Inondations historiques - « La CAQ doit déposer un Plan d'adaptation aux changements climatiques d'ici la fin de l'année », presse Gabriel Nadeau-Dubois

QUÉBEC, le 22 août 2024 /CNW/ - Alors que le Québec vient de vivre un épisode d'inondations historiques, Québec solidaire exige le dépôt d'un Plan d'adaptation aux changements climatiques d'ici la fin de l'année 2024. Ce plan devrait être financé par le rapatriement de la part du Québec des subventions fédérales envoyées aux pétrolières polluantes qui annulent les efforts des Québécois et des Québécoises.

« François Legault est sur le pilote automatique et ça m'inquiète. D'une catastrophe à l'autre, la CAQ n'apprend pas sa leçon. Nous ne sommes plus à l'étape des programmes à la pièce et de l'improvisation. Ça prend un véritable Plan d'adaptation aux changements climatiques pour préparer le Québec aux nouvelles réalités du climat », déclare Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

Selon l'Institut Climatique du Canada, chaque dollar investi en adaptation des changements climatiques permet jusqu'à 15$ d'économies sur le long terme : « Le Québec doit avoir un vrai Plan d'adaptation aux changements climatiques rapidement. Ça permettrait de financer des mesures de prévention et d'agir de façon coordonnée en adaptation au lieu de se contenter d'éteindre des feux en espérant que ça passe. L'adaptation aux changements climatiques va nous coûter moins cher que d'attendre que ça nous pète dans la face! La Colombie-Britannique a une stratégie d'adaptation climatique, pourquoi pas nous! », affirme Alejandra Zaga Mendez.

Rapatrier l'argent envoyé aux pétrolières

Chaque année, il y a 15 milliards de dollars qui sont envoyés en subventions dans le pétrole et le gaz sale du Canada. Environ 3 milliards de dollars proviennent des taxes et des impôts des Québécois et des Québécoises.

« S'il est vraiment nationaliste, François Legault doit dire à Ottawa de fermer le robinet des subventions au pétrole sale; rapatrier cet argent-là; puis, l'investir dans l'adaptation aux changements climatiques pour soutenir notre monde face à la chaleur écrasante, aux feux de forêt puis aux inondations. Les taxes et les impôts des Québécois et des Québécoises, on ne veut plus que ça finance le pétrole et le gaz sale de l'Alberta, ça bousille tous nos efforts », déclare Gabriel Nadeau-Dubois.

Rappel d'un appel à la collaboration

En juin 2023, Gabriel Nadeau-Dubois avait interpellé les chefs des différents partis politiques à collaborer en leur offrant un rendez-vous transpartisan au sujet de l'adaptation aux changements climatiques et l'avenir du Québec. Il leur avait alors écrit ceci :

Nos formations politiques ont des stratégies divergentes en matière d'environnement, et nos cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES) ne sont pas les mêmes. Toutefois, quel que soit le parti porté au pouvoir en 2026, les émissions de GES des dernières décennies nous ont déjà engagés dans un processus de changement climatique. Dans ce contexte, nous avons une responsabilité commune envers les Québécois et les Québécoises : faire de l'adaptation aux changements climatiques une véritable priorité nationale, au-delà des frontières partisanes.

Cette lettre est malheureusement restée sans réponse.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Simone Lirette, Attachée de presse de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]