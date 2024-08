Inspection des bâtiments résidentiels : une protection additionnelle saluée par l'APCHQ

MONTRÉAL, le 27 août 2024 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) accueille favorablement l'annonce du Programme d'inspection 2025-2029 de Garantie de construction résidentielle (GCR), tout en soulignant l'importance d'une mise en œuvre collaborative.

« Nous saluons l'implantation progressive de ce programme sur 5 ans, qui permettra une prévisibilité sur les prochaines actions déployées en chantier tout en limitant les pertes de productivité », déclare le président-directeur général de l'APCHQ, Maxime Rodrigue.

L'APCHQ souligne que ce programme d'inspection plus robuste permettra de mieux garantir la construction d'un parc immobilier de qualité, durable, sain et conforme à la réglementation ainsi qu'aux normes applicables de l'industrie, notamment l'aspect de l'inspection à murs ouverts.

Toutefois, l'APCHQ soulève quelques points d'attention :

L'impact potentiel sur les délais de construction, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de crise de l'habitation. La nécessité d'une approche collaborative lors de l'identification de non-conformités. Les projets d'autoconstruction et de rénovation ne sont pas inclus dans ce programme, alors qu'ils sont fréquemment des sources de non-conformités.

« Nous souhaitons être davantage sollicités pour notre expertise lorsque des points de non-conformité sont soulevés. Nous recevons plus de 8 000 appels de nos membres par année, nous sommes donc à l'avant-plan des enjeux qu'ils peuvent rencontrer sur les chantiers » ajoute Marco Lasalle, directeur du service technique.

L'APCHQ réitère son désir de faire partie intégrante des consultations futures concernant la mise en œuvre de ce programme. « Notre objectif est de travailler main dans la main avec GCR et l'ensemble des parties prenantes pour assurer le succès de cette initiative », conclut monsieur Rodrigue.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 21 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Karine Casault, Directrice principale, communications stratégiques et développement durable, Cell. : 514 237-7096, [email protected]