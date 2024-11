MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Talan, un groupe international spécialisé dans le conseil et l'expertise technologique, est heureux d'annoncer l'acquisition de Thinkmax Consulting Inc., un partenaire de premier plan dans l'implantation de Microsoft Dynamics 365. Thinkmax se spécialise dans les solutions de finance, de chaîne d'approvisionnement, d'engagement client et de commerce électronique.

Les opérations de Thinkmax seront intégrées à celles de Talan Amériques sous la marque Talan. Cette acquisition stratégique permettra aux deux entreprises d'améliorer leur service à la clientèle en misant sur leur expertise respective et sur les meilleures pratiques du secteur, tout en accélérant leurs plans de croissance à long terme et en ouvrant de nouvelles possibilités d'expansion.

Cette alliance permettra à Talan d'élargir son offre de services en conseil, données et intelligence artificielle, et ainsi de générer de nouvelles sources de revenus, stimuler l'innovation et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités.

« Nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera et stabilisera considérablement nos opérations de base, en plus de positionner Talan comme un acteur clé dans le déploiement de la technologie Microsoft Dynamics 365 et servir de base solide pour propulser notre croissance », a déclaré Hélène Kyriakakis, PDG de Talan Amériques. « L'ajout des capacités de Microsoft Dynamics 365 enrichit notre offre de services et améliore notre capacité à offrir des solutions ERP de premier plan au bénéfice de nos clients. »

Cette acquisition marque le premier investissement majeur de Talan au Canada depuis l'acquisition de Createch en 2022, qui avait jeté les bases de l'expansion nord-américaine du groupe.

« La décision de Talan d'acquérir un partenaire canadien de premier plan pour l'implantation de Microsoft Dynamics 365 reflète notre confiance envers l'écosystème logiciel national,» a ajouté Mme Kyriakakis. « Nous sommes déterminés à investir et à croître dans les marchés desservis par Thinkmax, en créant davantage d'opportunités qui soutiendront notre réussite à long terme. »

« L'acquisition de Thinkmax marque une étape clé pour Talan dans l'expansion de notre présence en Amérique du Nord, » a déclaré Mehdi Houas, président et fondateur du Groupe Talan. « La réputation de Thinkmax, fondée sur des capacités de livraison solides et éprouvées, en fait un ajout idéal à notre portefeuille. »

L'engagement de Thinkmax envers une croissance soutenue et un service client exceptionnel assurera une continuité opérationnelle stable. Le processus d'intégration se déroulera de manière fluide et harmonieuse, les deux entreprises partageant une culture d'entreprise semblable, une expertise commune et des philosophies d'affaires convergentes.

« En rejoignant Talan, Thinkmax accède à la portée requise pour mieux servir nos clients avec des technologies de transformation comme l'intelligence artificielle, ce qui renforce notre compétitivité et stimule notre capacité d'innovation, » a affirmé Marc Belliveau, président de Thinkmax. « L'identité de Talan, axée sur le conseil d'affaires et l'offre de solutions technologiques de pointe, est en phase avec notre approche et nos valeurs. Intégrer Talan nous permet aujourd'hui d'accéder à des ressources supplémentaires et à des capacités élargies pour poursuivre notre mission d'aider nos clients à réaliser leurs ambitions grâce à des technologies de pointe. »

L'équipe d'Oaklins au Canada a joué un rôle clé en identifiant Thinkmax comme un partenaire stratégique pour Talan et a accompagné Talan à chaque étape de cette transaction. À Montréal, MNP Financement d'entreprises a réalisé la vérification financière pour le compte de Talan. Financement Corporatif KPMG Inc. a agi en tant que conseiller financier auprès des actionnaires de Services Conseils Thinkmax.

À propos de Talan

Talan est un groupe international de conseil et d'expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation à l'international.

Présent sur cinq continents, dans 18 pays, le Groupe, certifié Great Place To Work, qui comptera plus de 7000 collaborateurs fin 2024, ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros cette même année et de dépasser la barre du milliard d'euros à horizon 2025.

Doté d'un centre de recherche et d'innovation, Talan met l'innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines des mutations technologiques telles que l'Intelligence Artificielle, la Data Intelligence, la Blockchain, pour servir la croissance des grands groupes et des PME dans une démarche engagée et responsable.

En plaçant la Positive Innovation au cœur de sa stratégie, le Groupe Talan est convaincu que c'est en étant au service de l'humain que la technologie démultiplie son potentiel pour la société. www.talan.com

À propos de Thinkmax

Thinkmax tire parti d'une expertise technique et sectorielle d'avant-garde ainsi que de technologies de pointe pour mettre en œuvre des solutions efficaces, innovantes et enrichies par de l'IA, afin de simplifier les processus commerciaux, unifier les expériences numériques et accélérer les changements transformateurs. Avec des bureaux au Canada et aux États-Unis, et des partenaires et clients de renommée mondiale, Thinkmax s'appuie sur une approche centrée sur l'humain et une méthodologie éprouvée pour bâtir des solutions et des relations clients durables assurant un succès continu.

SOURCE Talan

Contact presse : Manuel MAGINI, Vice-président Marketing, Tel: + 1 (438) 221-2242. [email protected]