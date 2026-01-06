Instances de l'UMQ : Nomination des présidences

MONTRÉAL, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) annonce la nomination des présidentes et présidents de ses commissions et comités politiques. Ces instances jouent un rôle central dans l'élaboration des positions et des interventions publiques de l'Union.

Commissions permanentes

Organisées autour des grandes compétences du milieu municipal, elles permettent aux municipalités membres de se regrouper selon les enjeux qui les concernent et de contribuer activement aux travaux de l'UMQ, notamment aux prises de position et aux représentations publiques.

Nouvelles nominations

Commission de la sécurité publique

• Mme Geneviève Dubois, 1re vice‑présidente de l'UMQ et mairesse de Nicolet

Commission de l'innovation et de la transformation numérique

• M. Xavier‑Antoine Lalande, maire de Saint‑Colomban

Commission de l'environnement et des changements climatiques

• Mme Maud Allaire, mairesse de Contrecœur

Commission sur l'immigration

• M. Marc‑Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

Commission Femmes et gouvernance

• Mme Julie Bourdon, 2e vice‑présidente de l'UMQ et mairesse de Granby

Nominations reconduites

Commission de l'aménagement et des transports (co‑présidence)

• M. Normand Dyotte, maire de Candiac

• M. Joé Deslauriers, trésorier de l'UMQ et maire de Saint‑Donat

Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire

• M. Christian Ouellette, maire de Delson

Commission des Assises annuelles 2026 (co‑présidence)

• Mme Doreen Assaad, mairesse de Brossard

• M. François Robillard, maire de Sainte‑Marthe‑sur‑le‑Lac

Commission des jeunes élues et élus

• Mme Laure Letarte‑Lavoie, conseillère municipale de Sherbrooke

Commission des MRC

• M. Daniel Côté, maire de Gaspé

Commission sur le développement économique (co‑présidence)

• M. Denis Martin, maire de Deux‑Montagnes

• Mme Liza Poulin, mairesse de Blainville

Comités politiques

Les travaux des comités politiques de l'UMQ se consacrent à des enjeux ciblés ou à des mandats ponctuels.

Nouvelles nominations

Comité sur la forêt

• M. Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Comité sur les réalités autochtones

• M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche

Nominations reconduites

Comité sur l'habitation

• Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Comité sur l'itinérance

• M. Bruno Marchand, maire de Québec

Comité sur la fiscalité

• M. Guy Caron, maire de Rimouski

Comité sur la production d'énergies renouvelables

• Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Comité sur le transport aérien

• M. Daniel Côté, maire de Gaspé

Comité maritime

• Mme Catherine Vallières‑Roland, conseillère municipale de Québec

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec ; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]