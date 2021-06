TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - Le 18 mai 2021, Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé qu'elle allait racheter le 17 juin 2021 (la « date du rachat »), soit avant l'échéance, la totalité de ses billets à moyen terme non garantis, série 4 échéant le 18 août 2021 d'un capital en circulation de 300 M$ (les « billets de série 4 »). Aujourd'hui, la Société a fixé le prix de rachat conformément au mode et au processus indiqués dans l'acte de fiducie régissant les billets de série 4.

Aux termes de l'acte de fiducie régissant les billets de série 4, les billets de série 4 seront rachetés à la date du rachat au prix correspondant au plus élevé des montants suivants, à savoir le « prix fondé sur le rendement des obligations du Canada » ou la valeur nominale, majoré, dans chaque cas, de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date du rachat, exclusivement. Le prix fondé sur le rendement des obligations du Canada, calculé en date d'aujourd'hui conformément à l'acte de fiducie, est de 1 007,04 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets de série 4. Par conséquent, tous les billets de série 4 en circulation seront rachetés à la date du rachat à un prix de 1 007,04 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets de série 4, majoré de l'intérêt couru et impayé d'environ 15,32 $ par tranche de 1 000 $ de capital de billets de série 4 jusqu'au 17 juin 2021, soit la date du rachat, exclusivement. Le prix de rachat global payable par la Société à cette date, y compris l'intérêt couru et impayé, s'élève à 306 708 986,30 $.

Des modalités et conditions supplémentaires concernant le rachat figurent dans l'avis de rachat qui a été remis à Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »), le seul porteur inscrit des billets de série 4. Les porteurs non inscrits qui détiennent leur participation dans les billets de série 4 par l'intermédiaire de CDS et qui ont des questions au sujet du rachat devraient communiquer avec leur représentant du service à la clientèle de CDS. Par ailleurs, les porteurs véritables qui ont des questions au sujet du rachat devraient communiquer avec le courtier ou l'institution financière qui détient leur participation dans les billets de série 4 en leur nom.

À propos d'Intact Corporation financière

