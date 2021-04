Initiative pour la création rapide de logements - La Ville de Montréal annonce la construction de 19 nouveaux logements à but non lucratif pour les clientèles vulnérables

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux besoins croissants et pressants en matière de logements abordables, le comité exécutif de la Ville de Montréal approuve la signature d'une convention avec l'organisme Le Pas de la Rue. Au total, 19 nouveaux logements à but non lucratif seront construits grâce à une subvention de près de 4,6 M$, répondant ainsi aux besoins de personnes vulnérables, en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Ce projet verra le jour d'ici un an grâce à la contribution accordée dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), financée par le gouvernement du Canada par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi qu'à la contribution du gouvernement du Québec.

« Avec la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à soutenir efficacement les Montréalais qui en ont le plus besoin en leur fournissant rapidement plus de 250 nouveaux logements abordables dans le cadre du volet des Grandes villes, y compris le projet par l'organisme Le Pas de la Rue », a déclaré l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

« Les besoins en habitation sont grands, mais nous mettons les bouchées doubles pour rattraper les retards du passé. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que notre gouvernement soutiendra les futurs locataires. En effet, ces derniers pourront bénéficier du programme de Supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec, ce qui leur permettra de payer un loyer équivalent à 25 % de leurs revenus. C'est une priorité pour nous de venir en aide aux personnes plus vulnérables, comme celles en situation d'itinérance ou à risque de le devenir », a déclaré Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

« Une métropole inclusive avec des milieux de vie accueillants passe notamment par la mise en place de mesures afin que chaque personne puisse se loger convenablement. Les enjeux d'itinérance sont complexes et la pandémie a davantage accentué les besoins des populations vulnérables. Nous sommes fiers de soutenir des organismes comme Le Pas de la Rue, qui répondent à des besoins essentiels auprès d'une clientèle bien précise. Notre administration est déterminée à apporter des solutions concrètes et durables aux problèmes d'abordabilité et d'itinérance », a ajouté Robert Beaudry, responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants

Le Pas de la Rue :

Bénéficiera d'un soutien financier de 4 579 839 $ pour l'acquisition de deux lots situés sur la rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

Permettra la réalisation d'un projet de 19 studios, d'une salle communautaire et d'un bureau pour un intervenant social;

S'adresse à des personnes en situation d'itinérance ou de grande précarité résidentielle âgées de 55 ans ou plus;

Permettra aux locataires de ne défrayer que 25 % de leur revenu brut pour les frais de logement.

Pour l'ensemble des projets de l'ICRL, la Ville de Montréal accompagnera les organismes porteurs tout au long de leur projet. En plus d'offrir un soutien technique, la Ville s'assurera de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements. Au total, une douzaine de projets, représentant plus de 250 unités, sont réalisés grâce à la contribution financière de 56,8 M$ du gouvernement du Canada, dans le cadre de l'ICRL, et au soutien de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec.

