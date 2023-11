Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel - Les membres du SPGQ ont voté majoritairement en faveur de la grève

QUÉBEC, le 11 nov. 2023 /CNW/ - C'est un message fort que le personnel professionnel de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, membre du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a envoyé à l'employeur en votant à 93 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée.

« Nous remercions les membres pour leur soutien et leur confiance, indique le comité de négociation. Ce mandat nous permettra d'augmenter notre rapport de force vis-à-vis de l'employeur. Ce dernier doit maintenant comprendre le message et faire des offres équitables et respectueuses de l'expertise de nos membres. Les offres salariales ridicules et insultantes, c'est assez! »

Discuter de façon constructive pour en arriver rapidement à une entente sans avoir recours à la grève demeure la priorité du comité de négociation. La grève est un moyen de dernier recours. « Nos membres ont démontré aujourd'hui qu'ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout si l'employeur les y oblige et nous ferons tout en notre pouvoir afin d'obtenir les conditions de travail qu'ils méritent », conclut le comité de négociation.

Le personnel professionnel de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel joue un rôle essentiel pour la sécurité publique du Québec. Les membres du SPGQ occupent les emplois suivants : agent ou agente d'approvisionnement, agent ou agente de la gestion financière, spécialiste en procédés administratifs, conseillère ou conseiller en bâtiment, analyste en informatique, diététiste-nutritionniste, éducatrice ou éducateur physique, kinésiologue, ergothérapeute, agente ou agent d'information, thérapeute par l'art, spécialiste en activités clinique, criminologue, psychologue, travailleuse sociale ou travailleur social, intervenante ou intervenant en soins spirituels, agent ou agente en relations humaines, agent ou agente de planification de programme et de recherche ainsi que psychoéducateur ou psychoéducatrice.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 33 600 spécialistes, dont environ 25 000 dans la fonction publique, 5 825 à Revenu Québec et 2 800 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

