Initiative du gouvernement du Québec visant à aider les PME à se diversifier : une bonne mesure qui doit être élargie à plus de petites entreprises

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille positivement l'annonce faite par la ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, de l'initiative visant à fournir des formations sur mesure aux PME souhaitant développer rapidement de nouveaux marchés. Toutefois, elle demande que la mesure soit accessible à plus de secteurs d'activité, comme aux importateurs du secteur du commerce de gros, touchés très négativement par la guerre tarifaire. Eux aussi doivent recevoir de l'aide pour diversifier leurs marchés d'approvisionnement.

« Une fois de plus, le gouvernement du Québec montre sa proactivité. Cette fois, la mesure vise directement les PME, puisque les entreprises de 5 à 199 employés seront priorisées. Il est bon que cela passe par une aide directe pouvant couvrir 75 % des dépenses admissibles, et même les salaires des employés. Ce sont de bonnes actions du gouvernement pour notre économie qui doivent être élargies aux plus petites entreprises et aux PME qui font les frais de la présente crise, comme les PME importatrices », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Faits saillants :

Sur l'ensemble des PME canadiennes , plus de la moitié importent et plus d'un quart exportent vers les États-Unis;

, plus de la moitié importent et plus d'un quart exportent vers les États-Unis; Parmi les mesures envisagées par les PME importatrices en raison de la guerre tarifaire, plus de la moitié (54 %) veulent trouver de nouveaux fournisseurs. Pour les PME exportatrices, la proportion est de 46%;

par les PME importatrices en raison de la guerre tarifaire, plus de la moitié (54 %) veulent trouver de nouveaux fournisseurs. Pour les PME exportatrices, la proportion est de 46%; Les entreprises de moins de 5 employés représentent 53 % des entreprises du Québec;

Pour faire face aux tarifs douaniers des États-Unis, la première mesure mise de l'avant par les entrepreneurs est la réduction des taxes et impôts (63 %).

À propos de la FCEI

