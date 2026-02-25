Le Canada remporte 5 médailles d'or, 7 d'argent et 9 de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 2026.

Les athlètes William Dandjinou, Ella Shelton et Laurie Blouin commandités par Intact ont brillé par leur performance.

Les athlètes de Patinage de vitesse Canada remportent 10 des 21 médailles pour le Canada, dont 2 d'or.

TORONTO, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Intact Assurance félicite les athlètes d'Équipe Canada pour leurs performances aux Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, remportant un total de 5 médailles d'or, 7 d'argent et 9 de bronze. Au-delà des résultats, ces performances illustrent l'excellence, la résilience et l'esprit d'équipe qui inspirent les collectivités partout au Canada et dans le monde.

Les athlètes canadiens, dont ceux commandités par Intact Assurance comme William Dandjinou, Ella Shelton et Laurie Blouin, ont tenu les amateurs canadiens en haleine pendant toute la durée des Jeux olympiques. Ella a remporté une médaille d'argent aux côtés de l'équipe canadienne féminine de hockey, tandis que William Dandjinou a gagné une médaille d'argent aux côtés de ses coéquipiers des équipes canadiennes de patinage de vitesse.

« Les performances olympiques de nos athlètes témoignent du travail d'équipe, de la persévérance et de l'excellence dont ils font preuve. Intact Assurance est fière de soutenir Équipe Canada et d'aider les athlètes canadiens à poursuivre leurs rêves olympiques et à laisser leur marque », affirme Imen Zitouni, première vice-présidente et chef du marketing d'Intact Corporation financière.

Intact Assurance appuie Patinage de vitesse Canada depuis plus de 20 ans. Encore une fois, les équipes canadiennes de patinage de vitesse rapportent au Canada le plus grand nombre de médailles avec un total de 10, dont 2 d'or.

Depuis près de 20 ans, Intact soutient le sport canadien à tous les niveaux. La société est un partenaire de longue date de Patinage de vitesse Canada et appuie des athlètes du niveau amateur jusqu'à l'équipe nationale, en plus d'être le partenaire nominatif du Centre de glaces Intact Assurance à Québec, ainsi qu'un fier commanditaire des Canadiens de Montréal depuis 2011.

à Québec, ainsi qu'un fier commanditaire des Canadiens de Montréal depuis 2011. Intact a aussi joué un rôle clé dans le lancement de nouvelles ligues professionnelles en tant que partenaire fondateur de la Super Ligue du Nord, la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada, et de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Intact est le commanditaire officiel de l'athlète en courte piste de Patinage de vitesse Canada William Dandjinou, de la joueuse de hockey sur glace Ella Shelton et de la planchiste Laurie Blouin.

Intact Assurance a signé un partenariat pluriannuel avec le COC qui a débuté avec les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina (2026) et inclut les Jeux olympiques d'été de Los Angeles (2028).

Intact Corporation Financière (TSX) : Intact Corporation Financière (TSX) : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars. Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

