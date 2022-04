CHANGSHA, Chine, 26 avril 2022 /CNW/ - Chaque année, le 26 avril, le monde célèbre la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, une journée qui souligne le rôle des services de propriété intellectuelle (« PI ») dans la promotion de l'innovation et de la créativité. Cette année, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK), une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme de premier plan, profite des célébrations pour réfléchir à la façon dont la PI contribue à la prospérité industrielle, stimule l'innovation technologique, et contribue à améliorer le monde.

S'appuyant sur le concept unique selon lequel « la technologie est la racine et les produits sont la base », Zoomlion a toujours maintenu un niveau élevé d'investissement en recherche et développement et célèbre l'innovation indépendante comme un facteur de premier plan dans le développement des entreprises. Au fil des ans, Zoomlion a intégré la numérisation des produits, l'intelligence et les innovations écologiques pour créer des technologies de pointe et des produits haut de gamme.

Ce principe selon lequel « la vision crée l'avenir » a permis à Zoomlion d'augmenter la valeur de sa marque pendant 18 années consécutives tout en augmentant ses revenus et ses bénéfices nets. En 2021, la marque a été évaluée à 86,58 milliards de yuans, soit une augmentation de 9,8 milliards de yuans par rapport à l'année précédente. De plus, Zoomlion s'est classée au 120e rang des 500 meilleures marques asiatiques du World Brand Lab en 2021.

La croissance de Zoomlion est soutenue par les prouesses novatrices de la marque et la puissance des brevets de pointe. En 2021, les demandes de brevets de Zoomlion ont augmenté de 62 % par rapport à l'année précédente. Au total, 727 brevets ont été autorisés tout au long de l'année, soit une augmentation de 99,2 % par rapport à l'année précédente. Au 31 décembre 2021, Zoomlion avait demandé un total de 12 278 brevets, dont 9 407 ont été autorisés.

En plus des brevets, Zoomlion contribue activement à l'élaboration et à la révision des normes de l'industrie. L'entreprise a formulé neuf normes internationales, 414 normes nationales et industrielles et 22 normes de groupe. Par exemple, la norme ISO 19720-1, une norme mondiale sur les machines et l'équipement pour les travaux de béton effectués par Zoomlion, a été la première norme mondiale sur les machines de construction publiée par une entreprise chinoise. Zoomlion emploie également 19 experts internationaux en normalisation inscrits et compte sept plateformes d'innovation nationales pour soutenir la recherche et développement.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Zoomlion a créé un écosystème complet de création, d'utilisation, de protection et de gestion de la PI, et produit des innovations sur les gammes de produits écologiques et intelligents, la fabrication numérisée et la technologie d'interaction humain-machine. La société a enregistré des revenus d'exploitation de 67,131 milliards de yuans, soit une hausse de 3,11 % par rapport à l'année précédente.

En favorisant l'innovation et le développement, Zoomlion continuera de promouvoir le progrès technologique et industriel et de façonner un avenir meilleur pour tous.

SOURCE Zoomlion

