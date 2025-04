Initiative Logement abordable Desjardins - 24 logements abordables pour favoriser l'établissement de nouvelles familles à La Malbaie

LA MALBAIE, QC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, Desjardins, la Ville de La Malbaie et la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix annoncent aujourd'hui la construction de 24 logements abordables au 100, rue John-Nairne, à La Malbaie. Les travaux débuteront au cours des prochaines semaines.

Le projet sera financé dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de 1 750 logements abordables.

Maquette du futur projet (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation) Kariane Bourassa, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation) Plusieurs partenaires se sont réunis pour la séance photo, dont : Mme Kariane Bourassa, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, M. Michel Couturier, maire de La Malbaie, Mme Odile Comeau, préfet de la MRC de Charlevoix-Est, M. Félix Boudreault, directeur développement des affaires, Logement abordable, au Mouvement Desjardins, Mme Laurence Bessone, présidente du conseil d’administration de la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix, coop de solidarité ainsi que plusieurs partenaires. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation)

Le montage financier, d'un peu plus de 5,8 M$, regroupe des investissements du gouvernement du Québec de plus de 3 M$, des contributions publiques et privées ainsi que le don du terrain par la Ville. Pour sa part, Desjardins contribue au projet pour un peu plus de 275 000 $ en capital patient et 24 000 $ du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est. Un prêt hypothécaire complète le montage financier.

Le projet d'habitation a pour but de répondre aux besoins de la communauté et des employeurs de la région. Il prévoit 24 logements abordables pour loger des familles à faible revenu qui souhaitent s'établir à La Malbaie. Les loyers mensuels doivent respecter la grille de loyers médians du marché de la Société d'habitation du Québec. Les premiers locataires devraient emménager à l'hiver 2026.

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

En 2022, le gouvernement du Québec confiait 175 M$ à Desjardins pour créer 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici la fin 2025, lesquels seraient le fruit de projets d'habitation répartis dans 14 régions du Québec. De son côté, Desjardins devait rendre disponible une somme de 150 M$ en financement et en capital patient, avec l'appui de Capital régional et coopératif Desjardins, aux organismes porteurs des projets. Ceux-ci s'engageaient à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Grâce à l'expertise de son équipe dédiée aux logements abordables et à son vaste réseau de caisses et de Centre Desjardins Entreprises, Desjardins a vu cet objectif être rapidement surpassé pour rendre disponibles plus de 2 000 logements abordables d'ici la fin de 2025. Grâce à un modèle de guichet unique Desjardins est en mesure de solliciter les promoteurs, les coopératives d'habitation, les organismes communautaires et les acteurs municipaux pour accélérer le développement de projets menant à la création ou à la rénovation de logements abordables.

Devant cette efficacité, en décembre 2023, Québec a ajouté une somme de 43,75 M$ à l'enveloppe initiale octroyée à Desjardins afin que soient créés 250 logements abordables additionnels. Par conséquent, ce sont plus de 1 750 logements abordables que Desjardins rendra disponibles en trois ans.

En date du 31 mars 2025, huit projets totalisant 1 190 logements sont en exploitation et onze projets totalisant 772 logements sont en réalisation comme le projet de la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix.

Sur la totalité des projets, 75 % seront de nouvelles constructions, comme le projet de la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix, alors que 25 % seront des immeubles rénovés et acquis par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Citations :

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec Desjardins est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois vivant avec un revenu faible ou modeste. Le partenariat avec Desjardins m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. Je suis résolue à livrer des résultats à travers ce partenariat, et la réalisation du projet de la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix en est un excellent exemple! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Toute la population de Charlevoix-Côte-de-Beaupré peut compter sur des actions concrètes de notre gouvernement pour s'attaquer à la crise du logement dans notre grande et belle région. L'annonce d'aujourd'hui est le fruit d'un travail concerté. Je salue nos partenaires locaux et, bien entendu, la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix, qui croit en la valeur du logement social et abordable comme vecteur d'une meilleure qualité de vie au sein de notre communauté. Il s'agit d'un projet porteur, tant pour La Malbaie que pour tout Charlevoix-Est et j'en suis très heureuse. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« C'est avec grand enthousiasme que la Ville de La Malbaie accueille le projet de la Coopérative de développement immobilier sur son territoire. Le bâtiment permettra de soulager une partie significative des besoins du marché locatif, tout en contribuant aux efforts de redynamisation du centre-ville. »

Michel Couturier, maire de La Malbaie

« Ce projet témoigne bien de la volonté de notre région d'innover pour répondre à nos enjeux territoriaux. Les besoins en habitation étant en constante évolution, il est primordial d'être agile et de s'adapter aux réalités changeantes. La Coopérative de développement immobilier de Charlevoix en est un bel exemple. C'est une fierté pour la MRC de Charlevoix-Est d'avoir participé à la naissance et à la réalisation de ce projet porteur pour notre région. »

Odile Comeau, préfet de la MRC de Charlevoix-Est

« Chez Desjardins, nous croyons profondément que l'accès à un logement abordable est essentiel pour le bien-être et la dignité de chaque individu. La construction de ces 24 logements à La Malbaie est une étape importante dans notre engagement à répondre aux besoins des communautés à travers tout le Québec. Grâce à notre modèle de guichet unique, nous sommes en mesure de mobiliser rapidement les ressources nécessaires et d'accélérer la livraison des logements. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts et à participer activement à la construction de nombreux autres logements, afin de soutenir les familles et les travailleurs partout dans la province. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Après plusieurs mois de recherche de financement, l'Initiative Logement abordable Desjardins a enfin permis de concrétiser ce projet. Cette contribution donne la possibilité à la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix d'offrir du logement abordable dans un contexte où le manque d'options freine le développement économique et la vitalité du territoire. »

Laurence Bessone, présidente du conseil d'administration de la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix, coop de solidarité

Fait saillant :

La Coopérative de développement immobilier de Charlevoix développe et offre du logement et des services en habitation ainsi que des infrastructures pour répondre aux besoins de la communauté et des employeurs. Pour accélérer le développement, elle rallie les acteurs et mutualise les ressources.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

