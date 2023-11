Une série d'événements visent à recueillir des fonds pour cet organisme à but non lucratif qui aide les femmes à atteindre l'indépendance financière.

TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son initiative Beyond the Suit (BTS), présentée par la Banque Scotia, l'organisme Dress for Success Toronto organise une série d'événements d'information et de collecte de fonds au pouvoir transformateur dans le but de soutenir sa mission : donner aux femmes les moyens d'atteindre l'indépendance financière en mettant à leur disposition un réseau d'entraide, des vêtements professionnels et des outils de perfectionnement pour les aider à réussir au travail et dans la vie.

Avec Beyond the Suit, une initiative présentée par la Banque Scotia, Dress for Success Toronto ne se contente pas de fournir à ses clientes une tenue professionnelle; il propose aussi des webinaires captivants avec des experts de l'industrie, des collectes de fonds en entreprise, des collectes de vêtements, une vente de vêtements de designer et vintage haut de gamme ainsi qu'un défilé de mode. Le travail de Dress for Success, qui améliore les perspectives d'emploi et supprime les obstacles à l'avancement pour les femmes, fait de cet organisme un partenaire communautaire idéal pour ScotiaINSPIRE, une initiative de la Banque visant à investir 500 millions de dollars sur 10 ans pour promouvoir la résilience économique.

« La Banque Scotia est fière de s'associer à Dress for Success Toronto pour une dixième année d'affilée et de soutenir les différents événements virtuels et en personne dynamiques organisés par l'organisme cette année, affirme Loretta Marcoccia, vice-présidente à la direction, Exploitation globale à la Banque Scotia et cadre responsable de Dress for Success pour la Banque Scotia. Ces événements nous donnent l'occasion de faire des dons, d'apprendre et de découvrir tout ce que fait Dress for Success Toronto pour soutenir l'autonomie économique et l'indépendance de sa clientèle féminine du Grand Toronto. »

« Nous sommes ravis de donner la vedette à des clientes et des bénévoles de Dress for Success Toronto à l'occasion de notre défilé de mode de Smythe et TJX Canada, qui aura lieu le 21 novembre, a déclaré Harriet Goodman, présidente et membre du conseil d'administration de Dress for Success Toronto. En partenariat avec la Banque Scotia, nous continuons d'offrir des ressources essentielles aux femmes du Grand Toronto qui cheminent vers l'indépendance économique. »

L'événement Beyond the Suit du 21 novembre 2023, consistant en un défilé de mode et une vente de vêtements de designer exclusifs, sera présenté par la Banque Scotia dans les bureaux de KPMG au centre-ville de Toronto et animé par Julianne Costigan, une styliste de la région. Chaque achat fait lors de cette vente contribuera directement à soutenir les programmes et les services de Dress for Success Toronto. Les billets sont en vente au www.dressforsuccesstoronto.com/beyond-the-suit, au prix de 25 $ à 45 $ CA, frais en sus.

À propos de Dress for Success Toronto

Dress for Success Toronto® est le chapitre local d'un organisme à but non lucratif international qui a pour mission de donner aux femmes les moyens d'atteindre l'indépendance financière en mettant à leur disposition un réseau d'entraide, des vêtements professionnels et des outils de perfectionnement pour les aider à réussir au travail et dans la vie. Depuis 2009, par l'entremise de ses programmes vestimentaires et de développement de carrière, Dress for Success Toronto a aidé plus de 20 000 femmes du Grand Toronto et de Hamilton qui étaient sans emploi à devenir autonomes sur le plan financier. L'organisme travaille avec des agences partenaires, des entreprises commanditaires, des donateurs particuliers et plus de 100 bénévoles dévoués afin d'améliorer réellement les choses pour les femmes. toronto.dressforsuccess.org

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

