Initiative Canada-Québec d'aide aux éleveurs pour atténuer l'impact de la COVID-19 - Agri-relance : plus de 21 millions de dollars versés aux producteurs de porcs, bovins et grands gibiers

Administrée par la FADQ, cette initiative visait à soutenir les entreprises qui avaient engagé des sommes exceptionnelles pour le maintien des animaux en surplus dans les élevages durant les périodes visées. Un paiement final de 12,6 millions de dollars sera versé au secteur porcin, portant le montant de l'aide à près de 20,5 millions de dollars pour ce secteur. Les producteurs de bovins et grands gibiers, quant à eux, ont reçu 546 944 dollars et 112 294 dollars respectivement.

« Les producteurs ont su faire preuve de résilience lorsque la crise sanitaire engendrée par la COVID-19 est venue perturber les chaînes d'approvisionnement alimentaire. En travaillant de concert avec nos partenaires provinciaux, notre gouvernement a démontré son soutien aux éleveurs de porcs, de bovins et de grands gibiers. L'aide financière de 21,1 millions de dollars versée dans le cadre d'Agri-relance était nécessaire pour aider nos entreprises à compenser les dépenses supplémentaires engagées pour maintenir les animaux à la ferme pendant la pandémie et préserver la sécurité alimentaire des Québécois et des Canadiens. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement fait de l'agriculture une priorité et notre engagement dans cette Initiative le démontre. L'aide accordée aux entreprises agricoles sera bénéfique pour la relance des activités de nos producteurs. Dans les sommes versées, ce sont près de 20 millions qui iront au secteur porcin, un secteur névralgique dans le milieu agricole. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Grâce au travail des équipes de La Financière agricole du Québec, les producteurs pourront poursuivre leurs activités avec l'arrivée de ces sommes. Le traitement des demandes a été fait avec diligence par notre personnel et nous sommes heureux que les éleveurs puissent y avoir accès rapidement. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants de l'Initiative Canada-Québec d'aide aux éleveurs

Initiative partagée entre les deux gouvernements :

gouvernement du Canada : injection de 13,086 millions de dollars, soit 60 % du coût total



gouvernement du Québec : contribution de 8,724 millions de dollars, soit 40 % du coût total

Entreprises admissibles : les éleveurs de porcs d'engraissement, de bouvillons d'abattage, de grands gibiers, dont les cerfs rouges, les wapitis, les bisons et les sangliers

doivent avoir conservé leurs animaux dans l'élevage pendant une plus longue période que prévu en raison de la pandémie de COVID-19, et ce, à partir du début de la pandémie jusqu'à la fin de la période visée qui s'est terminée le 31 mars 2021.

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec un peu plus de 23 500 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 12,3 millions de dollars accordés à 536 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions avec

des valeurs assurées s'élevant à 4,18 milliards de dollars et le versement de 2,21 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques; et



un portefeuille de garanties de prêts atteignant 6,01 milliards de dollars

