Inscription à un groupe de médecine familiale - Québec dépasse sa cible avant l'échéance fixée : plus de 507 000 personnes supplémentaires désormais inscrites à un groupe de médecine familiale

QUÉBEC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Un an après le dépôt du Plan santé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que la cible d'inscriptions à un médecin de famille prévue pour le 31 mars, qui s'élevait à 500 000 personnes, a non seulement été atteinte avant l'échéance fixée, mais a été dépassée. En date du 25 février 2023, ce sont maintenant 507 594 Québécoises et Québécois de plus qui sont pris en charge par un médecin ou un professionnel de la santé depuis l'entente concernant l'accès à la première ligne conclue en mai dernier entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

La réussite que représente l'atteinte de cette cible s'inscrit dans la foulée d'un ensemble d'actions du gouvernement pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité du réseau de la santé depuis le dépôt du Plan santé.

D'une part, des actions concrètes ont été mises en place pour améliorer l'accès à la première ligne, soit la création du Guichet d'accès à la première ligne (GAP), de plusieurs cliniques d'IPS, de la ligne pédiatrique et l'amélioration de l'accès à la télémédecine, notamment en dermatologie.

D'autre part, de nombreux gestes ont été posés pour améliorer l'efficacité du réseau de la santé. Soulignons l'embauche de plus d'agents administratifs pour permettre au personnel clinique de se concentrer sur les besoins des patientes et patients, le déploiement de projets d'horaires autogérés dans de nombreux établissements et le lancement de plusieurs programmes de bourses visant l'attraction de la main-d'œuvre. S'ajoutent à ces actions, les dépôts du projet de loi limitant le recours aux agences privées et du projet de loi favorisant le partage des données en santé.

Parmi les autres mesures qui ont permis de concrétiser la vision du Plan santé, mentionnons la publication du tableau de bord permettant de suivre la performance du réseau. En plus de faire preuve de transparence envers la population, le gouvernement du Québec peut ainsi mieux déterminer les besoins des citoyennes et citoyens afin de continuer d'améliorer, de manière efficace, le réseau de la santé.

Citation :

« Depuis le dépôt de notre Plan santé, nous avons parcouru beaucoup de chemin. L'atteinte, et même le dépassement de la cible des 500 000 personnes inscrites à un groupe de médecin de famille est un symbole majeur des changements que nous mettons en place pour avoir un réseau de la santé plus efficace. Je tiens à remercier les groupes de médecins qui se sont joints à nos efforts collectifs pour réussir notre objectif d'offrir aux Québécoises et Québécois un meilleur accès aux services de première ligne. Il reste certes encore du travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Soulignons que les patientes et patients inscrits à un groupe de médecins doivent communiquer avec le GAP de leur territoire lorsqu'ils ont besoin d'un soin ou d'un service. Le GAP a la responsabilité d'évaluer leur demande et de leur offrir le service qui y répond de la manière la mieux adaptée à leur besoin.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

