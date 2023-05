Intact Corporation financière annonce ses résultats du T1-2023 (selon l'IFRS 17)

TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - (TSX : IFC) (en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Faits saillants1, 2

La croissance des PDS opérationnelles a atteint 4 % au T1-2023 , malgré l'abandon des activités d'assurance automobile des particuliers au RU, ce qui reflète principalement des mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions de marché favorables.

, malgré l'abandon des activités d'assurance automobile des particuliers au RU, ce qui reflète principalement des mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions de marché favorables. Le ratio combiné s'est établi à 87,4 % (91,9 % non actualisé) , reflétant une performance de souscription solide dans toutes les zones géographiques.

, reflétant une performance de souscription solide dans toutes les zones géographiques. Le résultat opérationnel net par action a augmenté de 4 % pour s'établir à 3,06 $ , en raison de la croissance des primes, d'une hausse du rendement des placements et de l'augmentation du produit tiré de la distribution.

, en raison de la croissance des primes, d'une hausse du rendement des placements et de l'augmentation du produit tiré de la distribution. Le RPA a diminué pour s'établir à 2,06 $, en raison en partie de la charge non récurrente liée à l'abandon des activités d'assurance automobile des particuliers au Royaume-Uni, tandis que le RCP s'est chiffré à 15,4 % .

en raison en partie de la charge non récurrente liée à l'abandon des activités d'assurance automobile des particuliers au Royaume-Uni, tandis que le . La VCPA a diminué de 6 % par rapport au T4-2022 pour s'établir à 77,72 $ , reflétant principalement les mesures de réduction des risques liés aux régimes de retraite au Royaume-Uni.

, reflétant principalement les mesures de réduction des risques liés aux régimes de retraite au Royaume-Uni. Notre bilan est demeuré bon, la marge sur le capital total se chiffrant à 2,8 milliards $, et le ratio de la dette sur le capital total ajusté en bonne voie de revenir à près de 20 % d'ici la fin de l'exercice 2023.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« La Société a connu un autre bon trimestre, générant un RCP opérationnel d'environ 15 % et des résultats solides dans toutes les zones géographiques. Depuis la clôture de l'acquisition de RSA, nous avons mis en œuvre des mesures d'amélioration du rendement et de réduction des risques liés à la transaction. Le secteur RU&I est maintenant en bonne voie vers la surperformance, et nous nous attendons à ce qu'il atteigne un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % d'ici la fin de 2024, soit un an plus tôt que prévu. Je demeure confiant à l'égard des perspectives pour Intact dans son ensemble, et notre bon bilan nous place en position de saisir les occasions lorsqu'elles se présentent. »

Faits saillants consolidés

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2023 T1-2022

Retraité3 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1, 2 4 809 4 656 4 % Ratio combiné (actualisé)2 87,4 % 88,9 % (1,5) pt Ratio combiné (non actualisé)2 91,9 % 92,1 % (0,2) pt Produit net de souscription2 613 531 15 % Produit net des placements opérationnel2 295 205 44 % Désactualisation nette du passif des sinistres2 (226) (83) n.s. Résultats de placement nets opérationnels2 69 122 (43) % Produit tiré de la distribution2 105 92 14 % Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires2 537 516 4 % Résultat net 377 487 (23) % Données par action (en dollars)





Résultat opérationnel net par action (RONPA)2 3,06 $ 2,93 $ 4 % Résultat par action (RPA) 2,06 $ 2,76 $ (25) % Valeur comptable par action2 77,72 $ 84,78 $ (8) % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois





RCP opérationnel2 14,1 % 16,6 % s. o. RCP2 15,4 % 14,9 % s. o. Marge sur le capital total2 2 796 2 567 9 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté2 22,4 % 23,4 % (1,0) pt

Perspectives de l'industrie sur 12 mois

Au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons que les conditions de marché favorables à fermes dans l'industrie de l'assurance se maintiendront dans la plupart des secteurs d'activité en raison de l'inflation, des catastrophes naturelles et d'un marché de la réassurance ferme.

Au Canada , nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens des particuliers.

Les primes en assurance automobile des particuliers devraient progresser de 5 % à 9 % en réponse à l'inflation et à l'évolution des habitudes de conduite.

, nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens des particuliers. Les primes en assurance automobile des particuliers devraient progresser de 5 % à 9 % en réponse à l'inflation et à l'évolution des habitudes de conduite. En assurance des entreprises et en assurance spécialisée dans l'ensemble des zones géographiques, nous continuons de prévoir des conditions de marché fermes dans la plupart des secteurs d'activité.

Pour le secteur RU&I, le marché de l'assurance des biens des particuliers a commencé à devenir favorable, mais d'autres mesures tarifaires sont nécessaires pour faire face aux pressions inflationnistes, aux catastrophes naturelles et à un marché de la réassurance ferme.

____________ 1 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 23 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2023 pour plus de détails. 3 Les données comparatives pour le T1-2022 ont été retraitées selon l'IFRS 17, mais pas selon l'IFRS 9. Le RCPO et le RCP ne sont pas retraités selon l'IFRS 17, étant donné que les résultats de 2021 n'ont pas été retraités selon l'IFRS 17.

Résultats sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2023 T1-2022

Retraité Variation Primes directes souscrites opérationnelles1, 2

Canada 2 996 2 893 4 % RU&I 1 235 1 292 (1) % É.-U. 578 471 15 % Total 4 809 4 656 4 % Ratio combiné2 Canada 91,7 % 91,1 % 0,6 pt RU&I 94,6 % 98,2 % (3,6) pts É.-U. 89,1 % 86,8 % 2,3 pts Ratio combiné (non actualisé) 91,9 % 92,1 % (0,2) pt Incidence de l'actualisation3 (4,5) % (3,2) % (1,3) pt Ratio combiné (actualisé) 87,4 % 88,9 % (1,5) pt













Rendement consolidé pour le T1-2023

Les PDS opérationnelles ont connu une croissance de 4 %, ou 5 % si l'on exclut l'abandon stratégique d'unités d'exploitation (telles que les activités d'assurance automobile des particuliers au RU et certaines relations déléguées), ce qui reflète la bonne progression des tarifs dans l'ensemble des zones géographiques.

(telles que les activités d'assurance automobile des particuliers au RU et certaines relations déléguées), ce qui reflète la bonne progression des tarifs dans l'ensemble des zones géographiques. La performance de souscription a été solide, affichant un ratio combiné opérationnel de 91,9 % (non actualisé) , malgré la hausse de l'inflation, en raison surtout des mesures d'amélioration de la rentabilité, y compris les hausses tarifaires, des conditions météorologiques plus clémentes et de l'abandon des activités d'assurance automobile des particuliers au RU.

, malgré la hausse de l'inflation, en raison surtout des mesures d'amélioration de la rentabilité, y compris les hausses tarifaires, des conditions météorologiques plus clémentes et de l'abandon des activités d'assurance automobile des particuliers au RU. Compte tenu de l'actualisation, le ratio combiné global s'est chiffré à 87,4 %, une amélioration de 1,5 point par rapport à l'exercice précédent. Cela est principalement attribuable à 219 millions $ d'actualisation des résultats de souscription à des taux d'intérêt plus élevés que ceux de l'exercice précédent, dont l'incidence est en grande partie contrebalancée par une désactualisation de 226 millions $ comptabilisée pour le trimestre dans les résultats de placement nets opérationnels selon l'IFRS 17.

une amélioration de 1,5 point par rapport à l'exercice précédent. Cela est principalement attribuable à 219 millions $ d'actualisation des résultats de souscription à des taux d'intérêt plus élevés que ceux de l'exercice précédent, dont l'incidence est en grande partie contrebalancée par une désactualisation de 226 millions $ comptabilisée pour le trimestre dans les résultats de placement nets opérationnels selon l'IFRS 17. Le produit net des placements opérationnel s'est chiffré à 295 millions $ pour le trimestre, soit une augmentation de 44 % d'un exercice à l'autre, à la suite de mesures de rotation du portefeuille à des rendements de réinvestissement plus élevés.

pour le trimestre, soit une augmentation de 44 % d'un exercice à l'autre, à la suite de mesures de rotation du portefeuille à des rendements de réinvestissement plus élevés. Le produit tiré de la distribution a connu une croissance de 14 % pour se chiffrer à 105 millions $, en raison de l'incidence d'acquisitions relutives et du maintien d'une bonne rentabilité.

Secteurs d'activité4

Assurance de dommages - Canada

En assurance automobile des particuliers , les primes ont augmenté de 5 % par rapport à l'exercice précédent, s'améliorant de 3 points par rapport au trimestre précédent, ce qui s'explique par les mesures tarifaires dans des conditions du marché plus favorables. Le ratio combiné de 97,1 % reflète le fait hivernal et une inflation élevée, bien que ralentissant. Nous prévoyons conserver un ratio combiné désaisonnalisé inférieur à 95 % dans les 12 prochains mois.

, les primes ont augmenté de 5 % par rapport à l'exercice précédent, s'améliorant de 3 points par rapport au trimestre précédent, ce qui s'explique par les mesures tarifaires dans des conditions du marché plus favorables. Le ratio combiné de 97,1 % reflète le fait hivernal et une inflation élevée, bien que ralentissant. Nous prévoyons conserver un ratio combiné désaisonnalisé inférieur à 95 % dans les 12 prochains mois. En assurance des biens des particuliers , les primes ont connu une croissance de 6 % dans des conditions de marché favorables. Le ratio combiné a été bon à 84,5 %, s'améliorant de 3,8 points par rapport à l'exercice précédent en raison des mesures d'amélioration de la rentabilité et des conditions météorologiques clémentes au cours du trimestre.

, les primes ont connu une croissance de 6 % dans des conditions de marché favorables. Le ratio combiné a été bon à 84,5 %, s'améliorant de 3,8 points par rapport à l'exercice précédent en raison des mesures d'amélioration de la rentabilité et des conditions météorologiques clémentes au cours du trimestre. En assurance des entreprises, la croissance des primes de 0,4 % reflète les hausses de tarifs continues et les niveaux de rétention élevés dans la plupart des secteurs d'activité, le tout contrebalancé par les mesures ciblées d'optimisation du portefeuille et la concurrence accrue pour les comptes importants en assurance spécialisée. Le ratio combiné a été solide à 90,8 %, soit une hausse de 0,9 point par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison d'un important sinistre lié aux catastrophes découlant d'un incendie et d'une évolution favorable plus modérée des sinistres des années antérieures.

Assurance de dommages - RU&I

En assurance des particuliers , les primes ont diminué de 11 % en devises constantes. Si l'on exclut l'incidence du retrait du marché de l'assurance automobile des particuliers au RU, la croissance aurait été nulle pour le trimestre. Nous demeurons disciplinés dans des conditions de marché plus favorables, mais toujours compétitives, en accordant la priorité à la sélection des risques, en améliorant la sophistication de la tarification et en gérant les partenariats pour obtenir de la valeur. Le ratio combiné de 107,3 % reflète l'incidence de 4 points liée à l'épisode de gel en décembre 2022 ainsi que les pressions inflationnistes auxquelles nous réagissons activement au moyen des mesures mentionnées précédemment.

, les primes ont diminué de 11 % en devises constantes. Si l'on exclut l'incidence du retrait du marché de l'assurance automobile des particuliers au RU, la croissance aurait été nulle pour le trimestre. Nous demeurons disciplinés dans des conditions de marché plus favorables, mais toujours compétitives, en accordant la priorité à la sélection des risques, en améliorant la sophistication de la tarification et en gérant les partenariats pour obtenir de la valeur. Le ratio combiné de 107,3 % reflète l'incidence de 4 points liée à l'épisode de gel en décembre 2022 ainsi que les pressions inflationnistes auxquelles nous réagissons activement au moyen des mesures mentionnées précédemment. En assurance des entreprises, les primes ont augmenté de 3 % en devises constantes, les hausses tarifaires continues ayant été atténuées par l'incidence de 3 points de l'abandon stratégique d'unités d'exploitation. Le ratio combiné a été bon à 88,2 %, une amélioration de 2,1 points en raison des faibles sinistres liés aux catastrophes pour le trimestre.

Assurance de dommages - États-Unis

En assurance des entreprises, les primes ont connu une croissance de 15 % en devises constantes, soutenue par de nouveaux produits (à la suite de l'acquisition de l'AG Highland à l'exercice précédent), les nouvelles affaires ainsi que les hausses tarifaires. Le ratio combiné est demeuré solide à 89,1 %, mais a connu une hausse de 2,3 points par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison d'un important sinistre lié aux catastrophes découlant d'un incendie et à des conditions météorologiques difficiles.

__________ 1 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 23 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2023 pour plus de détails. 3 Comprend l'incidence de l'actualisation appliquée au passif des sinistres de l'assurance de dommages pour tous les secteurs. Voir la section 3 - Incidence de la transition à l'IFRS 17 du rapport de gestion du T1-2023 pour plus de détails. 4 Les ratios combinés dans les secteurs d'exploitation sont présentés sur une base non actualisée.

Résultat opérationnel net, RPA et RCP

Le résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires s'est établi à 537 millions $, en hausse de 4 % par rapport au T1-2022, en raison de la croissance des primes, d'une hausse du rendement des placements et de l'augmentation du produit tiré de la distribution.

en hausse de 4 % par rapport au T1-2022, en raison de la croissance des primes, d'une hausse du rendement des placements et de l'augmentation du produit tiré de la distribution. Le résultat par action de 2,06 $ a diminué de 25 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation du résultat opérationnel a été plus que contrebalancée par la hausse des coûts liés aux unités d'exploitation abandonnées et de restructuration découlant de l'abandon de l'assurance automobile des particuliers au RU, une hausse temporaire du taux d'impôt effectif ainsi que les pertes liées à la réévaluation à la valeur de marché de placements en titres de capitaux propres.

L'augmentation du résultat opérationnel a été plus que contrebalancée par la hausse des coûts liés aux unités d'exploitation abandonnées et de restructuration découlant de l'abandon de l'assurance automobile des particuliers au RU, une hausse temporaire du taux d'impôt effectif ainsi que les pertes liées à la réévaluation à la valeur de marché de placements en titres de capitaux propres. Le RCP opérationnel de 14,1 % et le RCP de 15,4 % pour les 12 derniers mois clos le 31 mars 2023 reflètent le bon rendement opérationnel.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec une marge sur le capital total de 2,8 milliards $ et de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires, les solides résultats ayant contrebalancé l'incidence des mesures de réduction des risques liés aux régimes de retraite au RU.

et de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires, les solides résultats ayant contrebalancé l'incidence des mesures de réduction des risques liés aux régimes de retraite au RU. Le ratio de la dette sur le capital total a augmenté pour s'établir à 22,4 % au 31 mars 2023, ce qui est conforme aux attentes à la suite de la transaction de contrats de rente au RU. Nous demeurons en bonne voie de revenir près de notre cible de 20 % d'ici la fin de 2023.

au 31 mars 2023, ce qui est conforme aux attentes à la suite de la transaction de contrats de rente au RU. Nous demeurons en bonne voie de revenir près de notre cible de 20 % d'ici la fin de 2023. La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 77,72 $ au 31 mars 2023, en baisse de 6 % par rapport au T4-2022, les solides résultats et les variations favorables des marchés ayant été contrebalancés par l'incidence des mesures de réduction des risques liés aux régimes de retraite au RU.

Acquisition de RSA

RSA a contribué pour environ 16 % à l'augmentation du RONPA au cours des 12 derniers mois.

au cours des 12 derniers mois. Au cours du trimestre, nous avons réduit davantage les risques liés à l'acquisition en concluant une entente visant des rentes sans rachat des engagements avec Pension insurance Corporation plc , afin de transférer la quasi-totalité des risques économiques et démographiques résiduels associés aux régimes de retraite au RU à une robuste société d'assurance spécialisée. Nous nous sommes aussi retirés du marché de l'assurance automobile des particuliers au RU pour nous concentrer sur notre position de premier plan en assurance habitation et en assurance pour animaux de compagnie.

, afin de transférer la quasi-totalité des risques économiques et démographiques résiduels associés aux régimes de retraite au RU à une robuste société d'assurance spécialisée. Nous nous sommes aussi retirés du marché de l'assurance automobile des particuliers au RU pour nous concentrer sur notre position de premier plan en assurance habitation et en assurance pour animaux de compagnie. Nous sommes en bonne voie de réaliser des synergies annualisées avant impôts d'au moins 350 millions $ en 2024 . Au 31 mars 2023, nous estimons avoir réalisé des synergies annualisées de 285 millions $.

. Au 31 mars 2023, nous estimons avoir réalisé des synergies annualisées de 285 millions $. Les activités d'intégration avancent bien. Les polices dans le réseau de courtage, hormis celles de Johnson et celles en assurance spécialisée, ont été converties aux systèmes d'Intact. En distribution directe, 50 % des polices de particuliers de Johnson ont été converties à belairdirect jusqu'à présent. La conversion des polices en assurance spécialisée et pour les groupes d'affinité de Johnson commencera plus tard au cours de l'exercice.

Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 1,10 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sont payables le 30 juin 2023 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2023.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,50 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 30 juin 2023 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2023.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 2,48 $ et 2,95 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés résumés intermédiaires

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T1-2023 et les états financiers consolidés résumés intermédiaires du T1-2023 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés intermédiaires, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416-764-8659 ou le 1-888-664-6392 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 11 mai 2023 à 14 h (HE) jusqu'au 18 mai 2023 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416-764-8677 ou le 1-888-390-0541 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 688543. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, nous offrons des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 23 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2023 daté du 10 mai 2023, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO au résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



T1-2023 T1-2022 Retraité1





Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 377 499 Moins les résultats non opérationnels avant impôt 141 2 Moins la charge (économie) d'impôt non opérationnelle1 35 46 Moins la composante non opérationnelle des participations ne donnant pas le contrôle - (18) RON non attribuables aux actionnaires 553 529 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres (16) (13) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 537 516 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 175,3 176,1 RONPA, de base et dilué (en dollars) 3,06 2,93 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois2 2 114 2 148 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, compte non tenu du CAERG2 15 039 12 966 RCPO pour les 12 derniers mois2 14,1 % 16,6 %

1 Retraité pour l'adoption de l'IFRS 17 - Contrats d'assurance. 2 Ces mesures ne sont pas retraitées selon l'IFRS 17, étant donné que les résultats de 2021 n'ont pas été retraités selon l'IFRS 17.

Tableau 2 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires

États financiers ÉF IFRS 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rapport de

gestion IFRS 17 Rapport de gestion Trimestre clos le 31 mars 2023























Produits des activités d'assurance 6 354 (847) (80)





(541)

(59) 37 (1 490) 4 864 Produits de souscription nets

opérationnels Charge afférente aux activités d'assurance (5 596) 733 140 (86) 6 (35) 565

59 (37) 1 345 (4 251) Somme des sinistres nets

opérationnels (2 599 millions $)

et des frais de souscription nets

opérationnels (1 652 millions $) Affectation des primes de réassurance (847) 847















847 - s. o. Sommes à recouvrer auprès de réassureurs 733 (733)















(733) - s. o. Résultat des activités d'assurance 644 - 60 (86) 6 (35) 24





(31) 613 Produit net (perte nette) de

souscription Trimestre clos le 31 mars 2022























Produits des activités d'assurance 6 806 (886) (148)





(984)

(56) 29 (2 045) 4 761 Produits de souscription nets

opérationnels Charge afférente aux activités d'assurance (6 042) 692 182 (109) 12 (22) 991 39 56 (29) 1 812 (4 230) Somme des sinistres nets

opérationnels (2 663 millions $)

et des frais de souscription nets

opérationnels (1 567 millions $) Affectation des primes de réassurance (886) 886















886 - s. o. Sommes à recouvrer auprès de réassureurs 692 (692)















(692) - s. o. Résultat des activités d'assurance 570 - 34 (109) 12 (22) 7 39 - - (39) 531 Produit net (perte nette) de

souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 7 Ajustement pour normaliser l'actualisation appliquée pour l'exercice de transition à l'IFRS 17 (du Résultat financier net d'assurance selon les IFRS) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 3 Rapprochement des composantes au sein des sinistres nets opérationnels







T1-2023 T1-2022

Retraité









Sinistres nets opérationnels, comme présentés au tableau 2



2 599 2 663 Moins les sinistres nets liés aux catastrophes pour l'exercice en cours



(108) (182) Moins l'évolution favorable (défavorable) des sinistres des années antérieures



259 283









Sinistres nets opérationnels (en excluant les sinistres liés aux catastrophes pour l'exercice en cours et l'évolution des sinistres des années antérieures)



2 750 2 764 Produits de souscription nets opérationnels



4 864 4 761









Ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours



56,5 % 58,1 % Ratio des sinistres liés aux catastrophes



2,2 % 3,8 % Évolution (favorable) défavorable des sinistres des années antérieures



(5,3) % (5,9) % Ratio des sinistres



53,4 % 56,0 %

Tableau 4 Rapprochement des composantes au sein des frais de souscription nets opérationnels







T1-2023 T1-2022

Retraité









Frais de souscription nets opérationnels, comme présenté au tableau 2



1 652 1 567 Commissions



801 742 Frais généraux



715 688 Taxes sur primes



136 137 Produits de souscriptions nets opérationnels



4 864 4 761 Ratio des commissions



16,5 % 15,6 % Ratio des frais généraux



14,7 % 14,4 % Ratio des taxes sur primes



2,8 % 2,9 % Ratio des frais



34,0 % 32,9 %

Tableau 5 Rapprochement du produit net des placements opérationnel et du produit net des placements, comme présenté selon les IFRS







T1-2023 T1-2022

Retraité Produit net des placements, comme présentés selon les IFRS



295 207 Moins le produit des placements venant des activités RSA abandonnées

au Moyen-Orient



- (2) Produit net des placements opérationnel



295 205

Tableau 6 Rapprochement de la désactualisation nette du passif des sinistres et du résultat financier net d'assurance, comme présenté selon les IFRS



T1-2023 T1-2022 Retraité





Résultat financier net d'assurance, comme présenté selon les IFRS (251) 373 Moins les variations des taux d'actualisation et d'autres hypothèses financières 92 (505) Moins les profits nets (pertes nettes) de change (44) 53 Moins le résultat financier net d'assurance tiré des sinistres acquis dans un

regroupement d'entreprises (23) (4) Désactualisation nette du passif des sinistres (226) (83)

Tableau 7 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



T1-2023 T1-2022 Retraité





Résultat net attribuable aux actionnaires 377 499 Moins les dividendes sur actions privilégiées (16) (13)





Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 361 486 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 175,3 176,1 RPA - de base et dilué (en dollars) 2,06 2,76





Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois1 2 269 1 959 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés1 14 672 13 115 RCP pour les 12 derniers mois1 15,4 % 14,9 %

1 Ces mesures ne sont pas retraitées selon l'IFRS 17, étant donné que les résultats de 2021 n'ont pas été retraités selon l'IFRS 17.

Tableau 8 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés intermédiaires



Libellés dans le

rapport de gestion

Avant impôt



Comme présenté dans les états financiers Produits

tirés de la

distribution Total des

coûts de

financement Autres

produits

(charges)

opération-

nels1 Produit net des

placements

opération-

nels Total de

l'impôt

sur le

résultat Résultats non

operation-nels Produit net de

souscription Total

présenté

aux états

financiers Trimestre clos le 31 mars 2023















Résultat des activités d'assurance 36

(1)



(90) 699 644 Produits nets des placements





295

-

295 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements









149

149 Résultat financier net d'assurance





(226)

(25) - (251) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 47 (4) 1

(10) (4)

30 Autres profits nets (pertes nettes)









17

17 Autres produits et charges 22

(31)



(52) (86) (147) Autres coûts de financement

(50)









(50) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration









(136)

(136) Économie (charge) d'impôt sur le résultat







(174)



(174) Total présenté dans le rapport de gestion 105 (54) (31) 69 (184) (141) 613

Trimestre clos le 31 mars 2022 (retraité)















Résultat des activités d'assurance 20

2



(53) 601 570 Produits nets des placements





205

2

207 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements









(221)

(221) Résultat financier net d'assurance





(83)

417 39 373 Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 38 (1) 1

(8) (5)

25 Autres profits nets (pertes nettes)









(20)

(20) Autres produits et charges 34

(39)



(58) (109) (172) Autres coûts de financement

(41)









(41) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration









(64)

(64) Économie (charge) d'impôt sur le résultat







(170)



(170)

















Total présenté dans le rapport de gestion 92 (42) (36) 122 (178) (2) 531





























Tableau 9 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 31 mars 2023 2022 Retraité





Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 15 241 16 245 Moins les actions privilégiées et les autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS (1 619) (1 322)





Capitaux propres ordinaires 13 622 14 923 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS 484 70





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 14 106 14 993





Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) 175,3 176,0 VCPA 77,72 84,78 VCPA (à l'exclusion du CAERG)1 80,49 85,18

1 Le 1er janvier 2023, la Société a adopté rétrospectivement l'IFRS 9 et a choisi de comptabiliser les écarts d'évaluation de l'IFRS 9 en ajustant son bilan consolidé au 1er janvier 2023, de sorte que les informations comparatives n'ont pas été retraitées. Les périodes antérieures continuent d'être comptabilisées selon l'IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »).

Tableau 10 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (compte non tenu du CAERG)

Aux 31 mars 2023 20221





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 13 622 14 465 Moins les transactions importantes portant sur les capitaux ayant eu lieu au cours de la période 1 195 (4 311) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, en excluant les transactions importantes portant sur les capitaux 14 817 10 154 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période2 14 923 8 894 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, en excluant les transactions importantes portant sur les capitaux 14 870 9 524 Incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux (108) 3 591 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 14 672 13 115





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période (à l'exclusion du CAERG)) 14 106 14 534 Moins les transactions importantes portant sur les capitaux ayant eu lieu au cours de la période 1 195 (4 311) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, en excluant le CAERG et les transactions importantes portant sur les capitaux 15 301 10 223 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG2 14 993 8 529 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, en excluant le CAERG et les transactions importantes portant sur les capitaux 15 147 9 375 Incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux (108) 3 591 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, compte non tenu du CAERG 15 039 12 966

1 Ces mesures ne sont pas retraitées selon l'IFRS 17, étant donné que les résultats de 2021 n'ont pas été retraités selon l'IFRS 17. 2 Les capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période n'ont pas été ajustés à l'adoption de l'IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 ») afin de calculer les capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires.

Tableau 11 Rapprochement de la dette impayée (excluant les titres hybrides) et du capital total ajusté avec la dette impayée, les capitaux propres attribuables aux actionnaires et les capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle, présentés selon les IFRS

Aux 31 mars 2023 31 déc. 2022

Retraité





Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 789 4 522 Moins les billets hybrides subordonnés (247) (247)





Dette impayée (excluant les titres hybrides) 4 542 4 275





Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 789 4 522 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 15 241 15 843 Actions privilégiées issues des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant

pas le contrôle 285 285 Capital total ajusté 20 315 20 650





Dette impayée (excluant les titres hybrides) 4 542 4 275 Capital total ajusté 20 315 20 650 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 22,4 % 20,7 %





Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 789 4 522 Actions privilégiées et autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS 1 619 1 322 Actions privilégiées issues des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant

pas le contrôle 285 285 Dette impayée et actions privilégiées (y compris les participations ne donnant pas le contrôle) 6 693 6 129 Capital total ajusté 20 315 20 650 Total du ratio de levier 32,9 % 29,7 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 22,4 % 20,7 % Actions privilégiées et titres hybrides 10,5 % 9,0 %

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, l'incidence continue de la pandémie de coronavirus (COVID-19), l'acquisition et l'intégration de RSA et la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de la vente de la participation de 50 % de la Société dans RSA Middle East B.S.C. (c). Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 7 février 2023 qui a été publiée sur le site SEDAR au www.sedar.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion du premier trimestre de 2023.

