LAS VEGAS, le 9 janvier 2026 /CNW/ - TCL, chef de file mondial de l'électronique grand public et de la marque de télévision mini-LED no 1 mondiale, a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses lors de la cérémonie de remise des prix des meilleures marques mondiales (GTB) 2025-2026 au cours du CES 2026, ainsi que plusieurs distinctions « Best of CES 2026 » de la part de médias internationaux et d'institutions et d'organisations professionnelles. Ces prix soulignent le leadership de TCL en matière de technologie d'affichage, d'innovation mobile et de solutions de maison intelligente, renforçant ainsi son engagement à propulser l'avenir de la vie intelligente grâce à une technologie de pointe.

Parmi ses innovations primées, le téléviseur TCL X11L SQD-Mini LED a reçu une grande reconnaissance, notamment le prix Innovation Display Technology Gold Award de l'International Data Group (IDG), pour ses performances visuelles exceptionnelles. Fondé en 2006 par International Data Group (IDG) et organisé par Asia Digital Group et Europe Digital Group, avec DEUX FOIS comme co-hôte et support IDC, les GTB Awards sont parmi les distinctions les plus respectées dans l'industrie mondiale de l'électronique grand public.

Lors de son grand dévoilement au CES 2026, le TCL X11L a été présenté comme le premier téléviseur au monde à être doté de la technologie SQD-Mini LED de nouvelle génération, offrant une gamme de couleurs large toutes scènes, aucune diaphonie de couleurs, plus de zones de gradation et une luminosité optimale, le tout dans un design exceptionnellement mince. La technologie SQD-Mini LED a également reçu la certification TÜV Rheinland pour sa précision de couleur exceptionnelle, sa stabilité d'affichage et sa performance visuelle, validant ainsi les avancées de TCL en matière d'ingénierie d'affichage.

TCL apporte également ses technologies de pointe aux appareils mobiles. Le téléphone intelligent NXTPAPER 70 Pro a reçu la Eye-Care Display Technology Gold Award d'IDG, alimenté par la dernière technologie NXTPAPER 4.0 de l'entreprise. L'appareil est doté d'une protection oculaire à faible luminosité certifiée SGS, d'une réduction de la lumière bleue et d'une lumière polarisée circulaire, offrant une expérience de vision sans contrainte et agréable à l'œil dans tous les scénarios. La tablette TCL Note A1 NXTPAPER a reçu le Prix de l'innovation technologique en matière d'interaction intelligente pour son expérience visuelle et d'écriture sur papier, ainsi que sa productivité fondée sur l'intelligence artificielle, y compris la reconnaissance de l'écriture manuscrite intelligente, la traduction, les résumés automatiques et le raffinement du texte. Dans la catégorie des maisons intelligentes, le TCL Air Conditioner AHU Series a reçu le prix de l'innovation de la technologie de tension auto-adaptative intelligente. Équipée de la technologie, la série résout le problème de l'installation et de la maintenance complexes.

De plus, le TCL MOVETIME MT48, une montre intelligente pour enfants avec GPS L1+L5 à double bande, communication 4G et Kid-Safe AI, a remporté le prix CES 2026 Picks de TWICE pour avoir apporté la tranquillité d'esprit aux parents et l'indépendance aux enfants.

Grâce à un portefeuille croissant d'innovations reconnues par l'industrie, TCL continue de convertir son leadership technologique en retombées concrètes majeures, en faisant progresser une façon de vivre plus intelligente, immersive et connectée pour les consommateurs du monde entier.

À propos de TCL

TCL est une marque d'électronique grand public de premier plan et un chef de file dans l'industrie mondiale des téléviseurs. La société est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés à travers le monde. Elle est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils électroménagers, les dispositifs mobiles, les lunettes connectées et les affichages commerciaux. Vous pouvez consulter le site Internet de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858115/TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca.jpg

SOURCE TCL

CONTACT : [email protected]