Innovation en entreprise - Appui de 470 000 $ à Technologies Bionest

SHAWINIGAN, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant 470 000 $ à l'entreprise de traitement des eaux Technologies Bionest pour l'appuyer dans l'homologation de nouveaux produits et dans la mise en œuvre de son plan numérique.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire), Mme Marie-Louise Tardif, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce montant comprend une contribution financière non remboursable de 350 000 $, issue du programme Innovation, qui permettra à Technologies Bionest de démontrer la performance de trois nouvelles chaînes de traitement en situation réelle. Il s'agit d'une étape essentielle à la certification de ses produits avant leur commercialisation sur les marchés locaux et internationaux.

En parallèle, l'entreprise travaille à la mise en place d'un système intégré de gestion pour favoriser la croissance de ses activités manufacturières, de son service après-vente et de sa comptabilité. Pour réaliser ce projet de transformation numérique, deux aides totalisant 120 000 $ lui ont été accordées dans le cadre du programme ESSOR.

« L'équipe de Technologies Bionest a misé sur l'innovation en concevant des systèmes de traitement des eaux plus compacts, moins énergivores et plus performants. Notre gouvernement tient à soutenir les entreprises qui choisissent de se moderniser pour rester compétitives. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je suis fière de soutenir les efforts d'une entreprise bien de chez nous qui innove dans le traitement des eaux usées et qui met en place des solutions informatisées pour améliorer la gestion de ses services. Les PME jouent un rôle essentiel dans l'économie de notre région, et nous sommes présents pour les encourager dans leurs projets d'expansion. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

Fondée en 1999 à Shawinigan , l'entreprise internationale Technologies Bionest conçoit, fabrique, commercialise et entretient des solutions de traitement avancé des eaux usées. Elle se démarque par la qualité exceptionnelle de l'eau traitée par ses systèmes installés à travers le monde.

, l'entreprise internationale Technologies Bionest conçoit, fabrique, commercialise et entretient des solutions de traitement avancé des eaux usées. Elle se démarque par la qualité exceptionnelle de l'eau traitée par ses systèmes installés à travers le monde. Le programme Innovation a pour objectif d'appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans la réalisation de leurs projets d'innovation au Québec ou à l'étranger.

Le programme ESSOR est destiné aux entreprises du Québec qui cherchent du financement pour accélérer la réalisation d'un projet d'investissement, augmenter leur productivité, réduire leur empreinte environnementale ou accroître leur présence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

