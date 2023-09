Inscrivez-vous dès lundi au Grand Rendez-vous de la CNESST de Montréal!

QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est très heureuse d'inviter les employeurs ainsi que les travailleuses et travailleurs de tout le Québec à prendre part en grand nombre au Grand Rendez-vous, qui se tiendra les 1er et 2 novembre prochains, au Palais des congrès de Montréal.

L'an passé, le retour en force en présentiel de cet événement incontournable a été marqué par des records d'achalandage, ce qui témoigne de l'intérêt des milieux à suivre les tendances en matière de travail.

Nouveauté à ne pas manquer : les ateliers du Grand Rendez-vous

Cette année, pour la toute première fois, des ateliers seront offerts le 1er novembre, à l'occasion d'un après-midi de précongrès, la veille de l'événement officiel. Cette nouvelle formule permettra aux personnes inscrites d'explorer en détail des sujets précis et de participer à des activités axées sur la collaboration et les échanges.

Programmation de l'événement officiel du 2 novembre

Plusieurs activités seront au programme lors de cet événement clé en matière de travail au Québec :

Conférence d'ouverture gratuite sur l'importance de prioriser et de mener un mode de vie sain en milieu de travail, offerte par Pierre Lavoie , conférencier, athlète engagé au parcours exceptionnel et cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie





offertes par des spécialistes sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité, comme les risques psychosociaux, la sécurité des machines et les façons d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d'équité salariale Dîner-conférence organisé sous forme de panel sur le thème « Harcèlement au travail : 20 ans plus tard, qu'avons-nous appris? », mettant en vedette des références en la matière, soit M e Manon Poirier , directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, M e Jessica Proulx , avocate - programme en harcèlement au travail chez Juripop, et Cindy Viau , directrice générale du Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec





Inscrivez-vous dès lundi!

Joignez-vous aux centaines d'employeurs, de travailleuses et de travailleurs qui seront réunis pour l'occasion afin de développer leurs compétences.

Relayez l'invitation à vos collègues et à votre personnel, ainsi qu'aux membres de votre réseau pour sensibiliser le plus de gens possible à l'importance de s'outiller en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail.

Pour en savoir plus sur le Grand Rendez-vous de la CNESST, édition Montréal 2023, visitez la page Web de l'événement.

S'outiller. Prévenir.

Soutenir les milieux de travail en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail est l'objectif premier de la CNESST. Lieu privilégié de réseautage et d'apprentissage, tant pour les employeurs que pour les travailleurs, le Grand Rendez-vous de la CNESST a acquis une solide réputation qui en fait LA référence en matière de travail au Québec.

