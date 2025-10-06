TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière (Intact) est fière d'annoncer que RSA et NIG changent officiellement de nom et deviennent Intact Assurance partout au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe1. Ce changement marque une étape importante dans le parcours de l'entreprise, désormais unie sous une seule marque, avec un ensemble de valeurs communes, les mêmes objectifs et la même raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles.

En 2021, Intact a réalisé sa plus grande transaction à ce jour en acquérant le groupe RSA, un assureur mondial de renom basé au Royaume-Uni, étendant ainsi la présence de l'entreprise canadienne sur de nouveaux marchés internationaux. Après quatre années de transformation réussie, Intact - le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada - est maintenant un chef de file de l'assurance des entreprises au Royaume-Uni et en Irlande, et un chef de file mondial de l'assurance spécialisée avec une expertise internationale.

Le repositionnement de RSA sous la marque Intact Assurance permet de tirer parti de la présence mondiale d'Intact tout en tablant sur les 300 ans d'expérience de RSA pour offrir la tranquillité d'esprit aux gens et les aider à gérer les risques. Ce changement aidera à améliorer l'expérience client grâce à une offre de services élargie et à un plus grand portefeuille de produits d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée.

« Le repositionnement de RSA sous la marque Intact Assurance est une étape majeure dans le parcours que nous avons commencé il y a cinq ans », a souligné Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Nos activités au Royaume-Uni et à l'international ont connu une transformation exceptionnelle. Nous offrons maintenant un meilleur service aux clients et aux courtiers. Et nous avons modernisé nos opérations et rehaussé notre performance. Je suis fier du travail remarquable de nos gens, désormais unis sous une seule marque. »

« C'est plus qu'un changement de logo et de nom », a ajouté Ken Norgrove, chef de la direction d'Intact Assurance au Royaume-Uni et en Irlande. « C'est une déclaration puissante de qui nous sommes : une entreprise fondée sur une grande expertise avec qui il est facile de faire affaire. Une entreprise guidée par des valeurs et une raison d'être claire. Cela reflète notre grande ambition de devenir le meilleur assureur d'entreprises au Royaume-Uni et de créer une plateforme d'assurance spécialisée de premier plan en tirant parti de la présence mondiale d'Intact. »

« Opérer sous une seule marque accélérera notre parcours pour devenir un chef de file mondial en assurance spécialisée », a déclaré Emmanuel Clarke, chef de la direction des Solutions spécialisées mondiales. « Nous avons l'expertise, la plateforme et les services nécessaires pour offrir davantage aux clients et aux courtiers dans toutes les régions où nous opérons et dans plus de 150 pays grâce à notre réseau mondial. Que nos courtiers et nos clients opèrent à l'échelle locale ou mondiale, nous offrons des solutions d'assurance centrées sur le client à chaque point de contact. »

« Le repositionnement de RSA sous la marque Intact Assurance reflète une remarquable histoire de réussite canadienne et témoigne de la force de notre stratégie, qui est axée sur le client et s'appuie sur des valeurs », a affirmé Louis Gagnon, chef de la direction d'Intact au Canada. « En quelques années seulement, nous avons transformé Intact pour passer de leader national à force internationale. Je suis très fier de nos 31 000 employés dans le monde qui ont tous contribué à cette réalisation. »

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact Assurance offre des solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée par l'entremise de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agents généraux de gestion. En Irlande, elle offre aussi des solutions d'assurance des particuliers directement aux clients sous la marque 123.ie.



