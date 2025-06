Initiative Logement abordable Desjardins : un partenariat performant qui livrera 1 000 logements abordables de plus à travers le Québec

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et Desjardins annoncent la création de 1 000 nouveaux logements abordables au cours des 3 prochaines années. Ceux-ci verront le jour dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat lancé en 2022 qui permettra désormais de livrer plus de 3 000 logements abordables d'ici 2028.

Le financement de ces 1 000 nouveaux logements avoisine les 184 M$. Il découle d'une partie des 900 M$ du gouvernement fédéral versés au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements de 900 M$ annoncés par le Québec lors de sa mise à jour économique de l'automne 2023. De son côté, Desjardins s'engage à octroyer aux promoteurs communautaires près de 50 M$ en financement hypothécaire ou en capital patient.

Avec son modèle de guichet unique et son vaste réseau de caisses et de centres Desjardins Entreprises, Desjardins est en mesure d'appuyer les coopératives d'habitation et les organismes communautaires ainsi que les acteurs municipaux pour cibler et qualifier les projets dans le but d'accélérer la création de logements abordables.

Des résultats concrets sur le terrain

En date du 31 mai 2025, 9 immeubles, totalisant 1 198 logements, pouvaient déjà accueillir des locataires et 908 autres logements étaient en cours de réalisation.

Les projets sont répartis dans 14 régions du Québec.

Lancée en 2022 grâce à un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins, l'Initiative Logement abordable Desjardins visait initialement la création de 1 000 logements abordables d'ici la fin de 2025.

Grâce à l'expertise de son équipe, Desjardins a rapidement dépassé l'objectif initial de cette première entente pour l'élever à plus de 2 000 unités.

Cette seconde entente signée avec le gouvernement du Québec en partenariat avec le gouvernement du Canada confirme le leadership de Desjardins dans la lutte contre la crise du logement.

En seulement 6 ans, ce partenariat permettra de rendre disponibles plus de 3 000 logements abordables à travers la province et d'en assurer leur abordabilité pour au moins 35 ans.

Citations :

« Le partenariat avec Desjardins donne des résultats concrets, et j'en suis très fière. C'est la preuve qu'en travaillant ensemble, avec le gouvernement du Canada, les municipalités et les organismes d'habitation, on est capables de livrer rapidement des logements abordables et de qualité pour les Québécois qui en ont le plus besoin. On innove, on sort des sentiers battus, et on ne ménage aucun effort pour répondre à la crise du logement. Notre gouvernement est déterminé à faire les choses autrement pour construire plus, et mieux. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'est engagé à mettre en place une série de mesures pour aider à doubler le taux de construction résidentielle à travers le pays. Nous allons rendre les logements plus abordables en tirant parti de la puissance de la coopération public-privé. Notre collaboration avec le gouvernement du Québec et Desjardins nous permettra de nous approcher de notre objectif, afin d'offrir aux Québécois et Québécoises des logements plus abordables. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le partenariat structurant avec Desjardins a démontré toute sa valeur sur le terrain. Il vient renforcer les efforts de la SHQ en matière d'habitation, en nous permettant de travailler main dans la main avec nos partenaires pour offrir plus de logements abordables à celles et ceux qui en ont le plus besoin - des familles, des aînés, des personnes seules - partout au Québec. »

Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« La crise du logement exige des réponses fortes, rapides et coordonnées. Ce partenariat renouvelé montre qu'ensemble, nous pouvons livrer des résultats concrets, à grande échelle, et avec un effet réel sur la vie des gens. Chez Desjardins, nous voyons l'accès à un logement abordable comme un levier essentiel pour bâtir des communautés plus fortes, plus équitables et plus humaines. En ajoutant 1 000 logements abordables à notre feuille de route, nous poursuivons notre engagement à soutenir les familles, les travailleurs et les milieux de vie partout au Québec. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins







