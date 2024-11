TROIS-RIVIÈRES, QC , le 8 nov. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec Desjardins, la Ville de Trois-Rivières et Accès Logement Mauricie, annoncent la construction de 60 logements abordables répartis dans 5 immeubles et destinés à des familles ou des personnes vivant seules. Les résidences Ste-Madeleine seront situées sur l'ancien site de l'église Sainte-Madeleine, à l'intersection du boulevard Sainte-Madeleine et de la rue du Sanctuaire, à Trois-Rivières.

Les immeubles seront construits dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de 1 750 logements abordables, ainsi que du Fonds d'innovation pour le logement abordable du gouvernement du Canada.

C'est la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, qui en a fait l'annonce. Elle était accompagnée du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, du premier vice-président Services aux entreprises du Mouvement Desjardins, M. Jean-Yves Bourgeois, et de nombreux partenaires du milieu.

Le montage financier d'un peu plus de 20 M$ regroupe des investissements du gouvernement du Québec de 10,5 M$, du gouvernement du Canada de 600 000 $, et de la Ville de Trois-Rivières de 1,4 M$. Pour sa part, Desjardins ajoute en financement hypothécaire près de 6,9 M$ et 931 000 $ en capital patient. À terme, c'est l'organisme Accès Logement Mauricie qui assurera la gestion et le maintien de l'immeuble.

Projet mené en collaboration avec Habitations Populaires du Québec et Accès Logement Mauricie, Les résidences Ste-Madeleine accueilleront leurs premiers locataires au printemps 2025. Elles comprendront 30 logements d'une chambre et 30 de deux chambres. Le loyer mensuel sera fixé à 719 $ pour un logement d'une chambre et à 920 $ pour un logement de deux chambres.

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

En 2022, le gouvernement du Québec confiait 175 M$ à Desjardins pour créer 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici la fin 2025, lesquels seraient le fruit de projets d'habitation répartis dans 14 régions du Québec. De son côté, Desjardins devait rendre disponible une somme de 150 M$ en financement et en capital patient, avec l'appui de Capital régional et coopératif Desjardins, aux organismes porteurs des projets. Ceux-ci s'engageaient à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Grâce à une équipe dévouée et à son vaste réseau de caisses ainsi qu'à l'expertise de la Caisse d'économie solidaire, Desjardins a vu cet objectif être rapidement surpassé. Desjardins a sollicité les organismes à but non lucratif, les coopératives d'habitation ainsi que les acteurs municipaux pour rendre disponibles plus de 1 500 logements abordables d'ici la fin de 2025.

Devant cette efficacité, en décembre 2023, Québec a ajouté une somme de 43,75 M$ à l'enveloppe initiale octroyée à Desjardins afin que soient créés 250 logements abordables additionnels. Par conséquent, ce sont plus de 1 750 logements abordables que Desjardins rendra disponibles en trois ans.

Citations :

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec Desjardins est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois vivant avec un revenu faible ou modeste. Le partenariat avec Desjardins m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. On est résolus à livrer des résultats à travers ce partenariat, et la réalisation des résidences Ste-Madeleine en est un excellent exemple! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que tout le monde dispose d'un endroit sûr où se sentir chez soi. Je suis fier que nous ayons pu soutenir ce projet par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières et Desjardins. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »



L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le financement du projet Les résidences Ste-Madeleine nous permet de poursuivre nos efforts soutenus visant à maintenir l'abordabilité dans le secteur de l'habitation en Mauricie. L'initiative des organismes Habitations Populaires du Québec et Accès Logement Mauricie démontre également l'importance d'être agiles et de joindre nos forces pour apporter des solutions spécifiques à notre communauté. Bravo à tous les partenaires! »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Avec le Fonds d'innovation pour le logement abordable, nous construisons rapidement des logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, c'est 60 logements abordables qui seront bientôt accessibles pour les gens de Trois-Rivières. »



L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain

« En plus d'offrir un crédit d'impôt sur 20 ans, la Ville de Trois-Rivières soutient la première phase de ce projet en y investissant 1,4 million de dollars grâce à son Programme de soutien au développement de logements abordables. Les résidences Ste-Madeleine joueront un rôle clé dans la revitalisation du secteur Bas-du-Cap en offrant un cadre de vie sain, des logements accessibles et en renforçant le sentiment d'appartenance au sein de notre communauté trifluvienne. Je tiens à souligner l'excellente collaboration des partenaires impliqués dans ce dossier, qui permettra de redonner une vocation sociale significative à l'ancien site de l'église Sainte-Madeleine. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« Chez Desjardins, nous sommes profondément convaincus que l'accès à un logement pour tous est un pilier fondamental pour bâtir des communautés fortes et résilientes. Le projet Les résidences Ste-Madeleine est une illustration parfaite de notre capacité de créer des solutions innovantes et durables pour nos communautés. En collaborant étroitement avec les gouvernements et les organismes locaux, nous apportons non seulement des ressources financières, mais aussi notre expertise et notre engagement pour le bien-être collectif. Ce projet témoigne de notre capacité à transformer des défis en opportunités, offrant ainsi des logements de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Nous sommes heureux d'apporter notre contribution afin de loger les ménages de notre collectivité locale. Encore une fois, lorsque tous les acteurs se mettent en place, ils travaillent en concertation et on peut arriver à grandes choses. Ce projet est une illustration type de cette concertation autant au niveau des gouvernements qu'au niveau du monde des affaires puisqu'il est réalisé dans un temps record. Nous sommes à développer non seulement des unités d'habitation, mais un milieu de vie qui va servir à notre collectivité pendant plusieurs générations. Redonnons vie à un site religieux grâce à ce partenariat. »

Guy Gagnon, président d'Accès Logement Mauricie

Faits saillants :

Habitations Populaires du Québec est un organisme à but non lucratif (OBNL) fondé en 1978 grâce à la participation financière de 5 caisses populaires Desjardins de la Ville de Trois-Rivières. Cet OBNL agit à titre de propriétaire, développeur et gestionnaire immobilier communautaire. Au total, il a développé 160 projets pour plus de 4 500 logements sociaux et abordables, et a en gestion près de 2 000 logements. Il est propriétaire de plus de 800 logements via son OBNL apparenté.

Accès Logement Mauricie est un OBNL dont la mission est de loger des ménages à revenu faible ou modeste. Un contrat sera octroyé à Habitations Populaires Québec pour les services de gestion, d'entretien et de location.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) de la SCHL favorise l'innovation et la croissance dans le secteur du logement abordable et vise à encourager l'élaboration de nouveaux modèles de financement et de nouvelles techniques de construction.

L'objectif du FILA est de soutenir des modèles de financement innovateurs et des conceptions uniques afin de rendre le logement plus abordable et de réduire les coûts et les risques associés aux ensembles de logements abordables.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

