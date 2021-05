TORONTO, le 20 mai 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui la composition de son nouveau comité des opérations en prévision de la clôture de l'acquisition de RSA Insurance Group PLC (l'« acquisition »). Ces nominations entreront en vigueur à la clôture de l'acquisition, qui est prévue pour le 1er juin 2021.

« J'ai le plaisir d'annoncer le nom de ceux et celles qui ont été nommés au comité des opérations d'Intact et qui veilleront à mener à bien notre plan stratégique pour les 10 prochaines années. Composée de personnes clés venant d'Intact et de RSA, cette équipe nous aidera à poursuivre sur la voie du succès et à continuer de mettre l'accent sur les clients, les employés et la surperformance », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Notre équipe est forte et possède une grande et vaste expertise. La nouvelle structure du comité reflète une responsabilisation accrue au sein de nos principaux secteurs d'activité et de nos principales régions et fonctions, alors qu'Intact se prépare à procéder à l'intégration et à la transition des activités de RSA et à accélérer la mise en œuvre de sa stratégie. »

Les personnes suivantes formeront le comité des opérations d'Intact Corporation financière :

Scott Egan , chef de la direction, Royaume-Uni et international

, chef de la direction, Royaume-Uni et international Louis Gagnon , chef de la direction, Canada

, chef de la direction, T. Michael Miller , chef de la direction, Solutions spécialisées

, chef de la direction, Solutions spécialisées Patrick Barbeau , premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation

, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation Ken Anderson , premier vice-président exécutif, Développement organisationnel et relations avec les investisseurs

, premier vice-président exécutif, Développement organisationnel et relations avec les investisseurs Frédéric Cotnoir, premier vice-président exécutif et chef des affaires juridiques

Anne Fortin , première vice-présidente exécutive, Distribution directe et chef du marketing et des communications (relève de Louis Gagnon )

, première vice-présidente exécutive, Distribution directe et chef du marketing et des communications Darren Godfrey , premier vice-président exécutif, Solutions spécialisées (relève de T. Michael Miller )

, premier vice-président exécutif, Solutions spécialisées Charlotte Jones , chef des finances, Royaume-Uni et international. Charlotte supervisera les opérations en Scandinavie et agira également à titre de coresponsable de l'intégration (relève de Scott Egan ).

, chef des finances, Royaume-Uni et international. Charlotte supervisera les opérations en Scandinavie et agira également à titre de coresponsable de l'intégration Louis Marcotte , premier vice-président exécutif et chef des finances

, premier vice-président exécutif et chef des finances Benoit Morissette , premier vice-président exécutif, chef de la gestion des risques et de l'actuariat

, premier vice-président exécutif, chef de la gestion des risques et de l'actuariat Werner Muehlemann , premier vice-président exécutif et directeur général, Intact Gestion de placements inc.

, premier vice-président exécutif et directeur général, Intact Gestion de placements inc. Carla Smith , première vice-présidente exécutive et chef des ressources humaines, de la stratégie et du climat. Elle agira également à titre de coresponsable de l'intégration.

Ces personnes relèveront de Charles Brindamour à moins d'indication contraire.

Notes à l'intention des journalistes :

Le 11 mai 2021, Intact a annoncé qu'elle avait obtenu tout le financement nécessaire et toutes les approbations requises des autorités de réglementation financière et des autorités antitrust pour l'acquisition de RSA Insurance Group PLC.

La Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles, à Londres, doit maintenant officiellement approuver la transaction lors d'une audience prévue pour le 25 mai 2021. Une fois l'acquisition approuvée, la clôture devrait avoir lieu le 1 er juin 2021.

juin 2021. Intact a déjà annoncé que Scott Egan demeurera chef de la direction des opérations britanniques et internationales de RSA après la clôture de la transaction et que Patrick Barbeau agira à titre de premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation à compter du 31 mai 2021.

demeurera chef de la direction des opérations britanniques et internationales de RSA après la clôture de la transaction et que agira à titre de premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation à compter du 31 mai 2021. Charlotte Jones et Carla Smith seront toutes deux coresponsables de l'intégration à la clôture de la transaction.

