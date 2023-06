Initiative pour la création rapide de logements - Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal inaugurent une nouvelle maison de chambres sur la rue Saint-André

MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Ville de Montréal sont heureux de souligner l'inauguration de la nouvelle Résidence Bash Shetty de l'organisme Chez Doris. Cette maison de chambres située sur la rue Saint-André, dans l'arrondissement de Ville-Marie, offrira de l'aide aux femmes en difficulté.

Cette nouvelle ressource offrira un milieu de vie sécuritaire de 20 chambres à des femmes vulnérables ayant vécu de l'itinérance ou à risque d'en vivre. Les locataires auront la possibilité de séjourner dans cet espace pour une période minimale de trois mois avec un soutien communautaire, ce qui contribuera au renforcement de leur autonomie, de leur intégration et de l'amélioration de leur qualité de vie.

Ce projet verra le jour grâce à l'appui de la Ville de Montréal et la contribution financière de près de 5 M$ du gouvernement du Canada via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant la phase 1 de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) Grandes Villes. Le gouvernement du Québec allouera pour sa part un supplément au loyer, ce qui permettra aux futures résidentes de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger.

La Résidence Shetty représente une offre supplémentaire aux ressources existantes offertes par Chez Doris. Ces ressources comprennent un refuge de jour et un refuge de nuit, qui offrent tous deux un répit crucial aux femmes en situation d'itinérance, souvent victimes de violence, ainsi qu'un centre de services sociaux et médicaux. De plus, Chez Doris prévoit la mise en place de nouveaux services. Parmi ces services, un immeuble résidentiel appartenant à la Société d'habitation de Montréal ouvrira ses portes en septembre 2023 et proposera 26 studios. L'autre service est une résidence de transition située sur la rue Saint-Hubert, qui ouvrira ses portes en 2025 et offrira un logement pour une durée de trois mois à deux ans. L'objectif de ces initiatives est de stabiliser les femmes en situation de risque d'itinérance ou sans-abri, tout en favorisant leur réinsertion sociale.

Citations

« Investir dans le logement abordable ne consiste pas simplement à dépenser de l'argent pour du béton. Il s'agit d'investir dans le bien-être des gens de nos collectivités. Il s'agit également de permettre à encore plus de personnes, comme les femmes vulnérables ayant vécu de l'itinérance ou à risque d'en vivre, d'accéder à un logement qui convient à leurs besoins. Notre gouvernement continue d'agir pour tout le monde au Québec grâce à des investissements qui feront une réelle différence dans le quotidien de ces gens. » - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie

« En contribuant au financement des services de cette nouvelle ressource, notre gouvernement montre une fois de plus sa volonté d'augmenter le nombre de logements supervisés pour les clientèles vulnérables. Il s'agit d'une phase très critique dans la vie de ces personnes et un accompagnement peut faire toute la différence. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon

« Notre gouvernement est fier d'assurer l'abordabilité des lieux. La Maison Bash Shetty est un bel exemple de la mission que se donne l'organisme Chez Doris. C'est aussi une réalisation qui cadre parfaitement avec l'intention de notre gouvernement de mettre en chantier et de livrer davantage d'immeubles et de logements dans les prochains mois. Grâce au soutien de notre gouvernement, je suis également heureuse de constater que toutes ces femmes hébergées peuvent bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. » - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à ce projet de l'organisme Chez Doris, qui influencera positivement la vie de plusieurs femmes. La concrétisation de projets comme celui-ci est d'autant plus importante qu'elle fait en sorte que moins de personnes se trouvent à la rue, parce que nous leur donnons les ressources dont elles ont besoin. Il s'agit d'une autre collaboration exemplaire entre les différents paliers gouvernementaux et elle fait une fois de plus la preuve que, quand on met notre volonté et nos efforts en commun, on peut faire la différence dans la vie des femmes en difficulté et des populations vulnérables. » - Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques

« Aujourd'hui marque une étape significative dans la lutte pour un logement sûr, abordable, et adapté aux femmes vulnérables. La résidence, nommée en l'honneur du mécène Bash Shetty, est le fruit d'un solide partenariat public et privé, incluant des donateurs individuels, des fondations et des entreprises engagées à aider Chez Doris à offrir des solutions pour reconstruire la vie des femmes. Cette ouverture est une étape clé dans notre engagement collectif contre l'itinérance et constitue la première des trois résidences que nous ouvrirons. Ce projet est un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque différents acteurs collaborent pour le bien-être de notre communauté. » - Marina Boulos-Winton, Directrice générale, Chez Doris

Renseignements supplémentaires :

Créée en 1977, La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris Inc. est un organisme de bienfaisance offrant à l'origine un refuge de jour, sept jours sur sept, pour les femmes en difficulté. L'Organisme a ouvert, en 2020, un second lieu, offrant un hébergement de courte durée. Les services dispensés par l'organisme comprennent des repas, des services d'information et de référence, un programme d'aide aux Inuits, un service de placement en logement ainsi que des programmes d'intégration éducative et socio récréative.

Pour l'ensemble des projets du volet « Grandes villes » des phases 1 et 2 de l'ICRL, la Ville de Montréal accompagne les organismes porteurs tout au long de leur projet. En plus d'offrir un soutien technique, la Ville s'assure de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements. Au total, 19 projets, représentant près de 360 unités, sont sélectionnés grâce à la contribution financière de plus de 103 M$ du gouvernement du Canada , dans le cadre du volet « Grandes villes » de l'Entente Canada-Québec concernant l'ICRL, et au soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]; Demande média Chez Doris : Anne Vaillancourt, Conseillère principale chez Exponentiel Conseil, 819 342-2668, [email protected]