LONGUEUIL, QC, le 19 mai 2021 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») de procéder au renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de ses actions ordinaires (l' « offre de rachat »).

Dans le cadre de l'offre de rachat, la Société pourra racheter à des fins d'annulation ses actions ordinaires comme suit :

Symbole Actions émises et en circulation au 11 mai 2021 Nombre maximum d'actions assujetties aux rachats % des actions émises et en circulation INE 174 692 091 2 000 000 1,15 %

L'offre de rachat débutera le 24 mai 2021 et se terminera le 23 mai 2022.

Au cours des six derniers mois, le volume moyen des transactions quotidiennes à la TSX des actions ordinaires s'est établi à 852 003. Par conséquent, en vertu des dispositions de la TSX, la Société aura le droit de racheter, au cours de n'importe quel jour de bourse, un maximum de 213 000 actions ordinaires, représentant 25 % du volume moyen des transactions quotidiennes. En outre, la Société sera autorisée à effectuer, une fois par semaine civile, l'achat d'un bloc (tel que défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions ordinaires qui ne sont pas détenues directement ou indirectement par des initiés de la Société, en vertu des dispositions de la TSX.

Les actions seront rachetées pour le compte de la Société par un courtier inscrit, par l'entremise de la TSX ou des systèmes de négociation parallèles canadien au cours du marché en vigueur.

La Société est d'avis que le cours de ses actions ordinaires peut, à l'occasion, ne pas refléter la valeur intrinsèque de la Société et que le rachat des actions ordinaires aux termes des offre de rachat peut constituer une utilisation appropriée et souhaitable des fonds de la Société. Par conséquent, la Société estime qu'il est dans son meilleur intérêt de procéder avec la présente offre.

Aux termes de la précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a débuté le 24 mai 2020 et prendra fin le 23 mai 2021, la Société avait le droit de racheter 2 000 000 d'actions ordinaires. En vertu de cette offre, elle a racheté 180 602 actions ordinaires pour annulation à un prix moyen pondéré versé par action ordinaire de 18,895 $ par l'entremise de la TSX et autres systèmes de négociation canadiens en date du 18 mai 2021.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 76 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 747 MW (puissance installée brute de 3 701 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 33 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 9 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 551 MW (puissance installée brute de 623 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont trois installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 935 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières (« information prospective »). L'information et les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques dans le présent communiqué constituent de l'information prospective. Celle-ci se reconnait généralement à l'emploi de termes tels que « approximativement », « peut », « pourra », « pourrait », « croit », « s'attend », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », «projet », « anticipe », « estime », « prévu » ou « prévoit » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas, tels que l'éventuel rachat par la Société de ses actions ordinaires en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

L'information prospective est fondée sur certaines principales hypothèses formulées par la Société, y compris les attentes et hypothèses concernant les flux de trésorerie prévus, l'effet de levier financier et les clauses restrictives. L'information prospective comporte des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, sous-entendus ou présentés par l'information prospective. Ces risques et incertitudes sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport annuel de la Société et comprennent, sans s'y limiter : la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses actionnaires; sa capacité de lever des capitaux supplémentaires et l'état des marchés de capitaux; les risques de liquidité associés aux instruments financiers dérivés; les variations des régimes hydrologiques, éoliens et solaires; les retards et dépassements de coûts dans la conception et la construction de projets; les incertitudes au sujet du développement de nouvelles installations; la variabilité du rendement des installations et les pénalités connexes; et la capacité d'obtenir de nouveaux contrats d'achat d'électricité ou de renouveler les contrats existants.

Bien que la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective est présentée à la date du présent communiqué et la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué, à moins que la législation ne l'exige.

Renseignements: Investisseurs, Jean-François Neault, Chef de la direction financière, 450 928-2550, poste 1207, [email protected] ; Médias, Karine Vachon, Directrice principale - Communications, 450 928-2550, poste 1222, [email protected], www.innergex.com

