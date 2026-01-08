LAS VEGAS, le 8 janv. 2026 /CNW/ - TCL, chef de file mondial de l'électronique grand public et première marque mondiale de téléviseurs Mini LED et extra-larges, dévoile aujourd'hui au CES 2026 une nouvelle génération de percées technologiques visuelles et de produits alimentés par l'IA. Cette année, TCL présente une série de panneaux d'affichage, de technologies d'affichage et de produits inédits dans le monde, ainsi qu'une gamme complète d'appareils intelligents conçus pour rehausser la vie connectée, le divertissement immersif et la productivité.

Un aperçu de l'avenir des écrans

TCL continue de repousser les limites des technologies d'affichage sur l'ensemble des formats d'écran, des plus grands aux plus petits. À l'occasion de sa présentation au CES 2026, TCL marque le lancement mondial de sa technologie SQD-Mini LED, qui constitue un bond révolutionnaire en matière de performances de la technologie Mini LED. En transformant la zone de gradation locale des Mini LED classiques en une série de gradation précise, elle permet un contrôle précis de la lumière sur l'ensemble de l'écran et offre des performances exceptionnelles aussi bien dans les zones claires que dans les ombres. Elle intègre également la technologie Super QLED de pointe de TCL et un panneau de filtre couleur ultra, offrant une durée de vie plus longue, une meilleure performance de couleur et une luminosité de pointe plus élevée. En outre, elle offre une large gamme de couleurs plus stable, un contrôle de la lumière plus précis et une apparence plus raffinée.

L'entreprise a également présenté le premier téléviseur au monde alimenté par la technologie SQD-Mini LED - le TCL X11L. Le téléviseur atteint jusqu'à 100 % de la gamme de couleurs BT.2020 sur toute la surface de l'écran et est doté du panneau WHVA 2.0 Ultra de CSOT pour une meilleure performance des couleurs, un contraste natif plus élevé et une qualité d'image plus nette. Offrant jusqu'à 20 736 zones de gradation précises et jusqu'à 10 000 nits, le contenu HDR apparaît éclatant et réaliste sur ce téléviseur. Le X11L se démarque également par son design épuré, près de 2 cm plus mince et pratiquement sans bordure. Il comprend également un système audio Bang & Olufsen, offrant une expérience sonore haut de gamme.

Les collaborations de TCL avec l'intégration Gemini pour Google TV et Dolby Vision 2 apportent des améliorations intéressantes aux expériences d'affichage au CES 2026. S'appuyant sur le lancement l'an dernier de la première Google TV « Always On » avec Gemini, les modèles de cette année ajouteront des façons encore plus intuitives d'interagir avec votre téléviseur, y compris une recherche améliorée sur Google Photos, de nouvelles fonctionnalités créatives avec Nano Banana et Veo, et plus encore. TCL a également fait la démonstration de Dolby Vision 2, la nouvelle génération de Dolby Vision, conçue pour offrir des expériences visuelles exceptionnelles grâce à l'intelligence de contenu, au niveau de détail cinématographique et à la prise en compte de l'environnement de visionnement. Dolby Vision 2 devrait être déployé sur les gammes de téléviseurs X et C de TCL en 2026 via des mises à jour à distance.

En matière de technologie de confort visuel, le téléphone intelligent TCL NXTPAPER 70 Pro, propulsé par NXTPAPER 4.0, offre un confort visuel tout au long de la journée, dans tous les scénarios d'utilisation, afin de réduire la fatigue oculaire dans l'environnement numérique effréné d'aujourd'hui. Sa clé NXTPAPER dédiée permet une commutation transparente entre trois modes de visualisation distincts. En élargissant son écosystème dédié au confort visuel, la tablette TCL Note A1 NXTPAPER eNote intègre des outils de productivité basés sur l'IA et offre une expérience de lecture et d'écriture de type papier, idéale pour les utilisateurs à la recherche d'un espace de travail numérique plus ciblé et efficace. En plus d'écrans commerciaux et d'écrans haute performance, TCL dévoile également les RayNeo Air 4 Pro, les premières lunettes RA HDR10 au monde, qui redéfinissent le visionnement portable grâce à une technologie d'affichage évoluée offrant une clarté et un confort exceptionnels, tant pour le travail que pour le divertissement.

Propulser la prochaine ère du mode de vie intelligent

Au-delà de la technologie d'affichage, TCL présente une vaste gamme de solutions pour la maison intelligente alimentées par l'IA, conçues pour apporter une plus grande intelligence à la vie quotidienne. Il s'agit du climatiseur TCL FreshIN 3.0, du réfrigérateur GeniusFresh, de la série de laveuses et de sécheuses AmeraClassic et de la laveuse-sécheuse combinée TCL AI SuperDrum. De plus, les serrures intelligentes TCL offrent une sécurité biométrique avancée, un accès guidé par l'IA et un contrôle transparent de la maison intelligente, tandis que les solutions énergétiques pour la maison intelligente de TCL offrent un écosystème énergétique intégré et axé sur l'IA aux ménages modernes, permettant un contrôle complet de la conversion de l'énergie, des batteries et de la gestion de l'énergie pour réduire les coûts énergétiques, améliorer l'efficacité et soutenir un mode de vie à faibles émissions de carbone.

Dans le domaine du divertissement, TCL tire parti de l'IA pour améliorer la qualité de l'image et du son, permettre des interactions plus intelligentes et améliorer la génération de contenu. Le projecteur PlayCube offre une vision cinématographique dans n'importe quel environnement, tandis que le TCL AiMe, premier robot compagnon IA modulaire au monde, introduit une interaction réaliste et adaptative qui apporte une touche humaine au mode de vie intelligent.

En matière de mobilité et de productivité, TCL étend l'intelligence sur les smartphones, les tablettes eNote, etc. La solution inter-scénarios Humain - Véhicule - Maison de TCL permet une intégration transparente entre les écosystèmes du véhicule et de la maison. Le TCL 5G Mobile WiFi P50, doté du premier Wifi mobile 5G à ondes millimétriques de l'industrie avec charge rapide et sans fil, offre une expérience de connectivité ultra pratique aux utilisateurs en déplacement.

Des partenariats avant-gardistes qui façonnent la maison de demain

Au CES 2026, TCL redéfinit également l'avenir du design résidentiel avec TCL NXTHOME™, qui réunit des solutions de maison intelligente, des appareils domestiques de style de vie et des collaborations haut de gamme avec des marques comme Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio et Alcantara. Également dans la maison, TCL ECORA™, développé en collaboration avec Chris Lefteri Design, est un nouveau matériau durable fait de céramique de porcelaine recyclée qui combine une technologie haute performance et une conception écologique.

L'engagement de TCL envers l'innovation en matière de technologie d'affichage, d'intelligence artificielle et de développement durable façonne un avenir plus intelligent et plus efficace pour tous. Alors que l'entreprise continue de repousser les limites de l'innovation, ses technologies ne transforment pas seulement les foyers, elles améliorent aussi la façon dont les gens vivent, travaillent et se connectent, ouvrant la voie à un avenir plus intelligent.

Pour découvrir les derniers produits et innovations de TCL, retrouvez TCL au CES 2026 :

Stand de TCL au CES 2026 :

Date : du 6 au 9 janvier 2026

du 6 au 9 janvier 2026 Lieu : Las Vegas Convention Center, hall central, stand nº 18604

À propos de TCL

TCL est une marque d'électronique grand public de premier plan et un chef de file dans l'industrie mondiale des téléviseurs. La société est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés à travers le monde. Elle est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils électroménagers, les dispositifs mobiles, les lunettes connectées et les affichages commerciaux. Vous pouvez consulter le site Internet de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856139/TCL_Displays_the_Future_of_Visual_Technologies_and_Intelligent_Living_with_Groundbreaking_Products_a.jpg

SOURCE TCL

CONTACT : Yu Qiu, [email protected]