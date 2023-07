Ingérence de l'employeur : Les syndiqué-es de Résolu obtiennent gain de cause

ALMA, QC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail (TAT) vient de donner raison au Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papier d'Alma inc. dans sa plainte pour ingérence contre Produits forestiers Résolu (PFR).

« Nous saluons cette décision et espérons que l'employeur comprendra le message. Nous ne trouverons pas d'issue à notre conflit si la partie patronale continue ce genre de manœuvre », explique le président du syndicat, Jean-Pierre Rivard.

La décision du TAT ordonne ainsi à Produits forestiers Résolu de ne plus communiquer avec les travailleuses et travailleurs de l'usine de papier d'Alma, en négociation de convention collective depuis février et en lock-out depuis une dizaine de jours. Dans les dernières semaines, les cadres de l'usine ont commenté la négociation en cours auprès des salarié-es, posant ainsi une entrave aux activités du syndicat.

La deuxième plainte déposée par le syndicat pour négociations de mauvaise foi a été rejetée provisoirement par le TAT. « On va prendre le temps d'évaluer la décision avant d'agir, on sait que ces plaintes sont particulièrement difficiles à prouver », explique M. Rivard.

Des techniques de négociation odieuses

Après avoir mis ses employé-es en lock-out le 4 juillet dernier, l'employeur a suspendu l'assurance collective, en plus de retenir les paies de vacances et d'empêcher les travailleuses et travailleurs de récupérer leurs effets personnels.

« Quand l'employeur décide de toucher le portefeuille de ses employé-es, c'est aussi à leurs familles qu'il fait mal et par ricochet, à toute une région. Ça aura des impacts sur l'ensemble des commerces de la région qu'on prive de revenus cet été et ça, c'est odieux », s'exclame Manon Tremblay, présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN.

« Du jour au lendemain, des pères et des mères de famille risquent de ne pas pouvoir se procurer des médicaments pour leurs enfants », ajoute ensuite Mme Tremblay en référence à la suspension de l'assurance.

L'employeur était tenu de maintenir l'assurance collective pendant au moins trente jours à compter du début du lock-out, ce qu'il n'a pas fait.

« Depuis le début de la négociation, l'employeur essaie de nous imposer la convention obtenue par un autre syndicat il y a déjà un an, dans d'autres usines. Aujourd'hui, les pressions inflationnistes sont plus fortes et les offres de l'employeur n'en tiennent pas compte. On n'acceptera pas une offre au rabais ! » ajoute Serge Berthiaume, vice-président à la vie syndicale de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

« Chaque organisation a le droit et le devoir de négocier selon ses propres termes pour représenter au mieux ses membres, l'employeur ne peut pas bypasser ce processus », conclut M. Berthiaume.

