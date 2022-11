Les cibles initiales de Fiera Capital concernant la proportion de ses actifs qui seront gérés en fonction d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 ont été approuvées

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a le plaisir d'annoncer l'approbation par l'initiative Net Zero Asset Managers (« l'initiative ») de ses cibles initiales de réduction des émissions carbone et de ses engagements en la matière. Au 9 novembre 2022, un total de 169 gestionnaires de placement ont établi leurs cibles, ce qui porte à 21,8 billions de dollars américains le total des actifs engagés à atteindre zéro émission nette au plus tard d'ici 2050.

Cette initiative internationale vise à inciter le secteur de la gestion de portefeuille à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre les changements climatiques. Fiera Capital a rejoint l'initiative en 2021, suivant son engagement à renforcer son approche à l'égard de l'investissement responsable.

L'engagement initial de Fiera Capital représente, en date du 31 mars 2022, un total de 9,8 milliards de dollars américains ou environ 7 % de ses actifs sous gestion. Puisque Fiera Capital offre des solutions multi-actifs personnalisées composées à la fois d'actifs des marchés publics et privés, les efforts ont été portés sur la détermination de l'approche optimale pour chacune des catégories d'actifs initialement visées.

Cette cible n'est qu'un point de départ et sera revue sur une base régulière, avec l'intention d'ajouter de nouvelles stratégies et d'accroître de manière considérable l'engagement de la Société au fil du temps et suivant le développement de méthodologies destinées à de nouvelles catégories d'actifs et l'accessibilité à davantage de données.

Afin d'assurer le suivi des efforts de la Société par rapport aux cibles fixées, Fiera Capital prévoit recourir aux cibles de décarbonisation et d'engagement établies dans le cadre du Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Investment Framework, élaboré par un groupe d'investisseurs mondiaux qui avait pour mandat d'explorer les façons d'aligner les portefeuilles sur les objectifs de l'Accord de Paris.

« Nous sommes fiers de nos équipes de placement qui ont pris les devants et qui se sont engagées à opérer cette transition au sein de leurs portefeuilles. L'approbation de nos cibles initiales représente la première étape de notre parcours vers un futur zéro émission nette et nous tâcherons continuellement de nourrir notre ambition en continuant d'accroître notre participation à cette initiative d'envergure », a affirmé Vincent Beaulieu, chef des investissements durables, Fiera Capital.

« À titre de gestionnaire de placement responsable, nous sommes convaincus que nous avons un rôle essentiel à jouer en collaborant avec nos pairs et en contribuant à l'atteinte d'objectifs sociaux et environnementaux de plus en plus relevés. Notre engagement à l'égard de l'initiative Net Zero Asset Managers est l'une des façons dont nous pouvons allouer efficacement notre capital pour favoriser une prospérité durable au sein de nos communautés et soutenir les efforts mondiaux pour limiter le réchauffement de la planète », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président mondial et chef de la direction, Fiera Capital.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 158,3 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2022. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ » www.fieracapital.com.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Analystes and investisseurs: Marie-France Guay, Vice-présidente principale, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 294-5878, [email protected]; Demandes des médias: Alex-Anne Carrier, Conseillère principale, Communications externes, Corporation Fiera Capital, 514 692-5714, [email protected]