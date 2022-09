INGRID ST-PIERRE ET LES MÈRES AU FRONT S'ASSOCIENT DANS UNE VIDÉO ÉMOUVANTE, SIGNÉE ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE ET FRÉDÉRIQUE BÉRUBÉ

MONTRÉAL et TIO'TA:KE, QC, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Une vidéo des cinéastes Anaïs Barbeau-Lavalette et Frédérique Bérubé, sur la chanson Mères , d'Ingrid St-Pierre, est à l'avant plan d'une campagne de mobilisation pour appeler toutes les mères, et les personnes ayant à cœur l'avenir des prochaines générations, à aller voter pour l'avenir de nos enfants.

Les Mères au front exigent des actions fortes et immédiates pour répondre à la crise environnementale. Le 3 octobre, chaque vote comptera pour conduire au pouvoir ceux et celles qui prendront les mesures nécessaires à la protection de nos enfants et de la vie sur Terre.

Plusieurs Mères au front et leurs enfants ont répondu à l'invitation des cinéastes et font front commun sur la chanson Mères , premier extrait du nouvel album d'Ingrid St-Pierre à paraître en 2023. Mères aborde le grand paradoxe entre l'amour inconditionnel d'une mère pour ses enfants et son désir de les voir un jour partir vivre leur vie.

« Une mère aime orageusement ses enfants plus que sa propre vie. Elle enlace, essuie les coins de bouche, souffle les bougies. Les bras et le cœur grands comme des montagnes. Une mère est aussi celle qui laisse partir en soufflant sur les élans. » explique l'auteure, compositrice et interprète Ingrid St-Pierre.

« La chanson d'Ingrid aborde de façon profonde et douce le désir viscéral des mères de voir leur enfant tendre vers un bonheur qu'il s'inventera. Nos images se posent en contraste à ce désir : si on ne prend pas dès maintenant les décisions nécessaires, nos enfants auront du mal à inventer le bonheur qu'on leur souhaite. » explique Anaïs Barbeau-Lavalette, autrice, cinéaste et co-instigatrice de Mères au front.

Ingrid St-Pierre, la mère au front, ajoute : « Je veux préserver, défendre, réparer ce monde qui portera l'histoire de nos enfants. Ce monde pour lequel ils me quitteront un jour, je veux qu'il soit doux, grand et magnifique. »

SOURCE Mères au front

