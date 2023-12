Institutions muséales - Près de 5,8 M$ pour soutenir 21 institutions muséales agréées

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que le gouvernement du Québec octroie une somme de 5 768 901 $ à 21 institutions muséales agréées, situées dans toutes les régions du Québec, pour des projets dans le cadre du programme Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes.

Le programme vise la réalisation ou le renouvellement, partiel ou total, d'expositions permanentes ou la réalisation d'expositions itinérantes des institutions muséales agréées, et cherche à assurer la réalisation d'activités muséologiques complémentaires. Il contribue à la consolidation et au développement de la culture et des communications et vise à appuyer les institutions muséales dans l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d'action.

Citation

« Les institutions muséales mettent en valeur notre culture à travers de fabuleuses collections ainsi que des expositions inédites et invitent les citoyennes et citoyens à découvrir l'art et le patrimoine sous toutes ses formes de même qu'à s'en enrichir. Nous sommes fiers de soutenir nos institutions muséales québécoises dans l'accomplissement de leur mission et la valorisation de leurs expositions. Les Québécoises et les Québécois sont conviés à visiter nos institutions muséales et leurs nouvelles expositions partout au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le programme Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes est lié au volet 4 du Fonds du patrimoine culturel québécois.

Après une première analyse régionale portant sur des critères spécifiques, les projets ont été analysés par un comité national.

Les 21 projets ont été choisis en fonction des notes obtenues selon les critères généraux de la norme et d'une répartition entre les régions. Les projets qui n'ont jamais été soutenus dans le cadre de ce programme ont également été priorisés, comme cela est stipulé dans la norme.

Ce programme vise à : renouveler ou bonifier la qualité de l'offre muséale au Québec en soutenant la conservation et la mise en valeur des éléments du patrimoine; augmenter l'accès aux collections sur l'ensemble du territoire; mettre à niveau technologiquement les expositions permanentes; développer la dimension éducative des expositions; favoriser la circulation des œuvres des institutions muséales du Québec grâce aux expositions itinérantes; accroître la vitalité régionale autour des institutions muséales.



Lien connexe

Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes

