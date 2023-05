OTTAWA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada est ravi d'annoncer l'équipe gagnante de son premier défi d'innovation. Après une inspirante fin de semaine de collaboration bien remplie, passée à développer un produit numérique dans le labo d'innovation numérique de pointe du Centre Ingenium, l'équipe gagnante Artifice s'est vue remise 15 000 $. Elle aura également droit à un financement réservé et à du mentorat pour continuer à développer davantage le concept et en faire un produit éducatif commercialisable pour les jeunes, sous le thème de l'action climatique, lequel sera présenté au public à l'automne/hiver 2023.

Les six membres d'Artifice, l'équipe gagnante du premier concours d'innovation d'Ingenium, se tiennent debout devant le chèque du prix de 15 000 dollars. (Groupe CNW/Ingenium)

Le défi d'innovation d'Ingenium a réuni plus de 90 étudiants de niveau postsecondaire des domaines des STIAMA (sciences, technologie, ingénierie, arts, mathématiques, affaires). Ils ont formé 20 équipes pour compétitionner et collaborer. Chacune d'entre elles a présenté un prototype numérique novateur et créatif conçu pour inspirer les jeunes Canadiens de 9 ans à 12 ans (de la 4e à la 7e année) à poser des gestes au quotidien visant l'atténuation des impacts causés par les changements climatiques. À la suite d'une table ronde, de mentorat sur place et de 72 heures d'intense et d'inspirant travail, la fin de semaine s'est terminée par une cérémonie de remise des prix pour déclarer Artifice comme équipe gagnante. Le jeu qu'ils ont proposé offre aux utilisateurs la possibilité de faire de petits changements qui auront un impact important sur le changement climatique. L'application multiplateforme invite les joueurs à se glisser dans la peau d'un animal et à découvrir les environnements au Canada d'un bout à l'autre du pays et les menaces qui pèsent sur leur survie en raison du changement climatique. En jouant, ils ont le pouvoir de changer les habitudes qui détruisent leur habitat.

L'équipe gagnante comprend -

Amanda Hicks, Collège Algonquin, rédaction technique

Ana Fryek, Collège Algonquin, développement de jeux vidéo

Karen Mendoza, collège Algonquin, conception graphique

Ken Hicks, collège Algonquin, développement de jeux vidéo

Laura Salisbury, collège Algonquin, conception graphique

Michel Pennington, collège Algonquin, conception graphique

Ingenium a bien hâte de mettre à profit l'intérêt et le soutien extraordinaires pour cet événement au cours des prochaines années. Nous souhaitons maintenir nos relations avec nos principaux partenaires et collaborateurs pour étendre notre programmation à l'échelle nationale et amplifier ses impacts au fil des ans. Nous adressons nos remerciements à Lockheed Martin, à la Fondation Rideau Hall, au Conseil national de recherches du Canada (CNRC), au Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG), à l'Université d'Ottawa, au Collège Algonquin et au Collège LaCité, ainsi qu'aux experts de l'industrie qui ont pris le temps de participer à cet événement en tant que panélistes et mentors d'équipes.

Ryan Dodge, directeur général du numérique d'Ingenium, est disponible pour des entrevues, sur demande, à propos de l'événement d'ouverture.

À propos du Labo d'innovation numérique d'Ingenium

Le Labo d'innovation numérique (IN) est un carrefour collaboratif visant l'exploration de façons novatrices d'améliorer l'accès aux espaces des musées, des collections et des expériences pour tous les Canadiens. Le Labo d'IN, qui travaille avec le milieu universitaire, les entreprises en démarrage, les industries axées sur les visiteurs et la communauté d'accessibilité, explore les technologies émergentes, l'expérience utilisateur et la conception accessible pour créer davantage d'expériences inclusives pour tous.

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux Canadiens, peu importe leur âge, leur capacité ou leur milieu.

