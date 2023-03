Innov Habitat Victo - Victoriaville investit dans le logement abordable

VICTORIAVILLE, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Dans le but d'améliorer l'accès au logement abordable, l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick (OHVW) et la Ville de Victoriaville mettent sur pied Innov Habitat Victo. Ce nouvel organisme à but non lucratif (OBNL) vise l'acquisition, la conversion et la construction de logements abordables à Victoriaville. La Caisse Desjardins des Bois-Francs s'engage à soutenir Innov Habitat Victo dans son mandat visant à améliorer l'accès au logement et confirme sa participation financière d'un montant de 350 000 $.

De gauche à droite, Antoine Tardif, maire de Victoriaville, Benoit Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins des Bois-Francs, Patrick Paulin, président de l'Office d'habitation de Victoriaville-Warwick et conseiller municipal et Sébastien Brière, directeur général de l'Office d'habitation de Victoriaville-Warwick (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« L'accès au logement demeure une priorité. Après l'embauche d'un conseiller en habitation et le développement d'un outil favorisant la densification, la Ville continue d'innover pour favoriser l'ajout de logements abordables. La création d'Innov Habitat Victo combiné à l'expertise de l'OHVW permettra de réaliser des projets concrets pour venir en aide aux familles », explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« L'Office d'habitation Victoriaville-Warwick désire être au cœur des solutions pour contrer les problématiques liées à la crise du logement sur son territoire. Soucieux d'y parvenir, l'Office s'est tout d'abord vu confier par la Ville de Victoriaville le mandat de soutenir les ménages sans logis à l'approche du 1er juillet et a par la suite mis en place un Service d'Aide à la recherche de logements accessibles pour l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, l'Office est fier de participer à la création d'Innov Habitat Victo qui s'inscrit dans cette suite logique d'initiatives afin d'avoir un maximum d'agilité pour s'assurer que le plus grand nombre de ménages puissent se loger convenablement », indique Sébastien Brière, directeur général de l'Office d'habitation de Victoriaville-Warwick.

« La Caisse Desjardins des Bois-Francs est fière de s'engager, à titre de partenaire financier, pour favoriser un meilleur accès aux logements abordables à Victoriaville. D'ailleurs, en juin 2022, le Mouvement Desjardins avait lancé un message clair sur ses intentions de s'impliquer pour améliorer la situation à cet égard. Les membres du conseil d'administration de la Caisse sont donc très heureux d'annoncer une aide financière de 350 000 $, provenant du Fonds d'aide au développement du milieu, à Innov Habitat Victo. Cette nouvelle démonstration de notre leadership socioéconomique vient réaffirmer notre volonté de continuer à contribuer au mieux-être des individus et des collectivités », précise Jean-Marie Laroche, vice-président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins des Bois-Francs.

Innov Habitat Victo aura pour mandat de fournir des logements à moindre coût, de convertir en logements abordables certains logements existants, en contrôlant le coût des loyers, pour ultimement freiner la flambée des coûts de loyer. Ces investissements permettront à de nombreux ménages de se loger dignement sans devoir consacrer une trop grande part de leur budget à l'habitation. La Ville pourra, pour certaines constructions en lien avec le logement subventionné, convenir d'un crédit de taxes, et ce, afin de couvrir la part du financement attribuable à la Ville. Cette implication financière de la Ville représente un investissement pouvant atteindre jusqu'à 25 000 $ pour chaque nouvelle unité d'habitation abordable créée.

Les axes d'intervention de l'OBNL couvriront notamment l'acquisition d'immeubles existants afin de sécuriser l'abordabilité, la réalisation de projets de constructions neuves, le développement des projets de construction en partenariat public-privé et l'acquisition de terrains vacants dans l'objectif de procéder à des appels à projets.

Opéré par l'OHVW, Innov Habitat Victo est géré par un conseil d'administration composé de représentants au profil complémentaire provenant de l'OHVW, de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, de la Ville de Victoriaville et de professionnels du milieu.

Pour financer ses projets, l'OBNL sollicitera la Ville et de grands prêteurs. La contribution de la Ville sera naturellement assortie des conditions, dont le maintien à long terme des loyers abordables.

SOURCE Ville de Victoriaville

Renseignements: Source : Sébastien Brière, directeur général, Office d'habitation de Victoriaville-Warwick, 819-758-5733 poste 222, [email protected]; Charles Verville, coordonnateur - Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]; Annie Desrochers, directrice - Communications, Caisse Desjardins des Bois-Francs, 819 758-9421, poste 7172553, [email protected]