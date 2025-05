Initiative Logement abordable Desjardins - Plus de logements abordables pour les familles de Vaudreuil-Dorion

Le montage financier de près de 5,2 M$ regroupe des investissements du gouvernement du Québec (près de 2,3 M$), de la Ville de Vaudreuil-Dorion (900 000 $) et de Desjardins (financement de 1,8 M$). Les premiers locataires devraient emménager dès août 2025.

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

En 2022, le gouvernement du Québec confiait 175 M$ à Desjardins pour créer 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici la fin 2025, lesquels seraient le fruit de projets d'habitation répartis dans 14 régions du Québec. De son côté, Desjardins devait rendre disponible une somme de 150 M$ en financement et en capital patient, avec l'appui de Capital régional et coopératif Desjardins, aux organismes porteurs des projets. Ceux-ci s'engageaient à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Grâce à l'expertise de son équipe dédiée aux logements abordables et à son vaste réseau de caisses et de Centre Desjardins Entreprises, Desjardins a vu cet objectif être rapidement surpassé pour rendre disponibles plus de 2 000 logements abordables d'ici la fin de 2025. Grâce à un modèle de guichet unique Desjardins est en mesure de solliciter les promoteurs, les coopératives d'habitation, les organismes communautaires et les acteurs municipaux pour accélérer le développement de projets menant à la création ou à la rénovation de logements abordables.

Devant cette efficacité, en décembre 2023, Québec a ajouté une somme de 43,75 M$ à l'enveloppe initiale octroyée à Desjardins afin que soient créés 250 logements abordables additionnels. Par conséquent, ce sont plus de 1 750 logements abordables que Desjardins rendra disponibles en trois ans.

En date du 31 mars 2025, huit projets totalisant 1 190 logements sont en exploitation et onze projets totalisant 772 logements sont en réalisation, comme le projet annoncé aujourd'hui.

Sur la totalité des projets, 75 % seront de nouvelles constructions, alors que 25 % seront des immeubles rénovés et acquis par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Citations :

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec Desjardins est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois vivant avec un revenu faible ou modeste. Le partenariat avec Desjardins m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. Je suis résolue à livrer des résultats à travers ce partenariat, et la réalisation du projet de Toit d'Abord en est un excellent exemple! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Offrir plus de logements de qualité et à un prix abordable est une mission envers laquelle notre gouvernement s'est engagé afin de mieux loger les Québécoises et les Québécois. Grâce aux nouveaux logements abordables qui sont en cours de construction en Montérégie, ce sont des dizaines de familles qui bénéficieront très bientôt d'un chez-soi où elles se sentiront en sécurité, accomplies, et surtout, elles seront rassurées d'avoir un loyer à l'abri du marché spéculatif. Je me réjouis de cette autre merveilleuse nouvelle! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Le projet Toit D'Abord représente une réponse tangible aux besoins des familles de notre région. En réunissant les forces de partenaires engagés, nous créons des milieux de vie accessibles, ancrés dans la réalité de notre région. Ce type d'initiative démontre qu'en travaillant ensemble, on peut bâtir des projets concrets qui améliorent réellement la qualité de vie de nos citoyens.»

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« Nous sommes fiers d'accueillir ici, à Vaudreuil-Dorion, le premier projet de logements abordables de la région, qui va permettre à une douzaine de familles de se loger à un prix décent. Avec nos différents partenaires, nous avons innové par la mise en place de balises facilitant la création de projets comme celui de la rue Saint-Michel. Ces initiatives nous ont d'ailleurs permis de remporter le prestigieux prix Joseph-Beaubien de l'Union des municipalités du Québec en 2024. L'accessibilité aux logements est un enjeu majeur à la grandeur du Québec. Toit d'Abord Vaudreuil-Soulanges est un modèle transposable pour toute ville voulant développer des projets d'habitation à prix abordable. Nous souhaitons qu'il puisse inspirer les organisations et que voient le jour d'autres projets dans la région, mais aussi partout au Québec. »

Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

« Le sujet des tarifs de l'administration américaine tend à éclipser celui de la crise du logement au Québec, qui est toujours présente. Mais je tiens à vous assurer que nous, chez Desjardins, on travaille activement sur les deux plans. On poursuit la construction de nombreux logements, pour soutenir les familles et les travailleurs partout dans la province. Ces logements sont une autre démonstration concrète de nos efforts et de l'efficacité de notre modèle de guichet unique, qui nous permet de mobiliser rapidement les ressources nécessaires et d'accélérer la livraison des projets. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« C'est avec une immense fierté et une profonde conviction que nous annonçons le lancement du tout premier projet de Toit d'Abord, une initiative porteuse d'espoir et d'avenir pour notre région. Ce projet-vitrine, avec ses loyers bien en-dessous des prix du marché, est conçu avec soin pour répondre concrètement aux besoins des ménages à revenu modeste. Les familles y trouveront des logements de qualité, comprenant 2 ou 3 chambres à coucher, et les personnes vivant avec des défis particuliers profiteront de ses 4 unités adaptables en rez-de-chaussée. Ce modèle fondé sur la solidarité, l'innovation sociale et la pérennité de l'abordabilité représente un jalon important dans notre lutte collective contre la crise du logement. Il incarne notre volonté d'offrir des milieux de vie inclusifs, accessibles et durables, intégrés à proximité des services essentiels. D'autres développements sont déjà en cours dans plusieurs municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce projet du 15 Saint-Michel est le tremplin et le symbole d'un mouvement régional résolument tourné vers un avenir plus juste et plus inclusif, où chacun et chacune peut habiter dignement, peu importe ses moyens. Nous nous félicitons de l'appui déterminant de partenaires engagés, dont Desjardins, la ville de Vaudreuil-Dorion et les 22 autres municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. »

Geneviève Lachance, présidente de Toit d'Abord

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook: SocietehabitationQuebec

X: HabitationSHQ

LinkedIn: LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]