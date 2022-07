FARNBOROUGH, UK, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) -- CAE a annoncé aujourd'hui au Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2022 qu'elle relance son programme de bourses d'études Femmes pilotes aux commandes et qu'elle étend sa portée auprès des compagnies aériennes partenaires afin de créer un mouvement qui encourage les jeunes femmes à poursuivre une carrière de pilote commercial.

En tant que partenaire mondial, easyJet a une fois de plus promis son soutien à Femmes pilotes aux commandes en tant que première compagnie aérienne à s'engager dans le programme 2022. easyJet permettra à une candidate européenne d'accéder à sa première opportunité d'emploi et CAE financera la formation de pilote de la candidate retenue.

« Le programme Femmes pilotes aux commandes démontre aux jeunes femmes qu'être pilote est réalisable et qu'il s'agit d'une profession merveilleuse », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile, de CAE. « Six femmes ont déjà bénéficié du programme Femmes pilotes aux commandes depuis son inauguration en 2018, et grâce au soutien continu d'easyJet, les rêves des aspirantes pilotes sont un peu plus près de devenir réalité. »

« easyJet s'est depuis longtemps fait le champion d'une plus grande diversité au sein de nos activités et notre secteur d'activité, et nous continuerons à nous concentrer sur la lutte contre les stéréotypes liés au genre. Ayant doublé le nombre de femmes pilotes volant avec nous au cours de ces dernières années, nous sommes fiers d'avoir fait des progrès, mais nous savons qu'il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi nous sommes ravis de participer encore une fois à la bourse d'études Femmes pilotes aux commandes de CAE », a déclaré David Morgan, chef de l'exploitation d'easyJet.

« Nous sommes heureux de voir notre première lauréate du programme Femmes pilotes aux commandes, Georgina Thomas-Watson, terminer actuellement sa formation de pilote de ligne avec nous, et nous sommes impatients de voir une autre future pilote easyJet suivre ses traces en 2022. »

Actuellement, les femmes ne représentent que 5 % des pilotes commerciaux et des cadets en formation dans le monde. CAE s'est engagée à promouvoir l'avancement des femmes dans l'aviation afin d'élargir le bassin de talents de l'aviation civile. Avec la pénurie actuelle de pilotes et les 260 000 nouveaux pilotes nécessaires au cours des dix prochaines années, l'industrie doit prendre des mesures concrètes pour attirer plus de femmes dans l'aviation.

Afin de générer un véritable changement, le programme Femmes pilotes aux commandes mettra en place un réseau d'ambassadrices, notamment des lauréates du programme Femmes pilotes aux commandes, qui partageront leurs histoires et leurs expériences avec d'autres femmes lors d'événements au sein de leurs communautés et sur les médias sociaux. Le programme créera et partagera également du contenu sur la profession de pilote qui permettra à la communauté de se développer et d'atteindre les filles qui piloteront un jour des avions.

À PROPOS DU PROGRAMME « FEMMES PILOTES AUX COMMANDES » DE CAE

Le programme de bourses d'études Femmes pilotes aux commandes de CAE est un programme compétitif qui contribue à créer un mouvement pour encourager les jeunes filles et les femmes à rêver grand et à ne pas avoir de limites. Avec seulement 5 % de femmes pilotes dans le monde, ce programme vise à montrer aux femmes qu'elles peuvent elles aussi s'envoler. Le programme aide les bénéficiaires à rêver grand puisqu'elles reçoivent une bourse d'études pour le programme de formation des cadets de CAE. Depuis 2018, six femmes à travers le monde ont bénéficié du programme. Les candidates admissibles qui répondent aux exigences du programme Destination 225° peuvent soumettre leur demande de bourse Femmes pilotes aux commandes de CAE sur le site Web de CAE Femmes pilotes aux commandes.

À PROPOS DE EASYJET

easyJet est la première compagnie aérienne d'Europe offrant une combinaison unique et gagnante du meilleur réseau de routes reliant les principaux aéroports d'Europe, avec des tarifs très avantageux et un service amical. L'innovation est dans l'ADN d'easyJet -- depuis son lancement il y a plus de 25 ans, easyJet a changé la façon dont les gens prennent l'avion.

Aujourd'hui, la compagnie aérienne est à la tête du secteur en matière d'innovations numériques, Web, techniques et opérationnelles pour rendre les voyages plus faciles et plus abordables pour ses passagers.

La compagnie aérienne prend la durabilité au sérieux et s'engage à atteindre des vols à éliminer son empreinte carbone d'ici 2050. En collaboration avec ses partenaires, dont Airbus, Rolls-Royce, Cranfield Aerospace Solutions et Wright Electric, easyJet s'efforce d'accélérer le développement de la technologie des avions à zéro émission de carbone. Entretemps, la compagnie aérienne compense ses émissions de carbone du carburant utilisé pour tous ses vols, sans coût supplémentaire pour ses clients, et ne soutient que les projets certifiés par Gold Standard ou Verified Carbon Standard, des systèmes de certification reconnus internationalement. De plus, easyJet continue de renouveler sa flotte, d'opérer de manière efficace, et vise à remplir la plupart de ses sièges. Depuis 2000, sur une période de 20 ans, la compagnie aérienne a réduit ses émissions de carbone par passager et par kilomètre de plus du tiers, et a pour objectif de les réduire davantage.

À PROPOS DE CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. www.cae.com

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

