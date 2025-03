Innovation collaborative - Plus de 21 M$ pour soutenir les regroupements sectoriels de recherche industrielle du Québec

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce le renouvellement du financement destiné à soutenir le fonctionnement des neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI), les grands catalyseurs d'innovation du Québec.

Au total, c'est un financement de plus de 21 millions de dollars qui sera partagé entre :

le Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM);

le Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA);

le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ);

le Consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ);

le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM);

le Consortium de recherche industrielle et d'innovation en technologies médicales du Québec (MEDTEQ+);

le Consortium d'innovation en énergie électrique (InnovÉÉ);

le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés au Québec (PRIMA);

et le Partenariat de recherche orientée en microélectronique, photonique et télécommunications (PROMPT).

Grâce à l'appui de notre gouvernement, les RSRI continueront de soutenir la recherche collaborative en combinant le développement technologique des entreprises avec la recherche réalisée dans les établissements du Québec toujours dans le but de développer les secteurs stratégiques de l'économie québécoise.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de renouveler sa confiance envers les RSRI, qui jouent un rôle essentiel dans le déploiement de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation en connectant tous les acteurs du cycle de l'innovation. Au cours des cinq dernières années, les collaborations menées par les RSRI ont engendré des retombées de plus de 1 milliard de dollars et contribuent de manière significative à la croissance économique du Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous remercions le gouvernement du Québec pour son soutien constant, qui permet aux entreprises d'innover, de prendre des risques et de renforcer leur compétitivité. Dans le contexte politique actuel, l'innovation est plus que jamais un levier essentiel pour assurer l'avenir économique du Québec. En favorisant le maillage entre la recherche et l'industrie et en appuyant des projets d'innovation collaborative, nous, les RSRI, accélérons l'implantation de solutions concrètes qui stimulent la croissance, créent des emplois et soutiennent le développement durable des secteurs stratégiques. Grâce à cette collaboration, près de 770 entreprises peuvent accéder chaque année à un cadre propice à l'innovation, à l'expérimentation et à l'adaptation rapide, leur permettant de relever les défis d'un marché mondial en constante évolution. »

Diane Gosselin, présidente-directrice générale (PDG) du CQDM, Gilles Déry, PDG du CQRDA, Guillaume Côté, PDG du CRIAQ, Geneviève Mathieu, PDG du CRIBIQ, Jean-François Pouliot, directeur général (DG) du CRITM, Thierry St-Cyr, PDG d'InnovÉÉ, Annie-Kim Gilbert, PDG de MEDTEQ+, Marie-Pierre Ippersiel, PDG de PRIMA et Liette Lamonde, DG de PROMPT

Faits saillants :

Les crédits budgétaires pour ce financement sont notamment prévus à travers l'action 3 de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ), soit le soutien au fonctionnement des RSRI pour transférer et valoriser les résultats de la recherche.

), soit le soutien au fonctionnement des RSRI pour transférer et valoriser les résultats de la recherche. La SQRI 2 offre une vision d'avenir, celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

offre une vision d'avenir, celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. De 2018 à 2023, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) a investi 379 millions de dollars d'aide financière auprès des RSRI pour leur fonctionnement et dans les projets de recherche et développement (R-D). Cet investissement a permis de soutenir 1 087 projets de R-D portés par 776 entreprises, en collaboration avec 231 organismes et centres de recherche actifs dans l'ensemble des secteurs stratégiques du Québec.

Le MEIE intervient de deux façons auprès de ces organisations : en finançant leurs activités avec la subvention au fonctionnement et en finançant les projets collaboratifs qu'elles mettent sur pied avec les entreprises et les centres de recherche.

