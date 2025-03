Innover dans la gestion de l'eau - 1,5 M$ POUR RENOUVELER LE PROGRAMME AQUAENTREPRENEUR QUÉBEC

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce l'attribution de 1,5 million de dollars sur trois ans à AquaAction pour le renouvellement de son programme AquaEntrepreneur Québec.

Ce programme vise à améliorer la gestion de l'eau sur notre territoire grâce à l'introduction de nouvelles technologies développées au Québec et à l'intégration de PME québécoises au sein des chaînes d'approvisionnement publiques municipales.

Il permet également le maillage entre de jeunes pousses d'ici et des milieux industriels primoadoptants à la recherche de solutions innovantes pour réduire leur empreinte climatique dans le domaine de l'eau.

Le renouvellement du programme AquaEntrepreneur prévoit l'accompagnement de 36 entreprises et la réalisation de 36 projets pilotes ou contrats en partenariat avec diverses municipalités et industries du Québec d'ici 2028.

Citations :

« AquaEntrepreneur Québec est un programme unique d'accompagnement consacré aux jeunes pousses du domaine de l'eau. En favorisant la commercialisation de nouvelles technologies, on démontre notre capacité à transformer les enjeux liés à l'eau en occasions d'affaires pour les jeunes PME québécoises. Notre gouvernement est fier d'assurer la poursuite de ce programme, qui permet d'encore mieux gérer et protéger nos ressources d'eau au Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« En trois ans, AquaAction a accompagné 47 entreprises et lancé plus de 160 projets pilotes ou contrats en technologies de l'eau innovantes, soit quatre fois plus qu'initialement prévu. C'est la preuve que l'eau est une filière d'avenir pour le Québec. Cela démontre également que l'innovation est la clé non seulement pour promouvoir nos jeunes pousses et leurs solutions technologiques auprès des municipalités et des industries d'ici, mais aussi pour exporter leur expertise à l'international. »

Soula Chronopoulos, présidente d'AquaAction

Faits saillants :

Créée en 2015 par la Fondation de Gaspé Beaubien, AquaAction a pour mission de restaurer la santé de l'eau douce en Amérique du Nord, entre autres par la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes aux problèmes urgents liés à l'eau.

Les défis hydriques du Québec sont multiples : consommation massive, infrastructures défaillantes, pertes importantes, contamination environnementale, changements climatiques et risques de pénurie. Ces enjeux se traduisent par des coûts annuels avoisinant les 5 milliards de dollars pour les municipalités québécoises.

En 2022, la mise en place du programme AquaEntrepreneur Québec a été rendue possible grâce à un soutien gouvernemental d'un montant de 2 048 297 $. Depuis, le programme a permis d'accompagner 48 entreprises et de réaliser 45 projets dans différentes municipalités et milieux industriels du Québec.

Le programme AquaEntrepreneur Québec comprend deux volets : des services d'accélération destinés aux entreprises ayant mis au point des technologies de l'eau innovantes; la mise en œuvre de ces solutions technologiques dans les milieux municipaux et industriels partout au Québec.

Ce programme rejoint les objectifs de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 et de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ).

). Les primoadoptants sont des entreprises qui jouent un rôle clé dans la précommercialisation et la commercialisation d'innovations introduites par de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.

