dans l'ensemble des zones géographiques.

Le produit net des placements opérationnel de 394 millions $ a augmenté de 13 % d'un exercice à l'autre, en raison surtout des rendements de réinvestissement plus élevés en 2023.

Le produit tiré de la distribution de 132 millions $ a augmenté de 14 % par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'apport important de nos activités de fusion et d'acquisition ainsi que de l'amélioration des marges de BrokerLink.

Secteurs d'activité

Assurance de dommages - Canada

En assurance automobile des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a été de 12 %, ce qui reflète les tarifs et la croissance soutenue des unités dans des conditions de marché fermes. Le ratio combiné s'est établi à 97,6 %, compte tenu de 7 points de sinistres liés aux catastrophes, soit 4 points de plus que les prévisions. Hormis cela, le rendement a été bon, grâce à une amélioration sous-jacente de 3 points d'un exercice à l'autre, qui a contrebalancé le niveau moins élevé de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures.

En assurance des biens des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a été de 8 %, ce qui reflète la progression des tarifs et des unités dans des conditions de marché fermes. Le ratio combiné a été élevé et s'est établi à 147,5 %, après absorption de 72 points de sinistres liés aux catastrophes pour le trimestre. Ce secteur d'activité a fait preuve d'une résilience à long terme en maintenant un ratio combiné moyen de 90 % au cours des dix dernières années.

En assurance des entreprises, la croissance des PDS opérationnelles a été de 2 %, ce qui reflète les hausses tarifaires d'environ 5 %, contrebalancées par l'incidence d'une concurrence continue pour les comptes importants. Le ratio combiné est demeuré solide à 94,4 %, compte tenu des sinistres liés aux catastrophes élevés, qui ont été en grande partie contrebalancés par la bonne évolution favorable des sinistres des années antérieures et un rendement sous-jacent très solide.

____________________________________________ 1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 14 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T3-2024 pour plus de détails. 2 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 3 Les résultats de la période comparative qui figurent dans le tableau sont comme présentés. Par suite de l'abandon des activités d'assurance des particuliers au Royaume-Uni en 2023, le rendement de ce secteur est désormais analysé sur une base pro forma (compte non tenu des résultats de l'assurance des particuliers au Royaume-Uni) à des fins de comparaison. La croissance pro forma en devises constantes a été de 28 % pour le T3-2024 et de 33 % pour le cumul 2024. Le ratio combiné pro forma a été de 90,4 % pour le T3-2023 et de 89,7 % pour le cumul 2023.



Assurance de dommages - RU&I1

Si l'on exclut l'incidence du retrait du marché de l'assurance des particuliers au Royaume-Uni, la croissance des PDS opérationnelles a été de 28 %, en raison principalement de l'acquisition des activités d'assurance des entreprises par courtage de DLG au T4-2023. La croissance interne a été faible pour le trimestre, les mesures tarifaires d'environ 5 % et le solide niveau de nouvelles affaires en assurance des entreprises ayant été contrebalancés par la modération des conditions du marché, en particulier pour les comptes importants en assurance spécialisée. Le ratio combiné est demeuré solide à 91,9 %, ce qui est conforme aux attentes suivant l'acquisition de DLG.

Assurance de dommages - États-Unis1

La croissance des PDS opérationnelles a été de 4 %, reflétant des mesures tarifaires d'environ 5 % ou mieux dans la plupart des secteurs d'activité, contrebalancées par l'incidence des mesures correctives prises dans certains secteurs d'activité. Le ratio combiné a été bon à 87,4 % pour le trimestre, soit 1 point de mieux qu'à l'exercice précédent, reflétant une discipline continue en matière de souscription.

Résultat opérationnel net, RPA et RCP

Le résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires est demeuré rentable à 182 millions $ après absorption de sinistres liés aux catastrophes de 1 216 millions $ pour le trimestre. Ceci reflète de bonnes données fondamentales en matière de souscription, jumelées à une solide croissance des activités de distribution et de placement.

Le résultat par action a augmenté d'un exercice à l'autre pour s'établir à 1,06 $, en dépit du contexte difficile, soutenu par nos sources de revenus diversifiées ainsi que par les profits réalisés sur les titres de capitaux propres.

Le RCP opérationnel a été résilient pour se chiffrer à 15,8 %, résistant à l'incidence négative des sinistres liés aux catastrophes des 12 derniers mois.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec une solide marge sur le capital total de 2,6 milliards $, en dépit du niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes pour le trimestre. Les ratios de capital réglementaire sont demeurés solides dans l'ensemble des territoires.

Le ratio de la dette sur le capital total ajusté de 20,3 % au 30 septembre 2024 a légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent, en raison des événements météorologiques difficiles de la période, combinés à l'annulation des actions privilégiées de RSA.

La valeur comptable par action (VCPA) de 90,60 $ au 30 septembre 2024 a augmenté de 17 % d'un exercice à l'autre et de 3 % par rapport au T2-2024, soutenue par de solides résultats et par des profits attribuables aux conditions du marché sur notre portefeuille d'obligations.

Dividende sur actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 1,21 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sont payables le 31 décembre 2024 aux actionnaires inscrits le 16 décembre 2024.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,50 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 31 décembre 2024 aux actionnaires inscrits le 16 décembre 2024.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était une perte de respectivement (0,17) $ et (0,06) $.

____________________________________________ 1 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes.



Rapport de gestion et états financiers consolidés résumés intermédiaires

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T3-2024 et les états financiers consolidés résumés intermédiaires du T3-2024 qui sont publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés résumés intermédiaires, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 437-900-0527 ou le 1-888-510-2154 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 6 novembre 2024 à 13 h (HE) jusqu'au 13 novembre 2024 à 23 h 59 (HE). Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 05046. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses PDS opérationnelles annuelles totalisent plus de 22 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Intact distribue aussi ses produits d'assurance directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que de l'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agents généraux.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 14 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T3-2024 daté du 30 septembre 2024, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO avec le résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires



T3-2024 T3-2023 Cumul 2024 Cumul 2023









Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 207 163 1 630 792 Moins les résultats non opérationnels avant impôt (23) 265 117 613 Moins la charge (l'économie) d'impôt non opérationnelle 15 (62) 10 (48) RON attribuable aux actionnaires 199 366 1 757 1 357 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de

capitaux propres (17) (17) (62) (56) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 182 349 1 695 1 301 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 178,6 175,9 178,6 175,5 RONPA (en dollars) 1,01 1,98 9,49 7,41 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 2 408 1 791



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés,

à l'exclusion du CAERG 15 277 14 894



RCPO pour les 12 derniers mois 15,8 % 12,0 %







Tableau 2 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG Rapport de gestion Trimestre clos le 30 septembre 2024

Produits des activités

d'assurance 6 757 (645) (354)







(250) (25) 22 (1 252) 5 505 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux activités

d'assurance (6 809) 848 375 (130) 8 (49) (230) 264 25 (22) 1 089 (5 720) Somme des sinistres nets opérationnels

(3 934 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels

(1 786 millions $) Charges afférentes aux

contrats de réassurance (645) 645















645 - s. o. Produits afférents aux

contrats de réassurance 848 (848)















(848) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 151 - 21 (130) 8 (49) (230) 14 - - (366) (215) Produit net (perte nette) de

souscription Trimestre clos le 30 septembre 2023

Produits des activités

d'assurance 6 385 (815) (63)







(245) (67) 31 (1 159) 5 226 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux

activités d'assurance (5 948) 780 121 (97) 5 (42) (252) 259 67 (31) 810 (5 138) Somme des sinistres nets opérationnels

(3 420 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels

(1 718 millions $) Charges afférentes aux

contrats de réassurance (815) 815















815 - s. o. Produits afférents aux

contrats de réassurance 780 (780)















(780) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 402 - 58 (97) 5 (42) (252) 14 - - (314) 88 Produit net (perte nette) de

souscription



Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnel) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs



Tableau 3 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le cumul)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG Rapport de gestion Neuf mois clos le 30 septembre 2024

Produits des activités

d'assurance 19 756 (1 937) (1 069)







(738) (57) 44 (3 757) 15 999 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux

activités d'assurance (17 363) 1 527 1 165 (392) 24 (142) (695) 789 57 (44) 2 289 (15 074) Somme des sinistres nets opérationnels

(9 691 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels

(5 383 millions $) Charges afférentes aux

contrats de réassurance (1 937) 1 937















1 937 - s. o. Produits afférents aux

contrats de réassurance 1 527 (1 527)















(1 527) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 1 983 - 96 (392) 24 (142) (695) 51 - - (1 058) 925 Produit net (perte nette) de

souscription Neuf mois clos le 30 septembre 2023

Produits des activités

d'assurance 18 982 (2 470) (216)







(1 107) (181) 98 (3 876) 15 106 Produits de souscription nets

opérationnels Charges afférentes aux

activités d'assurance (17 044) 2 054 371 (295) 17 (111) (678) 1 163 181 (98) 2 604 (14 440) Somme des sinistres nets opérationnels

(9 347 millions $) et des frais de

souscription nets opérationnels

(5 093 millions $) Charges afférentes aux

contrats de réassurance (2 470) 2 470















2 470 - s. o. Produits afférents aux

contrats de réassurance 2 054 (2 054)















(2 054) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 1 522 - 155 (295) 17 (111) (678) 56 - - (856) 666 Produit net (perte nette) de

souscription



Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnel) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs



Tableau 4 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T3-2024 T3-2023 Cumul 2024 Cumul 2023 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 207 163 1 630 792 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres (17) (17) (62) (56) Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 190 146 1 568 736 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 178,4 175,9 178,3 175,5 RPA - de base (en dollars) 1,07 0,83 8,79 4,19 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué1 (en millions) 178,6 175,9 178,6 175,5 RPA - dilué (en dollars) 1,06 0,83 8,78 4,19 Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 2 064 1 066



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 14 967 13 695



RCP pour les 12 derniers mois 13,8 % 7,8 %





1 Comprend l'incidence nette de l'exercice d'options sur actions. Voir la note 18 - Résultat par action des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour plus de détails.



Tableau 5 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)



Libellés dans le rapport de gestion Avant

impôt



Comme présenté dans les états financiers Produit tiré

de la

distribution Total des

coûts de

financement Autres produits

opérationnels

(charges

opérationnelles) Produit

net des

placements

opérationnel Total de

l'impôt

sur le

résultat Résultats

non

opérationnels Produit net

(perte

nette) de

souscrip-

tion Total

présenté

aux états

financiers Trimestre clos le 30 septembre 2024 Résultat des activités d'assurance 28

21



187 (85) 151 Produits nets des placements





394





394 Profits nets (pertes nettes) sur le

portefeuille de placements









399

399 Résultat financier net d'assurance









(408)

(408) Quote-part du résultat tirée des

entreprises associées et des

coentreprises 31 (4) (1)

(7) (2)

17 Autres profits nets (pertes nettes)









5

5 Autres produits et charges 73

(59)



(81) (130) (197) Autres coûts de financement

(55)









(55) Coûts d'acquisition, d'intégration et

de restructuration









(77)

(77) Économie (charge) d'impôt sur

le résultat







(17)



(17)

















Total présenté dans le rapport

de gestion 132 (59) (39) 394 (24) 23 (215)

Trimestre clos le 30 septembre 2023 Résultat des activités d'assurance 26

16



175 185 402 Produits nets des placements





349





349 Profits nets (pertes nettes) sur le

portefeuille de placements









(137)

(137) Résultat financier net d'assurance









(149)

(149) Quote-part du résultat tirée des

entreprises associées et des

coentreprises 32 (2)



(7) (7)

16 Autres profits nets (pertes nettes)









9

9 Autres produits et charges 58

(50)



(47) (97) (136) Autres coûts de financement

(61)









(61) Coûts d'acquisition, d'intégration et

de restructuration









(109)

(109) Économie (charge) d'impôt sur

le résultat







(21)



(21)

















Total présenté dans le rapport

de gestion 116 (63) (34) 349 (28) (265) 88





Tableau 6 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés intermédiaires (pour le cumul)



Libellés dans le rapport de gestion Avant

impôt



Comme présenté dans les états financiers Produit tiré

de la distribution Total des

coûts de financement Autres produits opérationnels

(charges opérationnelles) Produit

net des placements opérationnel Total de l'impôt

sur le résultat Résultats

non opérationnels Produit net (perte

nette) de souscrip-tion Total

présenté

aux états financiers Neuf mois clos le 30 septembre 2024 Résultat des activités d'assurance 99

43



524 1 317 1 983 Produits nets des placements





1 161





1 161 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements









325

325 Résultat financier net d'assurance









(700)

(700) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 121 (12)



(25) (17)

67 Autres profits nets (pertes nettes)









259

259 Autres produits et charges 181

(170)



(228) (392) (609) Autres coûts de financement

(166)









(166) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration









(280)

(280) Économie (charge) d'impôt sur

le résultat







(397)



(397)

















Total présenté dans le rapport

de gestion 401 (178) (127) 1 161 (422) (117) 925

Neuf mois clos le 30 septembre 2023 Résultat des activités d'assurance 71

40



450 961 1 522 Produits nets des placements





970





970 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements









(283)

(283) Résultat financier net d'assurance









(321)

(321) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 129 (10) (1)

(28) (16)

74 Autres profits nets (pertes nettes)









28

28 Autres produits et charges 158

(151)



(150) (295) (438) Autres coûts de financement

(163)









(163) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration









(321)

(321) Économie (charge) d'impôt sur

le résultat







(268)



(268) Total présenté dans le rapport

de gestion 358 (173) (112) 970 (296) (613) 666





Tableau 7 Rapprochement du RPAA et du RCPA avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T3-2024 T3-2023 Cumul 2024 Cumul 2023 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 207 163 1 630 792 Moins les éléments liés à des acquisitions, après impôt







Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 58 50 171 149 Coûts d'acquisition et d'intégration 32 44 128 127 Ajustements fiscaux sur des éléments liés à des acquisitions 1 2 4 4 Résultat net des sinistres acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises 1 1 2 2 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires 299 260 1 935 1 074 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de

capitaux propres (17) (17) (62) (56) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 282 243 1 873 1 018 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 178,6 175,9 178,6 175,5 RPAA (en dollars) 1,58 1,38 10,49 5,80 Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les

12 derniers mois 2 492 1 446



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 14 967 13 695



RCPA pour les 12 derniers mois 16,7 % 10,6 %







Tableau 8 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 30 septembre 2024 2023





Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 17 780 15 392 Moins les actions privilégiées et les autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS (1 619) (1 619)





Capitaux propres ordinaires 16 161 13 773 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS (148) 767





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 16 013 14 540





Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) 178,4 178,3 VCPA 90,60 77,24 VCPA (à l'exclusion du CAERG) 89,77 81,54



Tableau 9 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, à l'exclusion du CAERG

Aux 30 septembre 2024 2023





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 16 161 13 370 Moins les transactions importantes portant sur les capitaux ayant eu lieu au cours des 12 derniers mois - 638 Capitaux propres aux rapporteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion des transactions

importantes sur les capitaux 16 161 14 411 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période 13 773 14 340 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, en excluant les transactions

importantes portant sur les capitaux 14 967 14 376 Incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux1 - (681) Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 14 967 13 695





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période (à l'exclusion

du CAERG) 16 013 14 540 Moins les transactions importantes portant sur les capitaux ayant eu lieu au cours des 12 derniers mois - 638 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion du CAERG

et des transactions importantes portant sur les capitaux 16 013 15 178 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion

du CAERG 14 540 15 972 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, à l'exclusion du CAERG et des

transactions importantes portant sur les capitaux 15 277 15 575 Incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux1 - (681) Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion

du CAERG 15 277 14 894

1 Les données au 30 septembre 2023 représentent l'incidence pondérée nette de la transaction importante portant sur les capitaux du 13 septembre 2023 et du 27 février 2023.



Tableau 10 Rapprochement de la dette impayée (à l'exclusion des titres hybrides) et du capital total ajusté avec la dette impayée, les capitaux propres attribuables aux actionnaires et les capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle (« PNDPC »)

Aux 30 sept. 2024 30 juin 2024 31 déc. 2023







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 843 4 650 5 081 Moins les billets hybrides subordonnés (247) (247) (247)







Dette impayée (excluant les titres hybrides) 4 596 4 403 4 834







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 843 4 650 5 081 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 17 780 17 315 16 190 Actions privilégiées issues des capitaux propres attribuables aux PNDPC - 285 285 Capital total ajusté 22 623 22 250 21 556







Dette impayée (excluant les titres hybrides) 4 596 4 403 4 834 Capital total ajusté 22 623 22 250 21 556 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 20,3 % 19,8 % 22,4 %







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 843 4 650 5 081 Moins les actions privilégiées et les autres titres de capitaux propres,

présentés selon les IFRS 1 619 1 619 1 619 Actions privilégiées issues des capitaux propres attribuables aux PNDPC - 285 285 Dette impayée et actions privilégiées (y compris les PNDPC) 6 462 6 554 6 985 Capital total ajusté 22 623 22 250 21 556 Total du ratio de levier 28,6 % 29,5 % 32,4 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 20,3 % 19,8 % 22,4 % Actions privilégiées et titres hybrides 8,3 % 9,7 % 10,0 %



Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société et l'intégration des activités d'assurance des entreprises par courtage de Direct Line Insurance Group plc récemment acquises. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 13 février 2024 qui a été publiée sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion du T3-2024.

