MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour accompagner le développement de produits et de solutions d'avenir, InnovHQ, une filiale d'Hydro-Québec, lance le Prix de l'innovation énergétique. Le concours s'adresse aux PME et aux entreprises en démarrage dont une solution énergétique dans un des deux domaines suivants est prête à être commercialisée : l'efficacité énergétique ou l'électrification des transports.

Les participants devront démontrer la viabilité (économique, financière, stratégique et commerciale) de leur projet. Les entreprises intéressées pourront s'inscrire sur le site Web d'InnovHQ jusqu'au 28 février 2022. Quinze projets seront retenus pour l'étape finale à la mi-avril 2022. Les gagnants seront sélectionnés en fonction de l'utilité et de l'impact de l'ensemble de leur projet.

Au terme de l'évaluation, les entreprises lauréates des premier, deuxième et troisième prix remporteront une somme d'argent de 50 000 $, 25 000 $ et 10 000 $ respectivement. Des séances d'information seront offertes les 1er, 9 et 23 février prochains.

« Avec le Prix de l'innovation énergétique 2022, nous voulons reconnaître les entreprises qui se démarquent et les accompagner dans le développement de produits et de solutions prometteurs », explique Simon Racicot-Daignault, président-directeur général d'InnovHQ. « C'est aussi une façon pour nous d'encourager la collaboration avec les principaux acteurs de l'écosystème de l'innovation au Québec. »

« Il s'agit d'une belle occasion de dynamiser les idées des entreprises participantes, avec un potentiel d'accompagnement personnalisé à la commercialisation et à la recherche de financement », ajoute Stéphane Guidoin, directeur de l'innovation à InnovHQ.

Les types de projets admissibles au Prix sont multiples : modélisation des potentiels d'optimisation énergétique, instrumentation et télématique véhiculaire, station de ravitaillement de l'avenir… « Par exemple, une jeune entreprise pourrait avoir développé une utilisation de l'intelligence artificielle pour commander des systèmes de ventilation de manière à mieux consommer l'énergie, ou encore pour optimiser les procédés industriels », illustre Simon Racicot-Daignault.

À propos d'InnovHQ

Hydro-Québec a créé la filiale InnovHQ dans le but de stimuler la création d'innovations énergétiques durables et de soutenir la filière de l'innovation au Québec. InnovHQ veut propulser la mise en œuvre de solutions innovantes pour, notamment, accélérer la transition énergétique au profit des générations futures. Elle a aussi pour mission d'assurer la gestion du portefeuille d'investissement et la conduite des activités de sa société mère, IndusTech.

