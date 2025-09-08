BERLIN, 8 septembre 2025 /CNW/ - TCL, un leader mondial de l'électronique grand public et la première marque mondiale de téléviseurs à mini DEL et à écran de très grande taille[1], a présenté un spectacle inspirant au salon IFA 2025 sous le thème « Inspirez la grandeur ». Qu'il s'agisse d'écrans audiovisuels de pointe, d'appareils électroménagers alimentés par l'IA ou d'appareils mobiles connectés intelligents, ou du lancement mondial du TCL NXTHOMETM et d'une série d'innovations durables, l'exposition a mis en valeur les efforts de TCL pour améliorer la vie quotidienne grâce à des produits novateurs, un design tendance et haut de gamme, et des expériences vibrantes.

Mettant en vedette une conception sur le thème du sport qui a suscité une ambiance athlétique au salon IFA 2025, ainsi que les dernières innovations technologiques de la marque, l'exposition a également souligné l'engagement de TCL à connecter les auditoires du monde entier grâce au pouvoir transformateur de la technologie, et à améliorer les expériences sportives pour les amateurs et les athlètes en combinant l'innovation et la passion pour inspirer la grandeur sur le terrain et à l'extérieur.

Des écrans audiovisuels novateurs offrent un divertissement immersif à chaque téléspectateur

L'un des faits saillants a été le modèle phare de 2025 de TCL, le téléviseur C9K Premium QD-Mini LED. Avec son panneau CrystalGlow WHVA, sa conception Virtual ZeroBorder, sa technologie QLED avancée et son audio de Bang & Olufsen, le C9K combine l'ingénierie d'affichage révolutionnaire, la conception immersive et l'audio haut de gamme en un seul chef-d'œuvre, offrant une immersion de première ligne pour une expérience de visionnement de jeux inégalée.

Depuis le lancement du premier téléviseur QD-Mini LED au monde en 2019, TCL a continué de renforcer son leadership en matière de technologie d'affichage grâce à sa technologie QD-Mini LED en évolution. Combinant un rétroéclairage Mini LED précis et la technologie QLED de pointe au monde, cette innovation offre un contraste de classe OLED et une large gamme de couleurs, ainsi qu'une luminosité maximale plus élevée, une durée de vie plus longue et une meilleure valeur, en particulier dans les téléviseurs de très grande taille, tout en utilisant un faible rétroéclairage énergétique et des panneaux à haut rendement pour une empreinte environnementale moindre.

Au-delà des téléviseurs, TCL a également introduit sa technologie QD-Mini LED dans un écran de grande taille pour la première fois au salon IFA avec le 57R94 Dual 4K, offrant des éléments visuels immersifs pour les jeux vidéo et une productivité multifenêtres.

En audio, TCL a également présenté d'autres expériences novatrices en collaboration avec Dolby. TCL a présenté le nouveau haut-parleur sans fil à son libre Z100. Lorsqu'ils sont jumelés à des téléviseurs TCL qui prennent en charge Dolby Atmos FlexConnect, les utilisateurs peuvent choisir la façon dont ils veulent organiser leurs haut-parleurs, ce qui offre liberté et flexibilité pour des expériences de cinéma maison immersives incroyables. TCL a également annoncé que la prochaine génération de téléviseurs Dolby Vision, Dolby Vision 2, devrait bientôt arriver sur les téléviseurs TCL pour améliorer davantage l'expérience de visionnement.

La vie intelligente alimentée par l'IA redéfinit les moments des jours de jeu à la maison

Le portefeuille de TCL au salon IFA 2025 était soutenu par l'IA de l'entreprise centrée sur l'humain, basée sur la plateforme Turing d'Eagle Lab, qui permet des expériences plus intelligentes et plus personnalisées sur les téléviseurs, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver, les téléphones intelligents et plus encore.

Le climatiseur TCL FreshIN 3.0 est doté des fonctions AI Health, Voice Control et AI Energy Saving, offrant un air frais ultra-silencieux avec la purification QuadruPuri, tandis que VoxIN, BreezeIN et SaveIN AI améliorent la commodité, le confort et l'efficacité énergétique. Dans la cuisine, le réfrigérateur intégré gratuit avec technologie T-Fresh assure un environnement hygiénique pour la nourriture et un accès rapide à des collations et à des boissons fraîches à déguster à la mi-temps. La laveuse et sécheuse de la série SuperDrum avec connectivité Wi-Fi intelligente permet aux utilisateurs de gérer la lessive à distance, tandis que la technologie Auto Dose distribue automatiquement la quantité parfaite de détergent.

Sur les appareils mobiles, le nouveau TCL NXTPAPER 60 Ultra est équipé de la dernière technologie NXTPAPER 4.0 et d'un écran de lumière naturelle de 7,2 pouces, offrant l'expérience de téléphone intelligent la plus complète à ce jour pour le confort oculaire. La tablette NXTPAPER 11 Plus étend ce même niveau de confort à un écran plus grand avec des fonctions d'IA intégrées comme Writing Assist et Text Assist pour améliorer la productivité des études, du travail et de la vie quotidienne.

TCL AiMe, le premier robot compagnon modulaire alimenté par l'IA au monde, a ajouté la camaraderie à de multiples scénarios. En participant au salon pour la première fois en Europe, TCL AiMe allie des expressions réalistes, l'IA interactive et des caractéristiques de vie intelligente pour transformer les moments de la vie quotidienne en occasions d'imaginer, de jouer et de tisser des liens.

Parmi les autres produits notables, on peut citer : RayNeo X3 Pro, les plus petites lunettes de réalité augmentée tout en couleur au monde, dotées de la technologie MicroLED, offrant une traduction en temps réel, une interaction avec l'IA, une navigation spatiale et un paiement intelligent; la montre intelligente TCL MOVETIME MT48 pour enfants, améliorée par la sécurité; le projecteur portable TCL PlayCube; la serrure intelligente TCL D2R Max 3D Face & Palm Vein Retrofit; et une solution d'écosystème fluide « homme-voiture-maison ».

Des expériences vibrantes animées par l'esprit olympique

En tant que partenaire olympique mondial, TCL a apporté l'enthousiasme des Jeux olympiques d'hiver au salon IFA 2025 avec une série d'expériences interactives inspirées des prochains Jeux Milano Cortina 2026. Parmi celles-ci, mentionnons une zone consacrée aux Jeux olympiques d'hiver mettant en vedette les mascottes Milo et Tina, qui a constitué une étape mémorable pour les visiteurs de l'IFA. Pour ajouter à l'enthousiasme, TCL a également mis en avant Team TCL, un programme de soutien spécialisé pour la participation de TCL aux Jeux olympiques.

Le lancement mondial du TCL NXTHOMETM introduit l'art haut de gamme dans la vie quotidienne

Le TCL NXTHOMETM a fait ses débuts mondiaux au salon IFA 2025. Façonné par la vision de TCLArt d'inspirer les artistes de demain, le TCL NXTHOMETM allie des solutions de maison intelligente et des appareils électroménagers de style de vie, avec des collaborations haut de gamme de partenaires mondiaux comme Audio by Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 et Alcantara.

De la fraîcheur intelligente dans la cuisine à la vie artistique dans le salon, en passant par le son cinématographique dans le cinéma maison, l'énergie créative dans la zone de jeu et la relaxation reposante dans la chambre à coucher, le TCL NXTHOMETM redéfinit la vie moderne où l'innovation rencontre l'art.

Le développement durable grâce à l'innovation verte

Cette année, TCL a également montré comment elle fait progresser la durabilité pratique dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Les solutions d'énergie domestique TCL SunPower intègrent des panneaux solaires, un système de stockage sur batteries, un chargeur de VE, un contrôleur d'énergie et une thermopompe dans un système intelligent géré par application qui permet aux foyers de stocker de l'énergie à faible coût pour plus tard, tandis que les nouveaux panneaux solaires de TCL offrent une production constante et durable.

Le tout nouveau produit pour le salon IFA 2025 était le TCL ECORA™, un matériau durable révolutionnaire développé conjointement avec Chris Lefteri Design. Fait de céramique de porcelaine recyclée provenant de Jingdezhen, le berceau de la porcelaine chinoise, le TCL ECORA™ transforme les déchets de céramique en agents de remplissage en plastique haute performance offrant une durabilité améliorée et une réduction des émissions de carbone tout en intégrant un savoir-faire artisanal centenaire à la conception moderne.

Des écrans sans bordures qui effacent la frontière entre le spectateur et le spectacle, aux technologies d'IA personnalisées et aux systèmes énergétiques qui conservent discrètement l'énergie en arrière-plan, le portefeuille IFA 2025 de TCL tire parti de l'innovation de classe mondiale pour améliorer la façon dont nous faisons l'expérience du sport et du divertissement à la maison et au-delà.

[1] « de très grande taille » désigne des téléviseurs de 85 po et plus

