Insigne de l'Ordre de la Pléiade : l'Assemblée nationale du Québec honore M. Dany Laferrière

QUÉBEC, le 10 avril 2025 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, a remis ce matin à M. Dany Laferrière l'insigne de l'Ordre de la Pléiade à l'occasion d'une cérémonie officielle.

Promu au grade de grand officier, M. Dany Laferrière a reçu cette prestigieuse distinction pour la portée considérable de son œuvre littéraire.

Mme Roy a décerné cet honneur à M. Dany Laferrière au nom de l'Assemblée nationale du Québec ainsi qu'au nom des membres de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, mentionnant au passage que cet écrivain d'exception « a fait du français, non pas l'accent, mais la langue de l'Amérique ».

Au cours de cet événement, la présidente de l'institution a souligné le talent de cet homme de lettres à l'œuvre prolifique.

La carrière émaillée de nombreuses distinctions, M. Dany Laferrière, a su passer « de l'ouvrier à l'écrivain, de l'usine à l'Académie française, de l'hôtel Karibe à cette fenêtre qui donne sur la vie, devenant immortel de son vivant », a rajouté Mme Roy.

C'est avec fierté et gratitude que l'Assemblée nationale élève au grade de grand officier M. Dany Laferrière, figure marquante du paysage littéraire, qui consacre sa vie à la culture pour qu'elle s'écrive, se lise, se discute et se partage en français.

Ordre à vocation internationale depuis 1976, la Pléiade reconnaît la contribution exceptionnelle de personnalités émérites, issues de domaines divers, qui œuvrent à l'épanouissement et au rayonnement de la langue française et au dialogue des cultures. Les insignes de la Pléiade se répartissent en cinq grades, du premier échelon au plus élevé : chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand-croix.

Annexe

Récipiendaire de l'insigne de grand officier de l'Ordre de la Pléiade

Monsieur Dany Laferrière

Écrivain d'exception, M. Dany Laferrière a reçu l'insigne de grand officier de l'Ordre de la Pléiade pour son œuvre marquée par la fulgurance de son écriture et la résonance du détail.

De la galerie de sa grand-mère Da à l'Académie française, Dany Laferrière a déployé le français, l'alphabet torréfié, inscrivant l'Amérique contemporaine dans le sillon des littératures internationales. L'écriture en voyage et l'esprit en mouvement, ses livres traversent les frontières. Avec style et talent, le présent anobli, Dany Laferrière conte et raconte, l'émotion pour épicentre et l'éternité précipitée; transformant les lignes des pages et du temps en récit d'immortel.

