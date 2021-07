(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Faits saillants

RONPA de 3,26 $, en hausse de 39 % , attribuable à un bon rendement au chapitre de la souscription et à de bons résultats de la distribution

, attribuable à un bon rendement au chapitre de la souscription et à de bons résultats de la distribution Les primes ont connu une croissance de 29 % , propulsée par l'acquisition de RSA et le bon rendement de l'assurance des entreprises au Canada et aux États-Unis

, propulsée par l'acquisition de RSA et le bon rendement de l'assurance des entreprises au et aux États-Unis Le ratio combiné de 86,7 % comprend un ratio 85,0 % au Canada et de 90,3 % aux États-Unis et reflète le bon rendement sous-jacent dans l'ensemble des secteurs d'activité

comprend un ratio 85,0 % au et de 90,3 % aux États-Unis et reflète le VCPA en hausse de 25 % par rapport à celle du T1-2021 , en raison du financement de RSA, et bon RPA s'établissant à 3,59 $ pour le trimestre

, en raison du financement de RSA, et RCPO de 19,8 % et solide situation financière , avec une marge sur le capital total de 2,6 milliards $ et un ratio de la dette sur le capital total de 24,1 %

, avec une marge sur le capital total de 2,6 milliards $ et un ratio de la dette sur le capital total de 24,1 % Clôture de l'acquisition de RSA le 1er juin, qui a immédiatement entraîné une hausse du RONPA de 7 % à 9 %

TORONTO, le 27 juill. 2021 /CNW/ - (TSX : IFC)

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nos bons résultats pour le trimestre et depuis le début de l'exercice sont attribuables à un excellent rendement opérationnel dans l'ensemble des secteurs d'activité. Le 1er juin, après plusieurs mois de planification de l'intégration et de la transition, nous avons accueilli les employés de RSA au sein d'Intact et augmenté notre base de primes de 70 %. Cet ajout d'envergure accroît notre capacité à investir dans nos compétences de base, à savoir les données, la sélection des risques et la gestion des sinistres. Nous continuons de nous concentrer sur l'obtention d'une croissance annuelle du résultat opérationnel net par action de 10 % au fil du temps et d'une surperformance de notre RCP de 500 pdb par rapport à celui de l'industrie chaque année. Compte tenu de l'essor important de nos activités, nous sommes bien placés pour sortir de la crise de la COVID-19 dans une bonne position qui nous permettra de continuer à soutenir nos employés et nos collectivités, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires. »

Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2021 T2-2020 Variation S1-2021 S1-2020 Variation Primes directes souscrites1 4 297 3 382 29 % 6 819 5 903 17 % Ratio combiné 86,7 % 89,5 % (2,8) pts 87,8 % 91,9 % (4,1) pts Produit net de souscription 464 284 63 % 761 443 72 % Produit net des placements 154 141 9 % 295 291 1 % BAIIA tiré de la distribution et Autres 118 78 51 % 180 122 48 % Résultat opérationnel net 515 350 47 % 872 593 47 % Résultat net 573 263 118 % 1 087 370 194 % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA) 3,26 $ 2,35 $ 39 % 5,69 $ 3,96 $ 44 % Résultat par action (RPA) 3,59 $ 1,74 $ 106 % 7,10 $ 2,40 $ 196 % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











Rendement des capitaux propres (RCP) opérationnel 19,8 % 15,6 % 4,2 pts





RCP 19,6 % 10,1 % 9,5 pts





Valeur comptable par action (en dollars) 77,67 $ 53,95 $ 44 %





Marge sur le capital total2 2 558 1 707 851





Ratio de la dette sur le capital total 24,1 % 22,1 % 2,0 pts







____________________________ 1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la section 22 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion du T2-2021 pour de plus amples renseignements. La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2 Voir la section 16 - Gestion du capital du rapport de gestion du T2-2021 pour de plus amples renseignements.



Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,83 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la Société. Les dividendes sont payables le 30 septembre 2021 aux actionnaires inscrits le 15 septembre 2021.

Nous sommes en bonne situation financière et nous avons confiance en notre capacité d'accroître les résultats, de sorte que nous continuerons de protéger nos gens, de soutenir nos clients et de poursuivre nos objectifs stratégiques. Nous entendons augmenter notre dividende cette année, comme nous l'avons fait à chacune des 15 dernières années.

Perspectives de l'industrie

La rentabilité de l'industrie s'est améliorée pour les 12 derniers mois clos le 31 mars 2021, en partie grâce à la baisse des sinistres découlant de catastrophes, à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures et à la diminution temporaire de la fréquence des sinistres en assurance automobile.

En assurance des particuliers au Canada , nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens, tandis que les tarifs en assurance automobile restent modérés dans le contexte actuel.

, nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens, tandis que les tarifs en assurance automobile restent modérés dans le contexte actuel. Au Canada comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre en assurance des entreprises.

comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre en assurance des entreprises. Au Royaume-Uni, les conditions de marché difficiles prévalent en assurance des entreprises, et la croissance reste faible en assurance des particuliers dans le contexte actuel.

Rendement des activités d'assurance

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2021 T2-2020 Variation S1-2021 S1-2020 Variation Primes directes souscrites Canada 3 051 2 896 5 % 5 176 5 021 3 % États-Unis 512 486 19 % 909 882 13 % RSA Canada et Royaume-Uni et international* 734 s. o. n. s. 734 s. o. n. s. Total 4 297 3 382 29 % 6 819 5 903 17 % Ratio combiné Canada 85,0 % 89,0 % (4,0) pts 86,5 % 91,2 % (4,7) pts États-Unis 90,3 % 93,2 % (2,9) pts 93,3 % 96,7 % (3,4) pts RSA Canada et Royaume-Uni et international* 90,7 % s. o. n. s. 90,7 % s. o. s. o. Total 86,7 % 89,5 % (2,8) pts 87,8 % 91,9 % (4,1) pts Produit net de souscription Canada 374 257 117 656 415 241 États-Unis 37 26 11 51 25 26 RSA Canada et Royaume-Uni et international* 57 s. o. s. o. 57 s. o. s. o. Siège social et autres (4) 1 n. s. (3) 3 n. s. Total 464 284 180 761 443 318

* Pour la période allant du 1er juin 2021, date de clôture de l'acquisition, au 30 juin 2021.

La croissance des primes de 29 % en devises constantes reflète l'acquisition de RSA et une bonne croissance interne de 7 % soutenue par l'assurance des entreprises. Aux États-Unis notamment, les primes en assurance des entreprises ont connu une très bonne croissance de 19 %.

reflète l'acquisition de RSA et une bonne croissance interne de 7 % soutenue par l'assurance des entreprises. Aux États-Unis notamment, les primes en assurance des entreprises ont connu une très bonne croissance de 19 %. Le ratio combiné a été bon à 86,7 %, compte tenu de l'incidence de 2,0 points des mesures d'allègement acquises. Au Canada , le ratio combiné a été excellent à 85,0 %, en raison du bon rendement sous-jacent dans l'ensemble des secteurs d'activité. Aux États-Unis, le ratio combiné a été solide, se fixant à 90,3 %, en raison aussi d'un bon rendement sous-jacent. Le ratio combiné de RSA de 90,7 % a été bon, malgré l'incidence de 4,1 points des sinistres liés aux catastrophes.

Secteurs d'activité

Assurance de dommages - Canada (ne tient pas compte des résultats de RSA au Canada)

En assurance automobile des particuliers , les primes ont connu une hausse de 1 %, reflétant le contexte actuel où les hausses de tarifs sont modérées. Le ratio combiné a été très bon à 82,4 %, compte tenu de 4,6 points attribuables au total des mesures d'allègement de primes acquises au cours du trimestre. L'amélioration de 2,3 points par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est attribuable à une bonne évolution favorable des sinistres des années antérieures.

, les primes ont connu une hausse de 1 %, reflétant le contexte actuel où les hausses de tarifs sont modérées. Le ratio combiné a été très bon à 82,4 %, compte tenu de 4,6 points attribuables au total des mesures d'allègement de primes acquises au cours du trimestre. L'amélioration de 2,3 points par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est attribuable à une bonne évolution favorable des sinistres des années antérieures. En assurance des biens des particuliers , l'augmentation de 5 % des primes a été stimulée par les conditions de marché favorables. Le ratio combiné de 83,3 % reflète le bon rendement sous-jacent. L'amélioration de 5,3 points par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est attribuable à la diminution des sinistres liés aux catastrophes et à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures.

, l'augmentation de 5 % des primes a été stimulée par les conditions de marché favorables. Le ratio combiné de 83,3 % reflète le bon rendement sous-jacent. L'amélioration de 5,3 points par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est attribuable à la diminution des sinistres liés aux catastrophes et à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures. En assurance des entreprises (assurance de dommages et assurance automobile), la croissance des primes de 12 % a été principalement stimulée par les conditions de marché fermes. Le ratio combiné a été bon, se fixant à 89,6 %, une amélioration de 5,5 points par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison d'une bonne évolution favorable des sinistres des années antérieures et de nos mesures d'amélioration de la rentabilité, le tout en partie contrebalancé par une hausse du ratio des frais.

(assurance de dommages et assurance automobile), la croissance des primes de 12 % a été principalement stimulée par les conditions de marché fermes. Le ratio combiné a été bon, se fixant à 89,6 %, une amélioration de 5,5 points par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison d'une bonne évolution favorable des sinistres des années antérieures et de nos mesures d'amélioration de la rentabilité, le tout en partie contrebalancé par une hausse du ratio des frais. Le BAIIA tiré de la distribution et Autres a connu une croissance de 51 % en raison de l'augmentation des produits tirés des commissions variables ainsi que d'acquisitions relutives et de la gestion continue des dépenses.

Assurance de dommages - États-Unis

La très bonne croissance des primes de 19 % en devises constantes est attribuable aux conditions de marché fermes, à la bonne croissance dans les secteurs d'activité précédemment touchés par la crise de la COVID-19 et à l'incidence de l'expansion récente des relations avec des agences générales de gestion.

de 19 % en devises constantes est attribuable aux conditions de marché fermes, à la bonne croissance dans les secteurs d'activité précédemment touchés par la crise de la COVID-19 et à l'incidence de l'expansion récente des relations avec des agences générales de gestion. Le ratio combiné a été solide, se fixant à 90,3 %, en raison d'un bon rendement sous-jacent. L'amélioration de 2,9 points par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est attribuable aux conditions météorologiques clémentes et à l'augmentation des tarifs gagnés, en partie du fait de nos mesures d'amélioration de la rentabilité. Ce secteur d'activité est en bonne position pour atteindre et maintenir un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 %.

Placements

Le produit net des placements s'est établi à 154 millions $, une augmentation de 9 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition de RSA. Compte non tenu de l'incidence de l'acquisition de RSA, le produit net des placements a été stable, en raison de l'incidence de la baisse des rendements de réinvestissement et de l'affaiblissement du dollar américain, le tout en partie contrebalancé par l'avantage de l'augmentation des actifs investis.

s'est établi à 154 millions $, une augmentation de 9 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition de RSA. Compte non tenu de l'incidence de l'acquisition de RSA, le produit net des placements a été stable, en raison de l'incidence de la baisse des rendements de réinvestissement et de l'affaiblissement du dollar américain, le tout en partie contrebalancé par l'avantage de l'augmentation des actifs investis. Les profits nets, compte non tenu des obligations à la JVBRN, se sont élevés à 16 millions $ pour le trimestre, reflétant les marchés boursiers favorables.

Résultat net et RCP

Le résultat opérationnel net s'est établi à 515 millions $ au T2-2021, ce qui reflète la bonne croissance du produit net de souscription et des produits tirés de la distribution et autres.

s'est établi à 515 millions $ au T2-2021, ce qui reflète la bonne croissance du produit net de souscription et des produits tirés de la distribution et autres. Le résultat par action s'est établi à 3,59 $ au T2-2021 sous l'effet de la bonne croissance du résultat opérationnel.

s'est établi à 3,59 $ au T2-2021 sous l'effet de la bonne croissance du résultat opérationnel. Le RCP opérationnel s'est amélioré de 4,2 points d'un exercice à l'autre pour s'établir à 19,8 % pour les 12 derniers mois clos le 30 juin 2021, en raison des bons résultats au chapitre de la souscription et de la distribution.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, la marge sur le capital total s'élevant à 2,6 milliards $ .

. La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 77,67 $ au 30 juin 2021, en hausse de 44 % depuis le 30 juin 2020, en raison des bons résultats et de l'acquisition de RSA.

(VCPA) d'Intact s'élevait à 77,67 $ au 30 juin 2021, en hausse de 44 % depuis le 30 juin 2020, en raison des bons résultats et de l'acquisition de RSA. Le ratio de la dette sur le capital total de 24,1 % au 30 juin 2021 reflète la complétion du financement pour la transaction et la clôture de l'acquisition de RSA. Nous prévoyons que le ratio de la dette sur le capital total reviendra à 20 % dans les 36 mois.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 20,825 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 17,4485 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 4, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7 et un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9. Les dividendes sont payables le 30 septembre 2021 aux actionnaires inscrits le 15 septembre 2021.

Mise à jour sur l'acquisition de RSA

L'acquisition de RSA conclue le 1 er juin 2021 a été immédiatement relutive, ce qui est conforme à notre une croissance cible de 7 % à 9 % dans les 12 premiers mois, puis de 15 % à 19 % dans les 36 mois.

a été immédiatement relutive, ce qui est conforme à notre une croissance cible de 7 % à 9 % dans les 12 premiers mois, puis de 15 % à 19 % dans les 36 mois. En juin 2021, RSA a ajouté 734 millions $ aux primes souscrites et 57 millions $ au produit net de souscription. Pour les prochains trimestres, les résultats de souscription de RSA Canada sont compris dans les résultats de nos secteurs d'activité au Canada , tandis que ceux du secteur Royaume-Uni et international seront présentés séparément.

Pour les prochains trimestres, les résultats de souscription de RSA Canada sont compris dans les résultats de nos secteurs d'activité au , tandis que ceux du secteur Royaume-Uni et international seront présentés séparément. Nous avons comptabilisé un profit de 200 millions $ , qui correspond à la différence entre le prix d'acquisition versé pour RSA et la juste valeur des actifs nets, ainsi que des charges liées à l'acquisition et à l'intégration de 108 millions $ dans les profits non opérationnels avant impôt.

, qui correspond à la différence entre le prix d'acquisition versé pour RSA et la juste valeur des actifs nets, ainsi que des dans les profits non opérationnels avant impôt. Nous demeurons en bonne voie de réaliser des synergies annualisées avant impôts de 250 millions $ dans un délai de 36 mois .

. Le 11 juin 2021, nous avons annoncé la vente de l'entreprise danoise d'assurance de dommages de RSA à Alm. Brand A/S Group, ce qui représente un produit de 6,3 milliards de couronnes danoises (environ 1,26 milliard $) pour la participation de 50 % d'Intact. La transaction devrait être réalisée au S1- 2022 et une partie du produit sera utilisée pour rembourser la dette à court terme contractée pour financer partiellement l'acquisition de RSA.

à Alm. Brand A/S Group, ce qui représente un produit de 6,3 milliards de couronnes danoises (environ 1,26 milliard $) pour la participation de 50 % d'Intact. La transaction devrait être réalisée au S1- une partie du produit sera utilisée pour rembourser la dette à court terme contractée pour financer partiellement l'acquisition de RSA. En juillet 2021, nous avons conclu une convention de réassurance qui fournit une protection contre l'évolution défavorable du passif des sinistres du secteur Royaume-Uni et international pour 2020 et pour les années de survenance antérieures. La convention fournit une couverture de 50 % d'un montant maximal de 400 millions £, sous réserve de certaines exclusions et restrictions.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 1,86 $ et 2,37 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T2-2021 et les états financiers consolidés du T2-2021 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactcf.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416 764-8659 ou le 1 888 664-6392 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 28 juillet 2021 à 14 h (HE) jusqu'au 4 août 2021 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416 764-8677 ou le 1 888 390-0541 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 603688. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la Société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada et aux États-Unis, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, l'incidence de l'apparition de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur la Société et des événements qu'elle engendre, ainsi que la réponse à cette crise, l'acquisition de RSA, la vente de l'entreprise danoise de Codan Forsikring A/S (la « vente ») ainsi que la réalisation et le moment de réalisation de la vente. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 31 mars 2021 et ceux figurant dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2021 (notamment aux sections 19 et 20 - Gestion des risques), dans le rapport annuel de 2020 (sections 28 à 33), dans les notes 10 et 13 des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et les autres facteurs de risque auxquels la Société est exposée dans le cadre de l'acquisition proposée de RSA, qui sont décrits aux pages 24 à 28 de la présentation de la Société intitulée « Création d'un assureur IARD de premier plan - Acquisition des activités canadiennes et britanniques et internationales de RSA », datée du 18 novembre 2020, et les facteurs de risque indiqués dans la déclaration d'acquisition d'entreprise datée du 16 juin 2021 qui a été publiée sur le site SEDAR au www.sedar.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion.

