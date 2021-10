Inno-centre et Raymond Chabot Grant Thornton concluent une entente de partenariat

QUÉBEC, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Inno-centre et Raymond Chabot Grant Thornton s'associent pour accompagner et soutenir les PME dans l'atteinte du plein potentiel de leur projet de transformation numérique.

Un partenariat gagnant pour les PME du Québec

Inno-centre s'associe à Raymond Chabot Grant Thornton pour l'appuyer dans le mandat qu'il a reçu du ministère de l'Économie et de l'Innovation, dans le cadre de l'Offensive de Transformation Numérique. Cette association a été créée dans l'optique de mettre les ressources de chaque organisation en commun afin d'aider les PME québécoises à entamer ou accélérer leur transformation numérique et ainsi améliorer leur compétitivité et leur productivité.

L'expertise de Raymond Chabot Grant Thornton en matière de maturité numérique et de cybersécurité, de même que leurs connaissances approfondies des diverses solutions technologiques disponibles viennent bonifier l'offre conseils d'Inno-centre.

Cet accord permettra aux PME du Québec d'entreprendre avec confiance leurs démarches de transformation numérique sachant qu'elles pourront avoir accès à la fois à toute l'expertise requise, de la réflexion stratégique à l'implantation de solutions numériques.

En alliant leurs efforts, Inno-centre et Raymond Chabot Grant Thornton viennent appuyer solidement les PME dans leurs défis de croissance. « L'expertise de Raymond Chabot Grant Thornton en transformation numérique s'inscrit parfaitement dans la continuité des services-conseils d'affaires qu'offre Inno-centre. Ce partenariat permettra aux PME de toutes les régions du Québec d'accélérer l'atteinte de leur maturité numérique, facteur clé de leur compétitivité », déclare Jean Rivard, Vice-Président chez Inno-centre.

« Il ne fait aucun doute que cette association avec l'Inno-Centre rejoint notre désir de mettre la prospérité et le dynamisme des PME d'ici au cœur de nos actions. Dans un contexte d'affaires qui exige davantage d'agilité et d'innovation de la part des entreprises de tous les secteurs, la transformation numérique et technologique se révèle un moteur essentiel de pérennité et de croissance. En accélérant leur maturité numérique, les entreprises gagnent en efficacité, augmentent leurs revenus, pallient la pénurie de main-d'œuvre, en plus de faire face au défi de la compétitivité. C'est un privilège pour nous d'intégrer notre savoir-faire au cœur de ces grandes transformations », indique l'associée en Conseil en Transformation des affaires et leader en transformation numérique de Raymond Chabot Grant Thornton, Mme Nancy Jalbert, CPA, CA.

À propos d'Inno-centre

Depuis plus de 30 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 500 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Pour plus d'informations, visitez www.inno-centre.com

À propos de Raymond Chabot Grand Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 700 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 140 pays et comptons plus de 58 200 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

