Initiative grand V : un levier qui aidera à stimuler l'innovation

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille positivement l'annonce faite aujourd'hui par Investissement Québec du lancement de l'initiative grand V. Celle-ci est un pas dans la bonne direction et vise à stimuler les investissements des entreprises, ainsi qu'à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance.

Initiative grand V répond à deux recommandations de la FCEI soumise dans son étude pour aider les PME à prendre le virage de l'automatisation : l'accompagnement et l'appui financier. En effet, les résultats de cette étude montrent que la première motivation à l'adoption de l'automatisation est d'accroître la productivité. Cependant, les coûts et les investissements trop élevés sont le premier frein. Enfin, les deux tiers des propriétaires estiment que les programmes sont mal connus.

De plus, selon un sondage effectué sur l'environnement en 2022, la moitié des PME québécoises (51%) mentionnent que pour les aider à réduire l'impact environnemental de leur entreprise, les gouvernements devraient offrir une aide financière pour faire des achats écoénergétiques, mettre en œuvre des projets environnementaux et/ou former du personnel sur les initiatives environnementales.

« L'annonce faite par Investissement Québec et la ministre de l'Économie va dans le bon sens, car elle rejoint les préoccupations des PME pour effectuer une transition durable. Elle répond à certaines de leurs demandes pour qu'elles puissent innover et prendre le virage vers l'automatisation. S'automatiser peut-être une bonne réponse pour les entreprises en situation de pénurie de main-d'œuvre et peut aussi leur permettre de gagner du temps précieux au-delà d'accroître leur productivité », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Il faut poursuivre l'action pour aider nos PME : d'autres mesures ambitieuses sont nécessaires

Si ce programme traduit une bonne impulsion, d'autres actions pour les PME sont nécessaires et urgentes. Les données économiques envoient beaucoup de signaux rouges. Notre Baromètre en septembre informe que la confiance des PME québécoises remonte, mais elle reste inférieure à sa moyenne historique pour un 29e mois consécutif. À cela, les coûts d'exploitation sont significativement plus élevés que la moyenne sur 15 ans et les ventes et la production des PME sont freinées par la demande insuffisante, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les problèmes de fonds de roulement.

Si cette initiative annoncée aujourd'hui pose une première pierre, cela reste plus difficile pour les petites entreprises pour qui le fardeau administratif est plus lourd et l'accès aux programmes plus complexe. La FCEI rappelle que 94 % des entreprises québécoises ont moins de 50 employés. Le gouvernement doit proposer d'autres actions pour aider les petites entreprises à se relever, stimuler l'économie et, surtout, prendre le virage de l'automatisation.

« Pour améliorer la productivité, stimuler la croissance, créer plus de richesse individuelle et collective, le Québec doit se tourner vers nos PME qui constituent le cœur de l'économie de toutes les régions administratives. Le gouvernement doit réduire le fardeau réglementaire et administratif ainsi que s'attaquer à la fiscalité injuste qui pénalise les plus petites. Il y a clairement une très forte attente des propriétaires de PME pour que le gouvernement du Québec adopte un virage clair et net vers les petites entreprises. La FCEI, le plus important regroupement de PME du pays, tend la main à la ministre de l'Économie pour y arriver », conclut M.Vincent.

