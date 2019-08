Installation d'un nouveau radar météo de calibre mondial à Bethune en Saskatchewan

REGINA, le 28 août 2019 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les Canadiens font face à tous les types de conditions météorologiques. Pour eux, consulter des prévisions météorologiques fiables en temps voulu fait partie de leur quotidien. En modernisant son réseau national de radars météorologiques, le gouvernement du Canada fait en sorte que les Canadiens aient accès à des prévisions météorologiques plus fiables plus rapidement.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé l'installation d'un nouveau radar météorologique de calibre mondial à Bethune, en Saskatchewan. Ce radar devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de septembre, une fois la période d'essai terminée avec succès.

Grâce aux nouveaux radars comme celui-ci, les Canadiens recevront des avertissements météorologiques de plus grande qualité plus rapidement. Les collectivités et les exploitations agricoles de la région de Regina auront accès à des renseignements météorologiques plus fiables qui les aideront à réaliser leur planification et à s'adapter aux changements climatiques pendant la prochaine saison de végétation.

Les radars météorologiques sont les principaux outils utilisés par les météorologues pour prévoir les phénomènes météorologiques violents à court terme associés aux orages, aux tornades, aux tempêtes de verglas et aux blizzards. Dotés de technologies de pointe et d'une plus grande portée de détection des tornades, les nouveaux radars fourniront des mises à jour plus fréquentes et donneront aux Canadiens plus de temps pour se mettre à l'abri.

Citations

« Notre gouvernement est résolu à veiller à ce que les Canadiens disposent d'un système de prévisions météorologiques sur lequel ils peuvent compter. Ces nouveaux radars modernes joueront un rôle essentiel pour assurer la sécurité publique en fournissant aux organismes de gestion des urgences des renseignements exacts et opportuns sur les phénomènes météorologiques violents afin qu'ils puissent prendre les décisions appropriées pour protéger la vie des Canadiens. »

- Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Faits en bref

En février 2017, le gouvernement a annoncé un investissement de 83 millions de dollars pour l'achat de 20 nouveaux radars dotés des toutes dernières technologies.

Le radar météorologique de Bethune est le sixième nouveau radar météorologique au Canada à être installé dans le cadre du Programme canadien de remplacement des radars météorologiques, un programme d'infrastructure de sept ans visant à remplacer les radars vieillissants par des systèmes modernes.

est le sixième nouveau radar météorologique au à être installé dans le cadre du Programme canadien de remplacement des radars météorologiques, un programme d'infrastructure de sept ans visant à remplacer les radars vieillissants par des systèmes modernes. Le premier nouveau radar a été installé à Radisson , en Saskatchewan , à l'automne 2017, les autres étant remplacés successivement sur une période de sept ans.

, en , à l'automne 2017, les autres étant remplacés successivement sur une période de sept ans. Le contrat concernant la modernisation des radars contenait également des options pour remplacer tous les radars restants dans le réseau canadien de radars météorologiques d'ici le 31 mars 2023. Jusqu'à présent, le gouvernement a ajouté six nouveaux radars, soit 26 nouveaux radars au total et un investissement global de 107 millions de dollars.

