Insum intègre le groupe Talan - Deux entreprises reconnues pour leurs solutions technologiques et leurs approches novatrices unissent leurs forces

Ainsi, Talan fait l'acquisition d'Insum. Les dirigeants de l'entreprise québécoise intégreront des fonctions stratégiques au sein du groupe Talan et ses actionnaires principaux y détiendront une participation. Dans le cadre de cette opération, l'entité et la marque Insum seront conservées, et l'équipe en place continuera de faire grandir l'entreprise et de livrer les meilleures solutions avec excellence. Insum prévoit d'ailleurs plusieurs embauches pour soutenir la croissance et les nouveaux projets.

Cette opération de croissance externe permet à Talan de renforcer significativement sa position en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, dans le cadre de son plan « Ambition 2024 » afin de répondre aux besoins croissants d'innovation et de transformation digitale des grands groupes et des acteurs publics.

« Nous sommes très heureux qu'Insum rejoigne l'aventure Talan. Ce projet s'inscrit dans notre plan « Ambition 2024 » dans lequel nous avons de grandes ambitions de développement en France comme à l'international. Insum dispose d'expertises de haut niveau, complémentaires à celles de Talan, qui permettront d'enrichir nos offres grâce aux solutions Oracle. Par ailleurs, la centaine de collaborateurs d'Insum pourra compter sur l'appui des expertises du groupe Talan pour mener à bien leurs projets et s'épanouir dans leur trajectoire professionnelle » indique Mehdi Houas, président du groupe Talan.

Des valeurs communes bien ancrées

Cette nouvelle étape est la concrétisation de la confiance mutuelle existante entre les deux groupes. Animés par ce même désir de transformer durablement les organisations grâce au pouvoir de l'innovation et de la technologie, Talan et Insum croient au potentiel de ce projet d'acquisition.

« Cette alliance avec le groupe Talan vient renforcer notre position de leader mondial Oracle APEX. En combinant nos expertises complémentaires, nous pourrons élargir notre terrain de jeux et bonifier notre accompagnement auprès des clients actuels et futurs. Ce rapprochement va nous permettre de disposer de la force de frappe d'un grand groupe qui compte près de 4000 collaborateurs dans le monde. Ensemble, nous pourrons réaliser des projets d'envergure, variés, et ce, partout dans le monde. Nous sommes heureux de pouvoir nous donner les moyens de profiter du potentiel incroyable que représente le secteur de l'infonuagique et du low-code, qui connaîtra une croissance fulgurante au cours des prochaines années », ont déclaré Michel St-Amour et Francis Mignault, cofondateurs, respectivement PDG et Vice-président exécutif d'Insum.

En effet, le marché des solutions Oracle, et plus précisément de la solution APEX, est en très forte croissance et constitue un axe stratégique pour la création de valeur dans les entreprises. Oracle Application Express (APEX) est une plateforme de développement low-code qui permet de construire des applications d'entreprise évolutives et sécurisées dotées de fonctionnalités de premier ordre et pouvant être déployées partout dans le monde.

À propos d'Insum

Insum développe des solutions applicatives novatrices hautement spécialisées à l'aide d'Oracle Application Express (APEX), un outil de développement rapide d'applications, inclus avec la base de données Oracle. Avec des bureaux au Canada, aux États-Unis et au Pérou, Insum est aujourd'hui la plus importante firme-conseil spécialisée Oracle APEX. Son équipe d'experts reconnus à l'échelle internationale développe des solutions applicatives sur mesure pour répondre aux besoins de sa vaste clientèle composée d'entreprises des secteurs privé et public, notamment des institutions financières et gouvernementales et des établissements d'enseignement supérieur ainsi que de nombreuses compagnies faisant partie du Fortune 500.

À propos de Talan

Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d'innovation en France et à l'international. Présent sur cinq continents, le groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2021 pour plus de 4000 consultant·e·s et vise à dépasser la barre du milliard d'€ de CA à horizon 2024. Le groupe met l'innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux mutations technologiques des grands groupes, comme le Big Data, l'IoT, la Blockchain et l'Intelligence Artificielle. Présent dans les événements incontournables du secteur, comme Viva Technology, Talan prend régulièrement la parole sur les enjeux de ces technologies révolutionnaires aux côtés d'acteurs majeurs du secteur et de parlementaires (Syntec Numérique, Forum de l'intelligence artificielle, French Fab Tour, Forum de Giverny…).

Demande média :

Véronique Arsenault, présidente, Exponentiel Conseil,

514-238-6836, [email protected]

SOURCE Exponentiel conseil