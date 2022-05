Intact Corporation financière annonce ses résultats du premier trimestre de 2022

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO , le 10 mai 2022 /CNW/ - (TSX : IFC)

Faits saillants

Résultat opérationnel net par action en hausse de 13 % à 2,70 $ , du fait de l'apport de RSA et de la croissance du produit tiré de la distribution

, du fait de l'apport de RSA et de la croissance du produit tiré de la distribution Croissance des PDS 1 opérationnelles de 86 % pour le trimestre du fait de l'acquisition de RSA et une croissance interne de 8 %, soutenue par l'assurance des entreprises

du fait de l'acquisition de RSA et une croissance interne de 8 %, soutenue par l'assurance des entreprises Le ratio combiné opérationnel a été solide à 91,7 % , malgré une hausse de 2,4 points par rapport à l'exercice précédent en raison du niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes

, malgré une hausse de 2,4 points par rapport à l'exercice précédent en raison du niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes RPA de 2,53 $ pour le trimestre , attribuable à de solides résultats d'exploitation, mais en baisse par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent qui comprenait un important profit de placement

, attribuable à de solides résultats d'exploitation, mais en baisse par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent qui comprenait un important profit de placement RCPO de 16,6 % et RCP de 14,9 % , avec une croissance de 32 % de la VCPA et une marge sur le capital total de 2,6 milliards $

, avec une croissance de 32 % de la VCPA et une marge sur le capital total de 2,6 milliards $ L'intégration de RSA progresse bien et a contribué pour 12 % à l'augmentation du RONPA pour le trimestre

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nous avons continué de dégager des résultats solides au T1-2022 et réalisé d'importants progrès dans l'intégration de RSA. Nos gens collaborent bien les uns avec les autres, partageant leur expertise et travaillant à assurer une transition transparente pour la clientèle. Nous avons aussi pris des mesures afin d'optimiser notre présence dans le marché Royaume-Uni et international et de concentrer nos efforts vers une surperformance. Après la fin du trimestre, nous avons annoncé la vente des activités de RSA au Moyen-Orient et clôturé la vente de l'entreprise danoise de Codan. Notre solide bilan, notre bon portefeuille de polices et nos talents parmi les meilleurs au sein du secteur nous placent en bonne position pour soutenir nos clients durant cette période de volatilité et saisir les occasions lorsqu'elles se présentent. »

Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2022 T1-2021 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1 4 678 2 522 86 % Primes directes souscrites 5 093 2 543 100 % Ratio combiné opérationnel1 91,7 % 89,3 % 2,4 pts Produit net de souscription1 396 297 33 % Produit net des placements opérationel1 205 141 45 % Produit tiré de la distribution1 92 62 48 % Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires1 475 344 38 % Résultat net 447 514 (13) % Données par action (en dollars)





Résultat opérationnel net par action (RONPA)1 2,70 $ 2,40 $ 13 % Résultat par action (RPA) 2,53 $ 3,51 $ (28) % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois





Rendement des capitaux propres (RCP) opérationnel1 16,6 % 19,0 % (2,4) pts RCP 14,9 % 17,6 % (2,7) pts Valeur comptable par action (en dollars)1 82,20 62,19 32 % Marge sur le capital total 2 567 3 008 (441) Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 23,9 % 22,5 % 1,4 pt



Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 1,00 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la Société. Les dividendes sont payables le 30 juin 2022 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2022.

Offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités

Au 31 mars 2022, la Société avait racheté et annulé 91 400 actions ordinaires d'une valeur d'environ 16,7 millions $ en vertu de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« OPRA »). L'OPRA permet le rachat d'un nombre maximal de 5 282 458 actions ordinaires aux fins d'annulation jusqu'au 15 février 2023, ce qui correspond à environ 3 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 8 février 2022.

__________________________ 1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR. Voir la section 23 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2021 pour de plus amples renseignements. La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes.



Perspectives de l'industrie sur 12 mois

La rentabilité de l'industrie canadienne a été bonne en 2021, en partie grâce aux conditions de marché fermes et à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures. Au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons que les conditions du marché de l'assurance seront favorables à fermes, soutenues par des ratios combinés élevés comme avant la pandémie, l'inflation, les changements climatiques et le contexte de relative faiblesse des taux d'intérêt.

En assurance des particuliers au Canada , nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens et à revenir à un taux de 1 % à 5 % en assurance automobile une fois que les habitudes de conduite retrouveront les normes d'avant la pandémie.

, nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens et à revenir à un taux de 1 % à 5 % en assurance automobile une fois que les habitudes de conduite retrouveront les normes d'avant la pandémie. En assurance des entreprises au Canada comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre.

comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre. Au Royaume-Uni et à l'international, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre en assurance des entreprises. En assurance des particuliers, la croissance à court terme de l'industrie demeure incertaine, les entreprises devant composer avec les récentes réformes sur la tarification.

Résultats sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2022 T1-2021 Variation Primes directes souscrites opérationnelles Canada 2 909 2 125 37 % R.-U. et int. 1 299 s. o. s. o. États-Unis 470 397 19 % Total 4 678 2 522 86 % Ratio combiné opérationnel Canada 90,1 % 88,2 % 1,9 pt R.-U. et int. 98,9 % s. o. s. o. États-Unis 86,8 % 96,3 % (9,5) pts Total 91,7 % 89,3 % 2,4 pts Produit net de souscription Canada 321 282 39 R.-U. et int. 12 s. o. s. o. États-Unis 55 14 41 Siège social et autres 8 1 7 Total 396 297 99



Rendement des activités d'assurance au T1-2022

La croissance des PDS opérationnelles de 86 % en devises constantes reflète surtout l'acquisition de RSA et une bonne croissance interne de 8 %, soutenue par une croissance de 15 % en assurance des entreprises.

reflète surtout l'acquisition de RSA et une bonne croissance interne de 8 %, soutenue par une croissance de 15 % en assurance des entreprises. Le ratio combiné opérationnel a été solide à 91,7 % et tient compte de l'incidence de 182 millions $ (3,8 points) des sinistres liés aux catastrophes, qui ont été supérieurs aux prévisions. Au Canada , le ratio combiné opérationnel a été bon à 90,1 %, reflétant le solide rendement sous-jacent et l'évolution favorable des sinistres des années antérieures. Au Royaume-Uni et à l'international, le ratio combiné opérationnel a atteint 98,9 % et comprend 10,4 points de sinistres liés aux catastrophes. Aux États-Unis, le ratio combiné opérationnel s'est amélioré et a été très bon à 86,8 %.

Secteurs d'activité

Assurance de dommages - Canada

En assurance automobile des particuliers , la croissance des primes de 37 % a été alimentée principalement par l'acquisition de RSA. Le ratio combiné opérationnel a été satisfaisant à 93,0 %, l'incidence des conditions météorologiques hivernales ayant été contrebalancée par une évolution plus favorable des sinistres des années antérieures et une baisse des charges. En hausse par rapport à l'exercice précédent, la circulation sur les routes est demeurée inférieure aux niveaux d'avant la pandémie.

, la croissance des primes de 37 % a été alimentée principalement par l'acquisition de RSA. Le ratio combiné opérationnel a été satisfaisant à 93,0 %, l'incidence des conditions météorologiques hivernales ayant été contrebalancée par une évolution plus favorable des sinistres des années antérieures et une baisse des charges. En hausse par rapport à l'exercice précédent, la circulation sur les routes est demeurée inférieure aux niveaux d'avant la pandémie. En assurance des biens des particuliers , l'augmentation des primes de 38 % s'explique principalement par l'acquisition de RSA et la croissance interne de 5 points attribuable aux conditions de marché favorables. Le ratio combiné opérationnel est demeuré bon à 87,6 %, en hausse de 10,2 points par rapport à l'exercice précédent, compte tenu de la hausse de 6,1 points des sinistres liés aux catastrophes.

, l'augmentation des primes de 38 % s'explique principalement par l'acquisition de RSA et la croissance interne de 5 points attribuable aux conditions de marché favorables. Le ratio combiné opérationnel est demeuré bon à 87,6 %, en hausse de 10,2 points par rapport à l'exercice précédent, compte tenu de la hausse de 6,1 points des sinistres liés aux catastrophes. En assurance des entreprises , la croissance des primes de 36 % a été principalement stimulée par l'acquisition de RSA. La bonne croissance interne de 13 % reflète les conditions de marché fermes. Le ratio combiné opérationnel s'est amélioré de 1,6 point pour se fixer à 88,5 %, reflétant le solide rendement sous-jacent et l'évolution favorable élevée des sinistres des années antérieures.

, la croissance des primes de 36 % a été principalement stimulée par l'acquisition de RSA. La bonne croissance interne de 13 % reflète les conditions de marché fermes. Le ratio combiné opérationnel s'est amélioré de 1,6 point pour se fixer à 88,5 %, reflétant le solide rendement sous-jacent et l'évolution favorable élevée des sinistres des années antérieures. Le produit tiré de la distribution a connu une croissance de 48 % par rapport à un bon trimestre de l'exercice précédent, en raison de l'augmentation des commissions variables ainsi que d'acquisitions relutives au cours des 12 derniers mois.

Assurance de dommages - Royaume-Uni et international

En assurance des particuliers , les PDS opérationnelles ont été de 479 millions $. Nous avons fait preuve de discipline dans des conditions de marché concurrentielles, les récentes réformes de la tarification ayant eu une incidence sur l'assurance habitation et automobile au Royaume-Uni. Les produits d'assurance pour animaux de compagnie au Royaume-Uni continuent d'afficher un bon rendement, grâce aux nouvelles affaires. Le ratio combiné opérationnel de 110,4 % comprend 13,8 points attribuables aux sinistres liés aux catastrophes.

, les PDS opérationnelles ont été de 479 millions $. Nous avons fait preuve de discipline dans des conditions de marché concurrentielles, les récentes réformes de la tarification ayant eu une incidence sur l'assurance habitation et automobile au Royaume-Uni. Les produits d'assurance pour animaux de compagnie au Royaume-Uni continuent d'afficher un bon rendement, grâce aux nouvelles affaires. Le ratio combiné opérationnel de 110,4 % comprend 13,8 points attribuables aux sinistres liés aux catastrophes. En assurance des entreprises, les PDS opérationnelles ont été de 820 millions $ dans un contexte de conditions de marché fermes. Le ratio combiné opérationnel a été bon, se fixant à 90,0 % grâce au solide rendement sous-jacent et à une bonne évolution favorable des sinistres des années antérieures, le tout en partie contrebalancé par 7,8 points de sinistres liés aux catastrophes.

Assurance de dommages - États-Unis

En assurance des entreprises aux États-Unis, les primes ont connu une bonne croissance de 19 % en devises constantes, attribuable aux nouvelles affaires, à l'augmentation de nos expositions et à des hausses tarifaires dans des conditions de marché favorables. Le ratio combiné opérationnel s'est établi à 86,8 %, soit une amélioration de 9,5 points par rapport à l'exercice précédent, reflétant le bon rendement sous-jacent et l'abandon des activités pour entités publiques au cours du trimestre.

Placements

Le produit net des placements opérationnel s'est établi à 205 millions $ pour le trimestre, une augmentation de 45 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition de RSA. Au cours du trimestre, nous avons également accéléré le rythme de rotation du portefeuille afin de tirer parti de la hausse des rendements.

pour le trimestre, une augmentation de 45 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition de RSA. Au cours du trimestre, nous avons également accéléré le rythme de rotation du portefeuille afin de tirer parti de la hausse des rendements. Les profits nets, compte non tenu des obligations à la JVBRN, se sont élevés à 116 millions $ sous l'effet des profits réalisés sur des titres de capitaux propres et des résultats positifs liés à la réévaluation à la juste valeur d'immeubles de placement.

Résultat opérationnel net, RPA et RCP

Le résultat opérationnel net attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 475 millions $, en hausse de 38 % par rapport à il y a un an, en raison de l'apport de RSA ainsi que de la bonne croissance du produit tiré de la distribution.

s'est établi à 475 millions $, en hausse de 38 % par rapport à il y a un an, en raison de l'apport de RSA ainsi que de la bonne croissance du produit tiré de la distribution. Le résultat par action s'est établi à 2,53 $ au T1-2022 en raison des solides résultats opérationnels, atténués en partie par des charges d'intégration. Ce résultat est inférieur au RPA de 3,51 $ au T1-2021 qui comprenait d'importants profits liés à un investissement de capital-risque.

s'est établi à 2,53 $ au T1-2022 en raison des solides résultats opérationnels, atténués en partie par des charges d'intégration. Ce résultat est inférieur au 3,51 $ au T1-2021 qui comprenait d'importants profits liés à un investissement de capital-risque. Le RCP opérationnel de 16,6 % et le RCP de 14,9 % pour les 12 derniers mois clos le 31 mars 2022 reflètent le bon rendement dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, la marge sur le capital total s'élevant à 2,6 milliards $ . Cela représente une réduction de 0,3 milliard $ par rapport au T4-2021, attribuable au rachat des billets de catégorie 1 assortis de conditions au Royaume‑Uni et à l'évolution des marchés.

. Cela représente une réduction de 0,3 milliard $ par rapport au T4-2021, attribuable au rachat des billets de catégorie 1 assortis de conditions au Royaume‑Uni et à l'évolution des marchés. La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 82,20 $ au 31 mars 2022, en hausse de 32 % sur 12 mois, en raison des bons résultats et du financement de RSA.

(VCPA) d'Intact s'élevait à 82,20 $ au 31 mars 2022, en hausse de 32 % sur 12 mois, en raison des bons résultats et du financement de RSA. Le ratio de la dette sur le capital total ajusté a augmenté pour s'établir à 23,9 % au 31 mars 2022, en raison du rachat des billets de catégorie 1 assortis de conditions au cours du trimestre. Le produit de la vente de l'entreprise danoise de Codan est affecté à la réduction de la dette après la fin du trimestre, afin que le ratio de la dette sur le capital total soit conforme à notre taux cible de 20 %.

Acquisition de RSA

RSA a contribué pour environ 12 % à l'augmentation du RONPA pour la période de 10 mois depuis la clôture de l'acquisition. Étant donné les bons résultats d'Intact en général, une augmentation supérieure à 10 % pour démontre la qualité de l'entreprise acquise.

pour la période de 10 mois depuis la clôture de l'acquisition. Étant donné les bons résultats d'Intact en général, une augmentation supérieure à 10 % pour démontre la qualité de l'entreprise acquise. Nous demeurons en bonne voie de réaliser des synergies annualisées avant impôts d'au moins 250 millions $ en 2024 . Au 31 mars 2022, nous avions réalisé des synergies de 125 millions $.

. Au 31 mars 2022, nous avions réalisé des synergies de 125 millions $. Les activités d'intégration avancent comme prévu. Au Canada , la conversion des polices dans le réseau de courtage progresse bien. À ce jour, plus de 50 % des polices d'assurance des particuliers dans le réseau de courtiers et des polices d'assurance des petites entreprises et d'assurance de flotte ont été converties aux systèmes d'Intact.

, la conversion des polices dans le réseau de courtage progresse bien. À ce jour, plus de 50 % des polices d'assurance des particuliers dans le réseau de courtiers et des polices d'assurance des petites entreprises et d'assurance de flotte ont été converties aux systèmes d'Intact. Le 2 mai 2022, nous avons clôturé la vente de notre participation de 50 % dans l'entreprise d'assurance de dommages de Codan Forsikring A/S à Alm. Brand A/S Group pour une contrepartie totalisant 6,3 milliards DKK (environ 1,15 milliard $).

Le 4 avril 2022, nous avons annoncé la vente de notre participation de 50 % dans RSA Middle East à la National Life General Insurance Company (« NLGIC »), détenue majoritairement par Oman International Development and Investment Co. (« OMINVEST »).

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9 et un dividende trimestriel de 38,48 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 30 juin 2022 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2022.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 2,00 $ et 2,38 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T1-2022 et les états financiers consolidés du T1-2022 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416 764-8659 ou le 1 888 664-6392 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 10 mai 2022 à 14 h (HE) jusqu'au 18 mai 2022 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416-764-8677 ou le 1-888-390-0541 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 026467. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la Société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe sous les marques de RSA.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et d'autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 23 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T1-2022 daté du 10 mai 2022, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO au résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



T1-2022 T1-2021





Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 459 514 Moins les pertes (profits) non opérationnels avant impôt - (172) Moins la charge (économie) d'impôt non opérationnelle 47 15 Moins la composante non opérationnelle des participations ne donnant pas le contrôle (18) - RON 488 357 Moins les dividendes sur actions privilégiées (13) (13) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 475 344 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 176,1 143,0 RONPA, de base et dilué (en dollars) 2,70 2,40 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 2 148 1 532 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, compte non tenu du CAERG 12 966 8 058 RCPO pour les 12 derniers mois 16,6 % 19,0 %



Tableau 2 Rapprochement des PDS opérationnelles et des PDS



T1-2022 T1-2021





PDS, comme présentées selon les IFRS 5 093 2 543 Moins l'incidence des groupements d'assureurs et des ententes de façade (285) (19) Moins les PDS des unités d'exploitation abandonnées (141) (2) Plus l'incidence de la normalisation des polices d'assurance pluriannuelles 11 -





PDS opérationnelles, comme présentées dans le rapport de gestion 4 678 2 522 Croissance des PDS opérationnelles 86 % - % Croissance des PDS opérationnelles (en devises constantes) 86 % 1 %



Tableau 3 Rapprochement du produit net de souscription avec le produit net de souscription comme présenté selon les IFRS



T1-2022 T1-2021





Primes nettes acquises comme présentées selon les IFRS 4 891 2 777 Autres produits tirés de la souscription comme présentés selon les IFRS 73 35 Sinistres nets survenus comme présentés selon les IFRS (2 547) (1 431) Frais de souscription comme présentés selon les IFRS (1 597) (956) Produit net (perte nette) de souscription comme présenté selon les IFRS 820 425 Moins l'incidence de l'ARM sur les résultats de souscription (466) (146) Moins la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 13 16 Moins la perte (le produit) de souscription des unités d'exploitation abandonnées 29 2 Produit net (perte nette) de souscription présenté dans le rapport de gestion 396 297 PNA opérationnelles 4 742 2 759





Ratio combiné opérationnel 91,7 % 89,3 %



Tableau 4 Rapprochement des sinistres nets opérationnels et des sinistres nets survenus comme présentés selon les IFRS





T1-2022 T1-2021





Sinistres nets survenus comme présentés selon les IFRS 2 547 1 431 Moins l'incidence positive (négative) de l'ARM sur les résultats de souscription 466 146 Moins l'ajustement pour tenir compte de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle (5) (6) Moins les sinistres nets des unités d'exploitation abandonnées (115) (14) Autres produits tirés de la souscription portés en déduction des frais de souscription (10) -





Sinistres nets opérationnels présentés dans le rapport de gestion 2 883 1 557 Moins les sinistres nets liés aux catastrophes de l'exercice en cours (182) (52) Moins l'évolution favorable (défavorable) des sinistres des années antérieures 223 150





Sinistres nets opérationnels (en excluant les sinistres liés aux catastrophes pour l'exercice en cours et l'évolution des sinistres des années antérieures) 2 924 1 655 PNA opérationnelles 4 742 2 759 Moins les primes de reconstitution cédées (recouvrées) - - PNA opérationnelles, compte non tenu des primes de reconstitution 4 742 2 759





Ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours1 61,7 % 60,0 % Ratio des sinistres liés aux catastrophes (y compris les primes de reconstitution)1 3,8 % 1,9 % Ratio de l'évolution (favorable) défavorable des sinistres des années antérieures2 (4,7) % (5,4) % Ratio des sinistres2 60,8 % 56,5 %









1 Calculé à l'aide des PNA opérationnelles avant les primes de reconstitution. 2 Calculé à l'aide des PNA opérationnelles.



Tableau 5 Rapprochement des frais de souscription nets opérationnels avec les frais de souscription comme présentés selon les IFRS



T1-2022 T1-2021





Frais de souscription comme présentés selon les IFRS 1 597 956 Autres produits tirés de la souscription portés en déduction des frais de souscription (63) (35) Moins l'ajustement pour tenir compte de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle (8) (10) Moins les frais de souscription des unités d'exploitation abandonnées (63) (6) Frais de souscription nets opérationnels, comme présentés dans le rapport de gestion 1 463 905 Commissions 741 482 Frais généraux 589 325 Taxes sur primes 133 98 PNA opérationnelles 4 742 2 759 Ratio des commissions 15,7 % 17,5 % Ratio des frais généraux 12,4 % 11,8 % Ratio des taxes sur primes 2,8 % 3,5 % Ratio des frais 30,9 % 32,8 %











Tableau 6 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS





T1-2022 T1-2021





Résultat net attribuable aux actionnaires 459 514 Moins les dividendes sur actions privilégiées (13) (13)





Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 446 501 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 176,1 143,0 RPA - de base et dilué (en dollars) 2,53 3,51





Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 1 959 1 436 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 13 115 8 145 RCP pour les 12 derniers mois 14,9 % 17,6 %













Tableau 7 Rapprochement du produit tiré de la distribution, du total des coûts de financement, des autres produits (charges) opérationnels, du total de l'impôt sur le résultat et du produit net de souscription avec les états financiers consolidés



Libellés dans le rapport de gestion Avant

impôt



Comme présenté dans les états financiers Produit tiré de

la distribution Total des coûts

de financement Autres

produits

(charges)

opéra-tionnels1 Produit des

placements

opéra-

tionnel Total de

l'impôt

sur le

résultat Pertes non

opéra-

tionnelles Produit net de

souscription Total

présenté

aux états

financiers Trimestre clos le 31 mars 2022















Produit net de souscription1 - - - - - 424 396 820 Produit des placements -



213

2

215 Autres produits 131 - 3 - - - - 134 Profits nets (pertes nettes) - - - - - (296) - (296) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 38 (1) - - (8) (4) - 25 Coûts de financement - (41) - - - - - (41) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (64) - (64) Autres charges (77) - (34) - - (62) - (173) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (165) - - (165)

















Total présenté dans le rapport de gestion 92 (42) (31) 213 (173) - 396

Trimestre clos le 31 mars 2021















Produit net de souscription1 - - - - - 128 297 425 Autres produits 89 - 3 - - - - 92 Profits nets (pertes nettes) - - - - - 118 - 118 Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 23 (4) - - (4) (4) - 11 Coûts de financement - (28) - - - - - (28) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (43) - (43) Autres charges (50) - (9) - - (27) - (86) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (116) - - (116) Total présenté dans le rapport de gestion 62 (32) (6) - (120) 172 297























1 Comprend les postes suivants dans les états consolidés du résultat : Primes nettes acquises, Autres produits tirés de la souscription, Sinistres nets survenus et Frais de souscription.



Tableau 8 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 31 mars



2022 2021









Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS



15 787 10 069 Moins les actions privilégiées, présentées selon les IFRS



(1 322) (1 175)









Capitaux propres ordinaires



14 465 8 894 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS



69 (365)









Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (compte non tenu du CAERG)



14 534 8 529









Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions)



175,991 143,018 VCPA



82,20 62,19 VCPA (à l'exclusion du CAERG)



82,58 59,64















Tableau 9 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (compte non tenu du CAERG)

Aux 31 mars 2022 2021





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 14 465 8 894 Moins les actions ordinaires émises au cours de la période (4 311) - Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, en excluant les actions ordinaires émises au cours de la période 10 154 8 894 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période 8 894 7 396 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, en excluant les actions ordinaires émises au cours de la période 9 524 8 145 Incidence pondérée de l'émission d'actions ordinaires du 1er juin 2021 3 591 - Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 13 115 8 145





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période (à l'exclusion du CAERG) 14 534 8 529 Moins les actions ordinaires émises au cours de la période (4 311) - Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion du CAERG et des actions ordinaires émises au cours de la période 10 223 8 529 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG 8 529 7 586 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, à l'exclusion du CAERG et des actions ordinaires émises au cours de la période 9 375 8 058 Incidence pondérée de l'émission d'actions ordinaires du 1er juin 2021 3 591 - Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, compte non tenu du CAERG 12 966 8 058



Tableau 10 Rapprochement de la dette impayée (excluant les titres hybrides) et du capital total ajusté avec la dette impayée, les capitaux propres attribuables aux actionnaires et les capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle, présentés selon les IFRS

Aux 31 mars 2022 31 déc. 2021





Dette impayée, présentée selon les IFRS 5 370 5 229 Moins les billets hybrides subordonnés (247) (247)





Dette impayée (excluant les titres hybrides) 5 123 4 982





Dette impayée, présentée selon les IFRS 5 370 5 229 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 15 787 15 674 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle, présentés selon les IFRS



Comprend : RSA Insurance Group plc, comme présentés selon les IFRS Billets de catégorie 1 - 510 Actions privilégiées 285 285 Capital total ajusté 21 442 21 698





Dette impayée (excluant les titres hybrides) 5 123 4 982 Capital total ajusté 21 442 21 698 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 23,9 % 23,0 %





Dette impayée, présentée selon les IFRS 5 370 5 229 Actions privilégiées, présentées selon les IFRS 1 322 1 175 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle : RSA Insurance Group plc, comme présentés selon les IFRS Billets de catégorie 1 - 510 Actions privilégiées 285 285 Dette impayée et actions privilégiées (y compris les participations ne donnant pas le contrôle) 6 977 7 199 Capital total ajusté (voir ci-dessus) 21 442 21 698 Total du ratio de levier 32,5 % 33,2 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 23,9 % 23,0 % Actions privilégiées et titres hybrides 8,6 % 10,2 %

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis et au Royaume‑Uni, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, l'incidence de l'apparition de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur la Société et des événements qu'elle engendre, ainsi que la réponse à cette crise, l'acquisition et l'intégration de RSA, la vente de la participation de 50 % de la Société dans RSA Middle East B.S.C. (c) à National Life & General Insurance Company (NLGIC), l'obtention de toutes les approbations et autorisations requises pour la vente de RSA Middle East en temps opportun et selon des modalités jugées acceptables par la Société, la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de la vente de RSA Middle East, ainsi que la vente de l'entreprise danoise de Codan Forsikring A/S (la « vente »). Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 8 février 2022 qui a été publiée sur le site SEDAR au www.sedar.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion du premier trimestre de 2022.

