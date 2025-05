(TSX : IFC)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ -

Faits saillants

Les PDS opérationnelles 1, 2 ont connu une croissance de 3 %, attribuable à la progression soutenue en assurance des particuliers.

ont connu une croissance de 3 %, attribuable à la progression soutenue en assurance des particuliers. Le ratio combiné 1 a été solide à 91,3 %, demeurant stable d'un exercice à l'autre, malgré la hausse de 2,5 points des sinistres liés aux catastrophes.

a été solide à 91,3 %, demeurant stable d'un exercice à l'autre, malgré la hausse de 2,5 points des sinistres liés aux catastrophes. Le résultat opérationnel net par action 1 a augmenté de 10 % pour s'établir à 4,01 $, ce qui s'explique par la solide performance de souscription ainsi que par la croissance respective de 9 % et 17 % des produits de placement et de distribution.

a augmenté de 10 % pour s'établir à 4,01 $, ce qui s'explique par la solide performance de souscription ainsi que par la croissance respective de 9 % et 17 % des produits de placement et de distribution. La VCPA 1 reflète une augmentation de 4 % séquentielle et de 13 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 96,16 $, avec un RPA solide de 3,69 $ pour le trimestre.

reflète une augmentation de 4 % séquentielle et de 13 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 96,16 $, avec un RPA solide de 3,69 $ pour le trimestre. Le RCP opérationnel1 s'est établi à 16,5 % (RCP1 à 13,7 %) avec un bilan bon et résilient, incluant une marge sur le capital total1 de 3,1 milliards $.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nous avons connu un bon début d'exercice 2025 dans l'ensemble de nos activités, notamment une solide performance de souscription et une croissance du RONPA à deux chiffres. Dans le présent contexte d'incertitude économique, notre entreprise est très résiliente et en bonne position pour avoir du succès, comme le démontrent un RCP opérationnel de 16,5 % et la croissance de la valeur comptable par action de 13 % d'un exercice à l'autre. Nous sommes sur la bonne voie pour continuer d'atteindre nos objectifs financiers, soit de surpasser le RCP de l'industrie de 500 points de base et d'assurer la croissance du RONPA à un taux annuel à long terme de 10 %, tout en respectant nos engagements envers nos clients, nos courtiers et nos employés. »

Faits saillants consolidés

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2025 T1-2024 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1, 2 5 364 5 110 3 % Ratio combiné1 91,3 % 91,2 % 0,1 pt Produit net (perte nette) de souscription1 485 459 6 % Produit net des placements opérationnel 415 380 9 % Produit tiré de la distribution1 117 100 17 % Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires1 717 647 11 % Résultat net 676 673 - % Données par action (en dollars)





Résultat opérationnel net par action (RONPA)1, 3 4,01 $ 3,63 $ 10 % Résultat par action (RPA) - dilué3 3,69 $ 3,68 $ - % Valeur comptable par action1 96,16 $ 84,76 $ 13 % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois





RCP opérationnel1 16,5 % 14,3 % 2,2 pts RCP ajusté1 16,1 % 13,5 % 2,6 pts RCP1 13,7 % 10,6 % 3,1 pts Gestion du capital





Marge sur le capital total1 3 099 2 654 445 Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 19,1 % 20,5 % (1,4) pt

Perspectives de l'industrie sur 12 mois

Nous nous attendons à ce que les conditions actuelles persistent dans le marché de l'assurance, en raison surtout des tendances en matière de sinistres liés aux catastrophes et de l'incertitude découlant des conflits géopolitiques : En assurance auto et des biens des particuliers, nous prévoyons une croissance des primes de 10 % à 13 %. En assurance des entreprises et en assurance spécialisée dans toutes les zones géographiques, les primes devraient augmenter d'environ 5 %.



La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes.

Résultats sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)





T1-2025 T1-2024 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1, 2











Canada





3 480 3 252 7 % RU&I





1 253 1 245 (4) % É.-U.





631 613 (3) % Total





5 364 5 110 3 % Ratio combiné1











Canada





90,2 % 90,7 % (0,5) pt RU&I





97,6 % 94,6 % 3,0 pts É.-U.





86,8 % 88,0 % (1,2) pt Ratio combiné





91,3 % 91,2 % 0,1 pt

Rendement consolidé pour le T1-2025

Dans l'ensemble, la croissance des PDS opérationnelles s'est chiffrée à 3 %, en raison des mesures tarifaires et d'une croissance des unités en assurance des particuliers. En assurance des entreprises, la croissance a été soutenue par des hausses tarifaires d'environ 5 % dans la majorité de notre portefeuille, alors que nous continuons à ressentir une pression dans les comptes importants.

Le ratio combiné a été solide à 91,3 % et est demeuré comparable à celui de l'exercice précédent, malgré une hausse de 2,5 points des sinistres liés aux catastrophes, ce qui reflète un bon rendement sous-jacent au Canada et aux États-Unis ainsi qu'une évolution favorable satisfaisante des sinistres des années antérieures, en particulier en assurance des entreprises.

et aux États-Unis ainsi qu'une évolution favorable satisfaisante des sinistres des années antérieures, en particulier en assurance des entreprises. Le produit net des placements opérationnel a augmenté de 9 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 415 millions $, en raison surtout de rendements comptables plus élevés, de distributions ponctuelles de 9 millions $ ainsi que des fluctuations favorables des taux de change.

Le produit tiré de la distribution a augmenté de 17 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 117 millions $, en raison de la croissance interne, de l'augmentation des marges de BrokerLink, et des activités de fusion et d'acquisition.

Secteurs d'activité

Assurance de dommages - Canada

En assurance auto des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a atteint 11 %, ce qui reflète les mesures tarifaires et la progression de 2 % des unités dans des conditions de marché fermes. Le ratio combiné de 97,5 % a été conforme à nos attentes d'un ratio combiné inférieur à 95 % pour l'exercice, compte tenu de l'incidence d'environ 4 points du caractère saisonnier et des conditions météorologiques hivernales plus difficiles que la normale.

En assurance des biens des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a atteint 9 %, en raison surtout des tarifs, jumelés à une croissance de 1 % des unités, dans des conditions de marché fermes. Le ratio combiné est demeuré solide à 88,9 %, mais a augmenté par rapport à l'exercice précédent, en raison de la hausse des sinistres liés aux catastrophes et des conditions météorologiques hivernales difficiles au cours du trimestre.

En assurance des entreprises, la croissance des PDS opérationnelles a été de 1 %, en raison des hausses tarifaires d'environ 5 % dans la plupart des secteurs. Nous continuons de faire face à une concurrence accrue dans les comptes importants. Le ratio combiné a été très bon à 81,2 % pour le trimestre, soit une amélioration de 6,1 points par rapport à l'exercice précédent, en raison d'un bon rendement sous‑jacent et de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures.

Assurance de dommages - RU&I2

Les PDS opérationnelles ont diminué de 4 % alors que nous continuons de prendre des mesures correctives au sein du portefeuille de DLG et que la concurrence continue dans les comptes importants. Dans l'ensemble, les hausses tarifaires se situaient à environ 5 % et les affaires nouvelles sont demeurées solides. Le ratio combiné de 97,6 % tient compte du niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes découlant des conditions météorologiques pour le trimestre. Nous demeurons en bonne position pour atteindre un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % en 2026.

Assurance de dommages - États-Unis2

Les PDS opérationnelles ont diminué de 3 %, reflétant l'incidence négative de 5 points du non-renouvellement d'un compte important. La croissance globale reflète l'élan de variation des taux, avec des hausses tarifaires d'environ 5 % ou mieux dans la majorité des secteurs. Le ratio combiné est demeuré bon à 86,8 % pour le trimestre, malgré l'incidence des sinistres liés aux catastrophes élevés, ce qui reflète nos mesures continues d'amélioration de la rentabilité.

La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes.

Résultat opérationnel net, RPA et RCP

Le résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires a augmenté de 11 % pour s'établir à 717 millions $, en raison d'une solide performance de souscription ainsi que de la hausse des produits de placement et de distribution.

Le résultat par action a été solide à 3,69 $ pour le trimestre, reflétant de bons résultats opérationnels et des pertes non opérationnelles non significatives.

Le RCP opérationnel de 16,5 % reflète un bon rendement dans tous nos secteurs d'activité et dans toutes les zones géographiques au cours des 12 derniers mois. Le RCP ajusté de 16,1 % et le RCP de 13,7 % se sont améliorés de 3 points par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout d'une hausse des résultats opérationnels ainsi que de la baisse des coûts liés aux unités d'exploitation abandonnées et des coûts de restructuration.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec une marge sur le capital total de 3,1 milliards $, en hausse de 0,2 milliard $ par rapport au trimestre précédent, et de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires.

Le ratio de la dette sur le capital total ajusté s'est établi à 19,1 % au 31 mars 2025, une amélioration par rapport au T4-2024 attribuable à la bonne génération de capitaux au cours du trimestre.

La valeur comptable par action (VCPA) de 96,16 $ au 31 mars 2025 a augmenté de 13 % d'un exercice à l'autre et de 4 % par rapport au T4‑2024, en raison des solides résultats et des fluctuations favorables des marchés sur notre portefeuille de titres de créance.

Dividende sur actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 1,33 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sur actions ordinaires sont payables le 30 juin 2025 aux actionnaires inscrits le 16 juin 2025.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 30 juin 2025 aux actionnaires inscrits le 16 juin 2025.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 3,17 $ et 3,54 $.

______________________________________________________________________________________________________________

Rapport sur notre contribution à la société et nos engagements ESG

Intact a également annoncé que le Rapport sur notre contribution à la société et nos engagements ESG 2024 est accessible à l'adresse www.intactfc.com. Ce rapport comprend aussi la déclaration annuelle d'Intact et de ses filiales applicables pour l'année 2024.

est accessible à l'adresse www.intactfc.com. Ce rapport comprend aussi la déclaration annuelle d'Intact et de ses filiales applicables pour l'année 2024. Le rapport décrit comment Intact respecte son engagement à contribuer à la société et de quelle façon les facteurs ESG sont intégrés à la stratégie de l'entreprise et à ses trois objectifs, soit : « Nos clients sont nos porte-paroles », « Nos employés sont engagés » et « Être l'une des sociétés les plus respectées ». Le rapport décrit aussi les progrès réalisés par rapport à la stratégie climatique et au baromètre de la résilience d'Intact.

Rapport de gestion et états financiers consolidés intermédiaires

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T1-2025 et les états financiers consolidés résumés intermédiaires du T1-2025 qui sont publiés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés résumés intermédiaires, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416‑945‑7677 ou le 1-888-699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 7 mai 2025 à 14 h (HE) jusqu'au 14 mai 2025 à 23 h 59 (HE). Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 27846. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au RU et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, de 123.ie, de NIG et de FarmWeb.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 15 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2025 daté du 6 mai 2025, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.com.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO avec le résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires







T1-2025 T1-2024









Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



676 673 Moins les résultats non opérationnels avant impôt



74 12 Moins la charge (l'économie) d'impôt non opérationnelle



(16) (21) RON attribuable aux actionnaires



734 664 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres

(17) (17) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires



717 647 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions)



178,7 178,3 RONPA (en dollars)



4,01 3,63 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois



2 646 2 119 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG 16 082 14 785 RCPO pour les 12 derniers mois



16,5 % 14,3 %

Tableau 2 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG Rapport de gestion Trimestre clos le 31 mars 2025

Produits des activités d'assurance 6 653 (598) (277)







(197) (48) 21 (1 099) 5 554 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (5 587) 393 282 (119) 8 (62) (218) 207 48 (21) 518 (5 069) Somme des sinistres nets opérationnels

(3 208 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels (1 861 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (598) 598















598 - s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 393 (393)















(393) - s. o. Résultat des activités d'assurance 861 - 5 (119) 8 (62) (218) 10 - - (376) 485 Produit net (perte nette) de souscription Trimestre clos le 31 mars 2024

Produits des activités d'assurance 6 511 (673) (359)







(281) (20) 15 (1 318) 5 193 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (5 358) 314 420 (148) 8 (49) (228) 302 20 (15) 624 (4 734) Somme des sinistres nets opérationnels

(2 945 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels (1 789 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (673) 673















673 - s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 314 (314)















(314) - s. o. Résultat des activités d'assurance 794 - 61 (148) 8 (49) (228) 21 - - (335) 459 Produit net (perte nette) de souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnel) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 3 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires







T1-2025 T1-2024 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



676 673 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres



(17) (17) Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires



659 656 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base (en millions)



178,3 178,3 RPA - de base (en dollars)



3,70 3,68 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué1 (en millions)



178,7 178,3 RPA - dilué (en dollars)



3,69 3,68 Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois



2 210 1 527 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés



16 135 14 397 RCP pour les 12 derniers mois



13,7 % 10,6 %

1 Comprend l'incidence nette de l'exercice d'options sur actions. Voir la note 16 - Résultat par action des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour plus de détails.

Tableau 4 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires



Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt



Comme présenté dans les états financiers Produit

tiré de la

distribution Total des

coûts de

finance-ment Autres

produits

opérationnels

(charges

opérationnelles) Produit

net des

placements

opérationnel Total de

l'impôt sur

le résultat Résultats

non

opérationnels Produit net

(perte

nette) de

souscrip-tion Total

présenté

aux états

financiers Trimestre clos le 31 mars 2025 Résultat des activités d'assurance 65 - (3) - - 195 604 861 Produits nets des placements - - - 415 - - - 415 Profits nets (pertes nettes) sur le

portefeuille de placements - - - - - 86 - 86 Résultat financier net d'assurance - - - - - (240) - (240) Quote-part du résultat tirée des

entreprises associées et des

coentreprises 42 (3) 1 - (9) (9) - 22 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 40 - 40 Autres produits et charges 10 - (25) - - (77) (119) (211) Autres coûts de financement - (55) - - - - - (55) Coûts d'acquisition, d'intégration et de

restructuration - - - - - (69) - (69) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (173) - - (173)

















Total présenté dans le rapport de gestion 117 (58) (27) 415 (182) (74) 485

Trimestre clos le 31 mars 2024 Résultat des activités d'assurance 43 - 6 - - 138 607 794 Produits nets des placements - - - 380 - - - 380 Profits nets (pertes nettes) sur le

portefeuille de placements - - - - - (40) - (40) Résultat financier net d'assurance - - - - - (97) - (97) Quote-part du résultat tirée des

entreprises associées et des

coentreprises 38 (5) 2 - (7) (6) - 22 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 180 - 180 Autres produits et charges 19 - (36) - - (74) (148) (239) Autres coûts de financement - (57) - - - - - (57) Coûts d'acquisition, d'intégration et de

restructuration - - - - - (113) - (113) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (157) - - (157) Total présenté dans le rapport de gestion 100 (62) (28) 380 (164) (12) 459





























Tableau 5 Rapprochement du RPAA et du RCPA avec le résultat net attribuable aux actionnaires







T1-2025 T1-2024 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



676 673 Moins les éléments liés à des acquisitions, après impôt







Amortissement des immobilisations incorporelles acquises



61 57 Coûts d'acquisition et d'intégration



30 55 Ajustements fiscaux sur des éléments liés à des acquisitions



1 - Résultat net des sinistres acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises



- 2 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires



768 787 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres

(17) (17) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires



751 770 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions)



178,7 178,3 RPAA (en dollars)



4,21 4,31 Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois

2 601 1 950 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés



16 135 14 397 RCPA pour les 12 derniers mois



16,1 % 13,5 %

Tableau 6 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 31 mars 2025 2024





Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 18 768 16 740 Moins les actions privilégiées et les autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS (1 619) (1 619)





Capitaux propres ordinaires 17 149 15 121 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS (399) 292





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 16 750 15 413





Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) 178,3 178,4 VCPA 96,16 84,76 VCPA (à l'exclusion du CAERG) 93,92 86,39

Tableau 7 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, à l'exclusion du CAERG

Aux 31 mars 2025 2024





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 17 149 15 121 Moins les transactions importantes portant sur les capitaux ayant eu lieu au cours des 12 derniers mois - (557) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion des transactions importantes sur les capitaux 17 149 14 564 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période 15 121 13 622 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, à l'exclusion des transactions importantes portant sur les capitaux 16 135 14 093 Incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux1 - 304 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 16 135 14 397





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période (à l'exclusion du CAERG) 16 750 15 413 Moins les transactions importantes portant sur les capitaux ayant eu lieu au cours des 12 derniers mois - (557) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion du CAERG et des transactions importantes portant sur les capitaux 16 750 14 856 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG 15 413 14 106 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, à l'exclusion du CAERG et des transactions importantes portant sur les capitaux 16 082 14 481 Incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux1 - 304 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG 16 082 14 785

1 Les données au 31 mars 2024 représentent l'incidence pondérée nette de la transaction importante portant sur les capitaux du 13 septembre 2023.

Tableau 8 Rapprochement du total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés et du capital total ajusté avec la dette impayée, les capitaux propres attribuables aux actionnaires et les capitaux propres attribuables aux PNDPC

Aux 31 mars 2025 31 déc. 2024





Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 728 4 681 Moins les billets hybrides subordonnés (247) (247) Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 481 4 434





Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 728 4 681 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 18 768 18 148 Actions privilégiées issues des capitaux propres attribuables aux PNDPC - - Capital total ajusté 23 496 22 829





Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 481 4 434 Capital total ajusté 23 496 22 829 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 19,1 % 19,4 %





Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 728 4 681 Actions privilégiées et autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS 1 619 1 619 Actions privilégiées issues des capitaux propres attribuables aux PNDPC - - Dette impayée et actions privilégiées (y compris les PNDPC) 6 347 6 300 Capital total ajusté 23 496 22 829 Total du ratio de levier 27,0 % 27,6 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 19,1 % 19,4 % Actions privilégiées et titres hybrides 7,9 % 8,2 %

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société et l'intégration des activités d'assurance des entreprises par courtage de Direct Line Insurance Group plc. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 11 février 2025 qui a été publiée sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion du T1-2025.

